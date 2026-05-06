Las sopas cremosas de verduras evocan recuerdos de hogar y tardes frescas, donde el aroma dulce de la zanahoria invade la cocina. Ese color naranja vibrante y la textura aterciopelada hacen que grandes y chicos busquen la cuchara sin dudar.
En Argentina, la sopa crema de zanahoria aparece tanto en mesas familiares como en menús de bodegones, especialmente en otoño e invierno. Es una opción económica, saludable y reconfortante, ideal para quienes buscan algo rápido y nutritivo entre semana.
Receta de sopa de zanahoria rápida y fácil
La sopa de zanahoria es una crema suave y ligera que se prepara cocinando zanahorias, cebolla y ajo, y luego procesando todo hasta obtener una textura cremosa. Se puede enriquecer con un toque de apio y papa, logrando así una sopa más sabrosa y de cuerpo delicado.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 40 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 30 minutos
Ingredientes
- 3 zanahorias grandes
- 1 cebolla mediana
- 2 dientes de ajo
- 1 papa chica
- 1 tallo de apio (opcional)
- 1 litro de agua o caldo de verduras
- 2 cucharadas de aceite o 1 cucharada de manteca
- Sal y pimienta a gusto
- Perejil fresco para decorar (opcional)
Cómo hacer sopa de zanahoria, paso a paso
- Pelar y cortar las zanahorias en rodajas finas, la papa en cubos y la cebolla en trozos grandes.
- En una olla grande, calentar el aceite o la manteca y rehogar la cebolla y el ajo picados hasta que estén transparentes.
- Incorporar la zanahoria, la papa y el apio (si se usa). Remover para que las verduras tomen temperatura.
- Agregar el agua o caldo de verduras hasta cubrir los ingredientes. Sumar sal y pimienta.
- Tapar y cocinar a fuego medio por 25-30 minutos, hasta que la zanahoria y la papa estén bien tiernas. No dejes que se evapore todo el líquido.
- Apagar el fuego. Procesar todo con mixer o licuadora hasta lograr una crema lisa. Si queda muy espesa, sumar un poco más de caldo caliente.
- Rectificar sal y pimienta. Servir caliente, decorando con perejil picado si se desea.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 4 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 85 kcal
- Grasas: 3 g
- Carbohidratos: 15 g
- Proteínas: 2 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En la heladera, hasta 3 días en recipiente hermético. En el freezer, hasta 3 meses. Recomiendo recalentar a fuego suave para mantener la textura cremosa.
