Receta de sopa de zanahoria, rápida y fácil

Simpleza y sabor que reconfortan, pensada para esos días donde lo fácil y nutritivo marcan la diferencia

Tazón de sopa de zanahoria con crema y eneldo, rodeado de zanahorias frescas, pan rebanado y una cuchara de plata sobre una mesa de madera rústica.
Un momento de pausa, donde la calidez del hogar se siente en cada detalle de la mesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las sopas cremosas de verduras evocan recuerdos de hogar y tardes frescas, donde el aroma dulce de la zanahoria invade la cocina. Ese color naranja vibrante y la textura aterciopelada hacen que grandes y chicos busquen la cuchara sin dudar.

En Argentina, la sopa crema de zanahoria aparece tanto en mesas familiares como en menús de bodegones, especialmente en otoño e invierno. Es una opción económica, saludable y reconfortante, ideal para quienes buscan algo rápido y nutritivo entre semana.

Receta de sopa de zanahoria rápida y fácil

La sopa de zanahoria es una crema suave y ligera que se prepara cocinando zanahorias, cebolla y ajo, y luego procesando todo hasta obtener una textura cremosa. Se puede enriquecer con un toque de apio y papa, logrando así una sopa más sabrosa y de cuerpo delicado.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 40 minutos
  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 30 minutos

Ingredientes

En una mesa de madera se ven zanahorias, una cebolla, ajo, una papa, tallos de apio, perejil, un medidor con agua, botella de aceite, sal y pimienta.
Un plato que invita a compartir, sin apuros, dejando que el tiempo se detenga por un instante. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • 3 zanahorias grandes
  • 1 cebolla mediana
  • 2 dientes de ajo
  • 1 papa chica
  • 1 tallo de apio (opcional)
  • 1 litro de agua o caldo de verduras
  • 2 cucharadas de aceite o 1 cucharada de manteca
  • Sal y pimienta a gusto
  • Perejil fresco para decorar (opcional)

Cómo hacer sopa de zanahoria, paso a paso

  1. Pelar y cortar las zanahorias en rodajas finas, la papa en cubos y la cebolla en trozos grandes.
  2. En una olla grande, calentar el aceite o la manteca y rehogar la cebolla y el ajo picados hasta que estén transparentes.
  3. Incorporar la zanahoria, la papa y el apio (si se usa). Remover para que las verduras tomen temperatura.
  4. Agregar el agua o caldo de verduras hasta cubrir los ingredientes. Sumar sal y pimienta.
  5. Tapar y cocinar a fuego medio por 25-30 minutos, hasta que la zanahoria y la papa estén bien tiernas. No dejes que se evapore todo el líquido.
  6. Apagar el fuego. Procesar todo con mixer o licuadora hasta lograr una crema lisa. Si queda muy espesa, sumar un poco más de caldo caliente.
  7. Rectificar sal y pimienta. Servir caliente, decorando con perejil picado si se desea.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones.

Un tazón azul de sopa de zanahoria anaranjada con eneldo y crema batida. A su lado, una rebanada de pan y una cuchara plateada sobre una mesa de madera.
Esa sensación de volver a lo simple, cuando lo cotidiano se transforma en algo especial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 85 kcal
  • Grasas: 3 g
  • Carbohidratos: 15 g
  • Proteínas: 2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En la heladera, hasta 3 días en recipiente hermético. En el freezer, hasta 3 meses. Recomiendo recalentar a fuego suave para mantener la textura cremosa.

