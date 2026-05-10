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El furioso descargo de Mauro Icardi tras ganar el título con el Galatasaray: “Que estaba acabado, que estaba gordo...”

El delantero argentino celebró el campeonato de su equipo en la liga de Turquía y apuntó contra sus detractores en las redes

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Primer plano de Mauro Icardi, un hombre con cabello rubio platino corto y barba, vistiendo una camiseta roja y naranja. Fondo con el logo de Galatasaray
Icardi publicó un descargo en Instagram

Mauro Icardi celebró un nuevo título con Galatasaray y eligió las redes sociales para responderles a quienes cuestionaron su rendimiento y actitud durante los últimos años. El delantero argentino, figura del club turco en la consagración de la Superliga, publicó un extenso mensaje en el que repasó las críticas recibidas y reivindicó su aporte dentro del campo de juego.

La coronación de Galatasaray como campeón de la liga turca estuvo acompañada por una explosión de emociones en el estadio Rams Park de Estambul. En ese contexto, Icardi optó por expresarse a través de su cuenta de Instagram, donde compartió imágenes de la celebración y un texto dirigido a sus detractores.

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“Durante estos 4 años escuché de todo. Que si estaba gordo, que si estaba flaco. Que si estaba acabado, lesionado, fuera de forma o que ya no era el mismo”, escribió el ex delantero del Inter y del PSG. El mensaje, publicado tras la obtención del campeonato, marcó un tono desafiante y directo hacia quienes pusieron en duda su nivel futbolístico, especialmente durante las etapas en las que debió afrontar lesiones y polémicas externas.

“Quizás tienen razón… pero los números y las estadísticas hablan por sí solos. Los invito a verlos”, agregó el rosarino, que volvió a hacer eje en el respaldo que le otorgan sus registros dentro del club. Con 77 goles y seis títulos desde su llegada a Galatasaray en 2022, el argentino se consolidó como máximo goleador extranjero de la institución.

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Primer plano del futbolista Mauro Icardi sonriendo, con cabello rubio corto, barba, y tatuajes en el cuello, vistiendo la camiseta naranja y roja del Galatasaray bajo una luz cálida
Mauro Icardi, delantero del Galatasaray, compartió un emotivo mensaje en redes sociales, reflexionando sobre cuatro años de desafíos superados y el futuro prometedor del club, agradeciendo el apoyo incondicional de los aficionados.

En su descargo, Icardi también cuestionó el tratamiento mediático sobre su carrera. “Cada día una excusa nueva, un titular nuevo, una mentira nueva para vender e intentar desprestigiar. Pero el tiempo siempre pone todo y a todos en su lugar”, apuntó el delantero en una de las frases que generaron mayor repercusión tras la consagración.

La publicación avanzó sobre el valor que el futbolista otorga a la fortaleza mental en situaciones de presión. “Cuando las papas queman, cuando la presión aparece y hay que dar la cara de verdad, solamente unos pocos tienen la capacidad de cambiar la historia”, remarcó Icardi. La frase acompañó la referencia a su papel decisivo en los momentos clave del torneo, como en el partido definitorio ante Antalyaspor, en el que asistió el cuarto gol tras su ingreso desde el banco.

“Una vez más, el ‘no puede’ se transformó en campeonato. Una vez más, el genio frota la lámpara y aparece cuando el equipo más lo necesita”, escribió el delantero, quien celebró así su cuarto título consecutivo en el fútbol turco.

La actriz acompañó a Mauro Icardi durante los festejos tras el título conquistado en Turquía

El mensaje de Icardi incluyó, además, palabras de agradecimiento hacia los hinchas de Galatasaray, con quienes desarrolló una relación cercana desde su arribo a Estambul. “Gracias a aquellos que nunca dejaron de creer, de cantar, de acompañar y de defenderme incluso en los momentos más difíciles. El amor que me dieron durante estos cuatro años vale más que cualquier mentira inventada”, expresó el argentino en su publicación.

La jornada de celebración en el estadio Rams Park estuvo marcada por la emoción de futbolistas y aficionados. Las cámaras captaron a Icardi con lágrimas en los ojos, recorriendo el campo y saludando a los seguidores del club. El jugador optó por evitar entrevistas inmediatas y dedicó tiempo a compartir el festejo con su familia, acompañada por la presencia de Eugenia la China Suárez y sus hijos.

El posteo del delantero cerró con una consigna que refuerza su identificación con la institución: “El Galatasaray ya es grande, pero lo haremos aún más grande”. Junto a la firma “M.I” y la frase “Askim Olayim” (“Déjame ser tu amor”, en turco), Icardi resumió el significado del vínculo forjado con el club y sus hinchas durante las últimas temporadas.

En medio de las celebraciones, el futuro del delantero argentino permanece abierto. Aunque su contrato con el equipo de Estambul vence el 30 de junio de 2026, las negociaciones para una eventual renovación se encuentran estancadas. La dirigencia propuso una reducción salarial y la extensión del vínculo, pero el futbolista solicitó condiciones diferentes, lo que ha alimentado rumores sobre su posible salida y el interés de clubes de Europa y América.

Mauro Icardi, con camiseta naranja y roja del Galatasaray, sostiene una gran bandera blanca, roja y naranja frente a la multitud en un estadio de fútbol
Icardi celebró la obtención de un nuevo título con Galatasaray

El descargo completo de Mauro Icardi

4 años consecutivos en los que no fueron solo títulos.

Durante estos 4 años escuché de todo.

Que si estaba gordo, que si estaba flaco. Que si estaba acabado, lesionado, fuera de forma o que ya no era el mismo.

Quizás tienen razón…pero los números y las estadísticas hablan por sí solos. Los invito a verlos.

Cada día una excusa nueva, un titular nuevo, una mentira nueva para vender e intentar desprestigiar.

Pero el tiempo siempre pone todo y a todos en su lugar.

Y cuando las papas queman, cuando la presión aparece y hay que dar la cara de verdad… solamente unos pocos tienen la capacidad de cambiar la historia.Una vez más, el “no puede” se transformó en campeonato.

Una vez más, el genio frota la lámpara y aparece cuando el equipo más lo necesita.

Pero por encima de todo, gracias a ustedes.No a todos… sino a aquellos que nunca dejaron de creer, de cantar, de acompañar y de defenderme incluso en los momentos más difíciles.

El amor que me dieron durante estos 4 años vale más que cualquier mentira inventada.

El amor de toda una nueva generación no se explica con palabras.Y el respeto y la admiración de los más grandes tampoco se regalan… se ganan, y son reales y sinceros.

Otra copa más para nuestra historia.

Porque como siempre dije…“El Galatasaray ya es grande, pero lo haremos aún más grande.” M.I “Askim Olayim”

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