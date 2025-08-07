14 expertos revelaron estrategias efectivas para romper la dependencia del celular

En Argentina, la adicción al celular y a las pantallas es un problema creciente que afecta a gran parte de la población, situando al país entre los de mayor uso a nivel mundial (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 84% de los estadounidenses reconoce estar conectado “varias veces al día” o “casi constantemente”, según datos que revelan la magnitud de un problema que trasciende fronteras.

Catherine Price, autora de “How to Break Up With Your Phone” (Cómo romper con tu teléfono), planteó una reflexión que debería inquietar a cualquiera: “En tu lecho de muerte, ¿qué tipo de vida quieres mirar hacia atrás? ¿una en la que pasaste tiempo con las personas que amas y en cosas que te trajeron significado y alegría, o una en la que pasaste mirando hacia abajo, a tu teléfono?”.

Ante el fracaso de los consejos tradicionales como las pantallas en escala de grises y los temporizadores de aplicaciones, catorce expertos en tecnología compartieron con The New York Times estrategias innovadoras para romper con la dependencia digital.

Estrategias de cambio de hábitos

La creación de presión temporal externa emerge como una técnica poco convencional pero altamente efectiva. Freya India, autora del boletín GIRLS en la plataforma Substack, un sitio donde escritores independientes publican contenidos por suscripción, describió su experiencia: reservar un examen de conducir antes de estar lista, apuntarse a una maratón antes de comenzar a entrenar, o invitar amigos a cenar antes de saber cocinar.

Designar un “altar de carga” en casa para dejar el teléfono ayuda a reducir su uso impulsivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Con una fecha límite acechando, tu tiempo libre se llena de preparación y práctica; no puedes permitirte desplazarte por la pantalla”, explicó a The New York Times. Tras meses cumpliendo una fecha límite desafiante, reconoce que su tiempo de pantalla nunca había sido tan bajo.

Nir Eyal, autor de “Indistractable: How to Control Your Attention and Choose Your Life” (Indistraíble: controla tu atención y elige tu vida), propuso una solución física inmediata: establecer un “altar de carga” central donde dejar el teléfono al llegar a casa. Cuando el dispositivo tiene un espacio designado, se reduce la probabilidad de cargarlo como un “chupete digital”, según explicó Eyal.

Paul Leonardi, autor del próximo libro “Digital Exhaustion” (Agotamiento digital), sugirió aplicar el “procesamiento por lotes”: en vez de revisar mensajes y redes constantemente, concentrarlos en bloques definidos del día. Leonardi dedica tres momentos diarios: uno breve por la mañana, otro antes del almuerzo y un último previo a la cena.

Alternativas tecnológicas inteligentes

Clare Morell, autora de “The Tech Exit: A Practical Guide to Freeing Kids and Teens from Smartphones” (La salida tecnológica: Guía práctica para liberar a niños y adolescentes de los smartphones), adoptó una solución radical hace un año: cambió al Wisephone.

Este dispositivo carece de internet, correo electrónico, redes sociales o juegos adictivos, pero mantiene una tienda de aplicaciones con un menú limitado que incluye cámara y otras aplicaciones prácticas. “Como no puedo acceder a internet, no existe la posibilidad de ser absorbida buscando o leyendo algo en línea, o tratando de hacer un pedido de Amazon mientras estoy con mis hijos”, detalló a The New York Times.

El Wisephone y otras alternativas tecnológicas limitan el acceso a internet y redes sociales para combatir la adicción digital (Crédito: Freepik)

Adam Alter, profesor de marketing en la Stern School of Business de NYU, recomendó aplicaciones que transforman en juego el tiempo lejos del teléfono, como Forest, Streaks y Offscreen.

En Forest, por ejemplo, se planta un árbol que crece cuanto más tiempo se evita el dispositivo. “Me gusta este enfoque basado en rachas, porque funciona a corto plazo aprovechando la gamificación mientras simultáneamente construye hábitos más sostenibles a largo plazo”, señaló.

