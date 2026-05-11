El dólar volvió a bajar y la brecha con el techo de la banda cambiaria es la más amplia en un año

El dólar mayorista se mantiene debajo de la barrera de los 1.400 pesos.

Aunque se trato de una sesión mayorista con un discreto monto de USD 357,8 millones operados en el segmento de contado, la oferta presionó a una leve baja del precio del dólar, que cedió 6,50 pesos o 0,5%, a 1.391,50 pesos.

Así, el tipo de cambio oficial queda prácticamente plano en mayo -asciende 50 centavos- a la vez que conserva una baja de 4,4% en el recorrido de 2026.

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El BCRA estableció un techo para sus bandas cambiarias en los $1.723,55, que dejó al dólar mayorista a 322,05 pesos o 23,9% de ese límite de flotación. Se trata de la brecha más amplia desde el 26 de mayo de 2025 (24,7%).

“El dólar mayorista se reacomoda ligeramente hacia los $1.400 mientras los operadores esperan el nuevo dato de inflación para evaluar si tendrá algún efecto en el actual contexto financiero, ya que las tasas reales negativas necesitan de un exceso de divisas como el actual y de un sendero de convergencia en los precios. Las miradas por estos días se concentran en el ritmo de compras del BCRA, tras algunas ruedas donde se desaceleraron, toda vez que resulten fuertes durante esta etapa es condición necesaria para avanzar en la acumulación de reservas”, afirmó el economista Gustavo Ber.

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El dólar al público siguió la tendencia del mayorista: restó cinco pesos o 0,4%, a $1.415 para la venta en el Banco Nación. El dólar blue subió cinco pesos, a 1.405 pesos.

Los contratos de dólar futuro en A3 Mercados también negociaron con predominio de bajas en un rango de 0,3% a 0,6%, con la postura para el cierre de mayo -la más negociada- a $1.404 (caída de 8,50 pesos o 0,6%).

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Un informe de la Universidad Austral indicó que “en Argentina, la cosecha de soja avanzó con fuerza y ya alcanza el 34,3% del área, aunque todavía permanece cinco puntos retrasada respecto del promedio histórico. Los rindes continúan siendo muy altos y se mantiene la proyección de producción de 48,6 millones de toneladas”.

Sin embargo, el reporte advirtió que el comportamiento comercial del productor está sorprendiendo al mercado: pese al avance de cosecha, el ingreso de camiones a puerto quedó muy por debajo de lo esperado. Los picos diarios rondaron los 4.000 camiones, lejos de los 6.000 proyectados.

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“Está quedando mucha soja guardada en el campo. El productor está menos vendedor y eso empieza a generar tensión porque la industria llegó a esta etapa con poco stock”, evaluó Dante Romano, profesor e investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral.

Actualmente, sólo el 10% de la producción tiene precio fijado, contra un promedio habitual del 13% para esta época del año.

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“Por el lado del tipo de cambio, creemos que hay margen para una recuperación sin que afecte a los precios. El tipo de cambio hoy podría estar entre $1.450 y $1.500 y no sería nada grave para la economía, al contrario, alentaría a que muchos exportadores liquiden divisas, se active la recaudación de comercio exterior que viene por debajo del año 2025, y el Gobierno lograría más dólares e ingresos fiscales”, consideró el analista y asesor Salvador Di Stefano.

“Al contrario de lo que presume la media de mercado, creemos que la inflación puede bajar mucho más que las expectativas de las consultoras, sin embargo, el dólar podría a un año vista, subir más que la inflación”, añadió Di Stefano.

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“Las consultoras privadas y el relevamiento del Banco Central (REM) proyectan una inflación para abril entre el 2,4% y el 2,7%. Existe consenso sobre el descenso del índice respecto al dato de marzo, aunque hay opiniones divididas en torno a la dinámica a partir de mayo. En cuanto al mercado cambiario, según el informe del BCRA el tipo de cambio oficial se estima en $1.679 para fin de año”, comentaron los analistas de Rava Bursátil.