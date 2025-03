Cómo optimizar el entrenamiento en cinta de correr: consejos respaldados por la ciencia

Las cintas imitan terrenos lisos pero carecen de la variedad natural que caracteriza la carrera exterior (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la actualidad, muchas personas recurren a las cintas de correr como su herramienta principal para hacer ejercicio, especialmente en los meses más fríos o cuando las condiciones climáticas no permiten correr al aire libre.

Aunque la opción de correr dentro de un gimnasio parece conveniente, los entrenadores y expertos en deporte advierten que esta alternativa tiene limitaciones que pueden afectar la técnica de carrera y aumentar el riesgo de lesiones. Sin embargo, con el enfoque adecuado y algunos ajustes, se pueden obtener beneficios similares a los que se logran en el exterior.

Alternar las superficies

Uno de los principales inconvenientes de entrenar en una cinta de correr es la falta de variabilidad en la superficie. Aunque este aparato imita un terreno liso y nivelado, no ofrece la diversidad de superficies naturales como colinas, barro o variaciones de terreno que encontramos al correr al aire libre.

Según un estudio realizado en 2020 y publicado en Sports Medicine Journal, correr en cinta puede ser comparado en términos de esfuerzo muscular y capacidad física con correr en exteriores. No obstante, el panel de investigadores también concluyó que la técnica del corredor cambia al usar la cinta, reduciendo la potencia y elasticidad en cada zancada.

Según le comentó a The Times Sam Murphy, entrenador de running y autor de Run Your Best Marathon: “Idealmente, los corredores deberían combinar superficies y evitar correr exclusivamente en la cinta”.

Murphy también sostiene que las cintas de correr son útiles para mantener un ritmo constante, pero enfatiza que correr al aire libre en terrenos variados ayuda a equilibrar el entrenamiento. De este modo, los corredores pueden mejorar su rendimiento al evitar la monotonía y adaptarse a las fluctuaciones del terreno.

Alternar entrenamientos entre distintas superficies naturales y cinta optimiza el rendimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Inclinación: ¿una herramienta realmente útil?

La función de inclinación en las cintas de correr se popularizó como un recurso común para aquellos que desean simular una carrera en colinas o enfrentar la resistencia que se experimenta al correr al aire libre.

Sin embargo, investigaciones publicadas en Sports Medicine Journal muestran que, para los corredores que mantienen velocidades inferiores a los seis minutos por kilómetro, ajustar la inclinación no tiene un impacto significativo en el esfuerzo físico.

El uso excesivo de inclinación en cintas presenta riesgos y puede aumentar la tensión física innecesaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el mismo análisis, otro estudio realizado por PLoS One alerta sobre los riesgos de utilizar una inclinación excesiva de forma prolongada. Esta práctica podría generar un alto nivel de estrés en el cuerpo, aumentando las probabilidades de lesiones.

Murphy subraya que un ajuste moderado de inclinación es beneficioso para hacer repeticiones largas en cuestas o agregar variabilidad a una carrera en cinta más extensa, pero no debe ser un elemento esencial en todas las sesiones.

Entrenamiento cruzado para mejorar la técnica de carrera

Uno de los problemas más comunes entre los corredores que entrenan exclusivamente en la cinta es el dolor de espinilla, que afecta aproximadamente al 40% de los corredores. Este dolor, que comienza como una leve molestia y puede convertirse en una condición debilitante, está relacionado con un tiempo excesivo de contacto del pie con la superficie de la cinta.

Para contrarrestar este problema, un estudio realizado por la Universidad de Virginia demostró que un programa de ejercicios de fortalecimiento de piernas en casa podría reducir significativamente el dolor de espinillas.

El estudio, que incluyó a 17 corredores que sufrían de esta afección, consistió en un régimen de cuatro semanas de ejercicios como estocadas, sentadillas y saltos, combinados con carreras al aire libre que ayudaban a mejorar la mecánica de la zancada.

Combinar ejercicios específicos como, estocadas y sentadillas, con correr al aire libre optimiza la salud de los corredores (Crédito: Freepik)

Los participantes que completaron este programa mostraron una reducción del tiempo de contacto de los pies con la superficie de la cinta y una mejora en su técnica de carrera. Según los investigadores, estas actividades podrían ser un complemento ideal para prevenir lesiones comunes entre los corredores de cinta.

Recomendaciones para un entrenamiento eficaz en cinta

Aunque las cintas de correr no pueden replicar completamente las condiciones que se encuentran al correr al aire libre, los expertos coinciden en que su uso adecuado puede ofrecer beneficios notables.

Para obtener los mejores resultados, se recomienda alternar entre superficies naturales y la cinta, aprovechar la inclinación con moderación y complementar el entrenamiento con ejercicios al aire libre que mejoren la técnica y reduzcan el riesgo de lesiones.

Según los expertos, es esencial que los corredores de cinta incorporen otros ejercicios de fortalecimiento y movilidad que favorezcan una zancada eficiente y prevengan el dolor. La combinación de estas estrategias permite que los corredores optimicen su rendimiento en interiores sin comprometer su salud física.