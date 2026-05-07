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Receta de pan con nueces, pasas de uva y miel, rápida y fácil

Una opción simple y sabrosa para acompañar el mate o el café, con frutos secos y un toque dulce natural. Ideal para quienes buscan algo especial y fácil de preparar en casa

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Un pan casero de nueces y pasas cortado en rebanadas sobre una tabla de madera, con miel goteando y espolvoreado con azúcar glass. Se ven nueces enteras y pasas sueltas.
La calidez de lo casero se siente en cada bocado, ideal para compartir en familia o disfrutar en soledad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un aroma a pan recién horneado, con ese perfume dulce y tostado de las nueces, las pasas y la miel, puede transformar cualquier tarde común en un momento especial. Nada evoca más la mesa familiar argentina que un pan casero tibio, simple y lleno de textura.

En nuestro país, el pan con nueces, pasas de uva y miel suele aparecer en desayunos, meriendas o como complemento para una picada. No es un pan de fiesta, sino una receta cotidiana, fácil de hacer y perfecta para quienes buscan algo sabroso y natural, sin vueltas.

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Receta de pan con nueces, pasas de uva y miel

El pan con nueces, pasas de uva y miel es un pan rápido, de miga húmeda, con el toque crujiente de las nueces, la dulzura de las pasas y el aroma inconfundible de la miel. Se prepara mezclando los ingredientes y llevando al horno sin amasados largos ni fermentaciones complicadas.

Tiempo de preparación

Total: 1 hora

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  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 45 minutos

Ingredientes

Una vista aérea muestra una mesada de madera con varios ingredientes para hornear, incluyendo harina, huevos, leche, miel, azúcar, sal, nueces y pasas.
El aroma dulce que inunda la cocina invita a frenar la rutina y saborear el aquí y ahora. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • 350 g de harina 0000
  • 1 sobre de polvo de hornear (10 g)
  • 1 pizca de sal fina
  • 100 g de azúcar
  • 80 g de nueces picadas
  • 80 g de pasas de uva rubias o negras
  • 2 huevos
  • 150 cc de leche
  • 80 cc de aceite neutro (girasol o maíz)
  • 3 cucharadas soperas de miel (aprox. 60 g)

Cómo hacer pan con nueces, pasas de uva y miel, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180°C y enmantecar un molde de budín mediano.
  2. En un bol, mezclar harina, polvo de hornear, sal y azúcar.
  3. Incorporar las nueces y las pasas de uva (pasarlas por un poco de harina para que no se vayan al fondo).
  4. En otro bol, batir huevos, leche, aceite y miel hasta integrar bien.
  5. Volcar los líquidos sobre los secos y mezclar con espátula hasta lograr una masa homogénea, sin batir de más.
  6. Volcar en el molde y emparejar la superficie.
  7. Llevar al horno durante 40-45 minutos, hasta que al pinchar con un palillo salga seco.
  8. Retirar, dejar enfriar 10 minutos y desmoldar.
  9. Consejo: No abrir el horno antes de los 35 minutos para evitar que el pan se hunda.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 10 porciones.

Un pan redondo de color dorado sobre una tabla de madera, cubierto con nueces enteras, pasas oscuras y chorros de miel que gotean por sus lados.
Entre charlas y risas, nada mejor que sumar una receta simple que transforma cualquier momento en especial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 235 kcal
  • Grasas: 10 g
  • Carbohidratos: 32 g
  • Proteínas: 4 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, bien envuelto, dura hasta 5 días. Se puede freezar por 2 meses, cortado en porciones y envuelto en film.

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