Técnicas de desconexión temporal

La familia Morell dedica un día a la semana para desconectarse físicamente de sus teléfonos, usándolos solo como teléfonos fijos para emergencias y manteniéndolos fuera de la vista cuando salen. “Esforzarse por estar libre del teléfono un día a la semana nos ayudó a estar mentalmente más libres del trabajo y la logística de la vida para descansar verdaderamente los fines de semana”, destacó.

Price, también autora del Substack “How to Feel Alive” (Cómo sentirse vivo), recomendó una medida que considera transformadora: conseguir un despertador independiente y cargar el teléfono fuera del dormitorio por la noche.

Usar un despertador independiente y cargar el teléfono fuera del dormitorio ayuda a reducir la dependencia digital y mejora la calidad del sueño (Imagen ilustrativa Infobae)

Para quienes lo consideren difícil, Price aconsejó probarlo durante solo una semana, y destacó que este cambio ha transformado la vida de quienes lo adoptaron.

Jean Twenge, autora de “10 Rules for Raising Kids in a High-Tech World” (10 reglas para educar a los niños en un mundo de alta tecnología), planteó conseguir un “saco de dormir” para el teléfono como recordatorio para dejarlo fuera del dormitorio.

Lisa Damour, psicóloga clínica, utiliza el temporizador del propio teléfono cuando necesita mantener el enfoque, manteniendo el dispositivo a la vista para que una mirada rápida a la cuenta regresiva le ayude a continuar.

Enfoques psicológicos y reemplazo de actividades

Sherry Turkle, profesora de estudios sociales de ciencia y tecnología del MIT, aplica una estrategia de sustitución directa. Cuando está a punto de alcanzar TikTok, dedica ese tiempo a sí misma: lee un poema o un capítulo de una novela, escucha música nueva o camina.

Expertos sugieren reemplazar el uso del teléfono por actividades físicas o creativas como salir a caminar y escuchar música para romper el ciclo de dependencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando está tentada por Facebook o Instagram, llama o envía un mensaje a uno de sus amigos para organizar un encuentro, asegurándose de decir “te extraño”.

El Dr. Jason Nagata, pediatra y profesor asociado de la Universidad de California en San Francisco, priorizó la natación para sus entrenamientos de verano, ya que la piscina es naturalmente una zona libre de teléfonos, creando una barrera física natural.

Cal Newport, profesor de ciencias de la computación en Georgetown University y autor de “Slow Productivity” (Productividad lenta), sugirió un enfoque nostálgico: realizar cualquier monitoreo o participación requerida en redes sociales al estilo 2006, en un navegador basado en una computadora portátil tradicional.

Jonathan Haidt, psicólogo social y autor de “The Anxious Generation” (La generación ansiosa), recomendó eliminar del teléfono las aplicaciones diseñadas para enganchar, como redes sociales y videojuegos tipo “máquinas tragamonedas”.

Eliminar apps adictivas, como las “máquinas tragamonedas”, y usar el teléfono solo para lo esencial, mejora la relación con la tecnología (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cambio, sugirió usarlas en una computadora que no esté siempre cargada. “Tu teléfono debería volverse como una navaja suiza, llena de herramientas que sacas cuando necesitas hacer algo”, explicó.

Gabriela Nguyen, fundadora de Appstinence, adopta una postura radical: considera que las aplicaciones móviles se vuelven cada vez más atractivas y que resistir es una “batalla sin fin”. “No veo esto como una resignación sino como un reconocimiento sabio de cuándo alejarse de algo que me está lastimando, ya sea una persona o un teléfono”, afirmó.

Anna Lembke, psiquiatra y autora de “Dopamine Nation” (El país de la dopamina), sugiere que al dejar el teléfono y realizar una actividad ligeramente incómoda, como hacer diez abdominales, tomar un baño de hielo o limpiar un armario descuidado, se obtiene la satisfacción de un logro tangible, rompiendo así el ciclo de reactividad constante que generan estos dispositivos.