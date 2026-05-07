Receta de pan con nueces, pasas de uva y miel, rápida y fácil

La calidez de lo casero se siente en cada bocado, ideal para compartir en familia o disfrutar en soledad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un aroma a pan recién horneado, con ese perfume dulce y tostado de las nueces, las pasas y la miel, puede transformar cualquier tarde común en un momento especial. Nada evoca más la mesa familiar argentina que un pan casero tibio, simple y lleno de textura.

En nuestro país, el pan con nueces, pasas de uva y miel suele aparecer en desayunos, meriendas o como complemento para una picada. No es un pan de fiesta, sino una receta cotidiana, fácil de hacer y perfecta para quienes buscan algo sabroso y natural, sin vueltas.

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Receta de pan con nueces, pasas de uva y miel

El pan con nueces, pasas de uva y miel es un pan rápido, de miga húmeda, con el toque crujiente de las nueces, la dulzura de las pasas y el aroma inconfundible de la miel. Se prepara mezclando los ingredientes y llevando al horno sin amasados largos ni fermentaciones complicadas.

Tiempo de preparación

Total: 1 hora

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Preparación: 15 minutos

Cocción: 45 minutos

Ingredientes

El aroma dulce que inunda la cocina invita a frenar la rutina y saborear el aquí y ahora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

350 g de harina 0000

1 sobre de polvo de hornear (10 g)

1 pizca de sal fina

100 g de azúcar

80 g de nueces picadas

80 g de pasas de uva rubias o negras

2 huevos

150 cc de leche

80 cc de aceite neutro (girasol o maíz)

3 cucharadas soperas de miel (aprox. 60 g)

Cómo hacer pan con nueces, pasas de uva y miel, paso a paso

Precalentar el horno a 180°C y enmantecar un molde de budín mediano. En un bol, mezclar harina, polvo de hornear, sal y azúcar. Incorporar las nueces y las pasas de uva (pasarlas por un poco de harina para que no se vayan al fondo). En otro bol, batir huevos, leche, aceite y miel hasta integrar bien. Volcar los líquidos sobre los secos y mezclar con espátula hasta lograr una masa homogénea, sin batir de más. Volcar en el molde y emparejar la superficie. Llevar al horno durante 40-45 minutos, hasta que al pinchar con un palillo salga seco. Retirar, dejar enfriar 10 minutos y desmoldar. Consejo: No abrir el horno antes de los 35 minutos para evitar que el pan se hunda.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 10 porciones.

Entre charlas y risas, nada mejor que sumar una receta simple que transforma cualquier momento en especial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 235 kcal

Grasas: 10 g

Carbohidratos: 32 g

Proteínas: 4 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, bien envuelto, dura hasta 5 días. Se puede freezar por 2 meses, cortado en porciones y envuelto en film.