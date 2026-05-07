Argentina brilla bajo la Vía Láctea: dos fotos de cielos nacionales fueron distinguidas entre las mejores del mundo

“Doble Vía Láctea sobre el Parque Nacional de Monfragüe” – Luis Cajete. Parque Nacional de Monfragüe, España (Capture The Atlas)

“Fotografiar la Vía Láctea siempre ha sido más que capturar el cielo nocturno. Es una razón para mirar hacia arriba, para viajar más lejos y para reconectar con la noche”, afirman desde Capture the Atlas, una prestigiosa plataforma internacional de Dan Zafra y Ascent Aynat, que realizó el concurso anual internacional Fotógrafo del Año de la Vía Láctea donde resultaron ganadores tres cielos argentinos.

En su novena edición, el concurso reunió 25 imágenes inspiradoras capturadas bajo algunos de los cielos más impresionantes de la Tierra. La edición de 2026 recibió más de 6.500 imágenes, con fotógrafos seleccionados de 15 nacionalidades. La colección de este año incluye imágenes tomadas en 12 países y regiones, entre ellos Argentina, España, Nueva Zelanda, Chile, Francia, Estados Unidos, Australia, Reino Unido, Polonia, Italia, México y Botsuana.

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Dos imágenes de los cielos de Neuquén y San Juan resultaron distinguidos. La imagen nocturna del Salto del Agrio, Neuquén, capturada en abril de 2025 por la fotógrafa marplatense Alejandra Heis, fue seleccionada por la plataforma internacional Capture the Atlas como una de las 25 mejores fotos de la Vía Láctea en el mundo.

“Perdido en las ondulaciones del espacio y el tiempo” – Leonel Padrón. Desierto de Pinnacles, Nambung, Australia Occidental (Capture The Atlas)

Otro imponente paisaje de Ischigualasto, San Juan, también resultó destacado en la espectacular selección. El fotógrafo porteño Gonzalo Santile es el autor de la imagen que registra otra de las obras ganadoras del prestigioso certamen internacional.

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El “Cielo de San Juan” es el nombre de la fotografía premiada, la cual se destaca por su extraordinaria calidad técnica y una composición que logra integrar la magnitud de la Vía Láctea en la cancha de bochas en el Valle de la Luna, una zona declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO.

También Catamarca estuvo presente entre los premiados, con “Mi noche perfecta”, de Daniel Viñé García, fotógrafo español.

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“Galaxia en ascenso” – Anastasia Gulova. Tenerife, Islas Canarias, España (Capture The Atlas)

Desde hace nueve años, Capture the Atlas se dedica a promover la astrofotografía y a concientizar sobre el avance de la contaminación lumínica. A diferencia de las convocatorias abiertas, la selección realizada por Capture the Atlas se basa en un proceso de curaduría global, en el que es la propia organización la que identifica y escoge las imágenes más sobresalientes.

Explican en Capture The Atlas que cada fotografía se elige meticulosamente entre miles de propuestas, basándose en la singularidad del lugar, la historia detrás de la toma, la excelencia técnica, la composición sólida y la autenticidad, dando preferencia a las imágenes donde la Vía Láctea y el primer plano fueron capturados en el mismo lugar y al mismo tiempo.

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El reconocido astrofotógrafo Dan Zafra aporta una profunda experiencia y un ojo crítico a esta selección. “Un buen punto de partida para fotografiar la Vía Láctea es una apertura de f/2.8 o la más amplia de tu objetivo, ISO 3200-6400 y una velocidad de obturación de entre 10 y 25 segundos, según la distancia focal, para capturar estrellas nítidas. Cuanto mayor sea la distancia focal, mayor deberá ser la velocidad de obturación", explican en Capture The Atlas y brindan una guía de fotografía de la Vía Láctea para fotografiarla como un experto.

La foto del Salto del Agrio, Neuquén

“Salto de Agrio” – Alejandra Heis. Salto del Agrio, Caviahue, provincia de Neuquén, Argentina (Capture The Atlas)

La foto tomada por Heis, en la que el arco galáctico parece abrazar la caída del agua del Salto del Agrio, Caviahue, provincia de Neuquén, mientras el entorno permanece en penumbra, fue reconocida tanto por su altísima calidad y originalidad.

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“Imágenes como esta se planifican meticulosamente y se esperan con paciencia, pero siempre conllevan cierta incertidumbre. El clima suele ser el mayor obstáculo. Mi primer intento de llegar a este lugar se vio frustrado por una fuerte nevada, y en esta ocasión, el frío y los fuertes vientos volvieron a poner en duda el resultado", contó Heis en Capture The Atlas.

Y completó: “A pesar de las duras condiciones, esperé el momento preciso en que la Vía Láctea se alineara sobre la cascada, formando un arco suspendido sobre este terreno ancestral. Trabajando con el trípode cerca del suelo y repitiendo las exposiciones, finalmente logré capturar la escena que tanto había imaginado”, describió la astrofotógrafa.

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“Columna vertebral galáctica” – Andrew Imhoff. Reserva Hopi, norte de Arizona, EE. UU. (Capture The Atlas)

La fotografía fue lograda exactamente a las 5:50 de la madrugada, cuando las condiciones climáticas y la orientación del arco galáctico ofrecieron el escenario ideal, según contó la autora.

Autoridades de la provincia de Neuquén destacaron que la distinción obtenida por la imagen de Heis funciona como incentivo para el crecimiento del astroturismo en la región andina.

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Heis relató que parte de su elección por Neuquén responde a la intención de aprovechar paisajes de “altísima pureza” lumínica. La fotografía reconocida internacionalmente fue posible tras años de aprendizaje y búsqueda de la noche patagónica, campo en el que la marplatense lleva casi diez años especializándose.

La foto del Valle de la Luna, San Juan

“Valle de la Luna, Universo Triásico Ischigualasto” – Gonzalo Javier Santile. Parque Provincial Ischigualasto, Valle de la Luna, San Juan Argentina (Capture The Atlas)

Para Gonzalo Santile, su autor, esta fotografía captura “el primer arco completo de la Vía Láctea jamás tomado en este lugar, un sitio de excepcional importancia científica y cultural”, según expresó en Capture The Atlas.

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“Mientras fotografiaba en la zona conocida como Cancha de Bochas, sentí una responsabilidad sin precedentes. Guiado por expertos locales, el acceso al lugar requería un cuidado extremo. Cada movimiento debía ser preciso para evitar dañar este entorno irremplazable, convirtiendo la experiencia en un desafío que trascendía los aspectos técnicos de la fotografía”, afirmó el astrofotógrafo.

Y completó: “En definitiva, no se trataba solo de capturar una imagen, sino de conectar con el pasado remoto de nuestro planeta. Lugares como este nos recuerdan que, además de apreciarlos, también compartimos la responsabilidad de preservarlos. Esta foto nos recuerda que la magia a menudo se esconde en los lugares más inesperados. Solo se necesita un poco de paciencia, planificación y pasión”.

La foto de la Vía Láctea en Catamarca

“Mi noche perfecta” – Daniel Viñé García, Catamarca, Argentina (Capture The Atlas)

LLamada “Mi noche perfecta”, su autor español Daniel Viñé García contó en Capture The Atlas que para llegar a este lugar fue necesario adentrarse en la Puna argentina, una región remota accesible únicamente en vehículos 4x4 por caminos de tierra accidentados, lejos de cualquier fuente de contaminación lumínica.

“Situado entre los 3.500 y los 4.000 metros sobre el nivel del mar, la altitud y el aislamiento hacen de este un entorno excepcional para la fotografía del cielo nocturno”, explicó el autor.