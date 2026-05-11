Economía

El dólar volvió a bajar y la brecha con el techo de la banda cambiaria es la más amplia en un año

El precio de la divisa cedió a $1.391,50 en la plaza mayorista, y a $1.415 para la venta al público en el Banco Nación. Así deshizo la suba que había experimentado en el primer tramo de mayo

Guardar
Google icon
El dólar mayorista se mantiene debajo de la barrera de los 1.400 pesos.
El dólar mayorista se mantiene debajo de la barrera de los 1.400 pesos.

Aunque se trato de una sesión mayorista con un discreto monto de USD 357,8 millones operados en el segmento de contado, la oferta presionó a una leve baja del precio del dólar, que cedió 6,50 pesos o 0,5%, a 1.391,50 pesos.

Así, el tipo de cambio oficial queda prácticamente plano en mayo -asciende 50 centavos- a la vez que conserva una baja de 4,4% en el recorrido de 2026.

PUBLICIDAD

El BCRA estableció un techo para sus bandas cambiarias en los $1.723,55, que dejó al dólar mayorista a 322,05 pesos o 23,9% de ese límite de flotación. Se trata de la brecha más amplia desde el 26 de mayo de 2025 (24,7%).

“El dólar mayorista se reacomoda ligeramente hacia los $1.400 mientras los operadores esperan el nuevo dato de inflación para evaluar si tendrá algún efecto en el actual contexto financiero, ya que las tasas reales negativas necesitan de un exceso de divisas como el actual y de un sendero de convergencia en los precios. Las miradas por estos días se concentran en el ritmo de compras del BCRA, tras algunas ruedas donde se desaceleraron, toda vez que resulten fuertes durante esta etapa es condición necesaria para avanzar en la acumulación de reservas”, afirmó el economista Gustavo Ber.

PUBLICIDAD

El dólar al público siguió la tendencia del mayorista: restó cinco pesos o 0,4%, a $1.415 para la venta en el Banco Nación. El dólar blue subió cinco pesos, a 1.405 pesos.

Los contratos de dólar futuro en A3 Mercados también negociaron con predominio de bajas en un rango de 0,3% a 0,6%, con la postura para el cierre de mayo -la más negociada- a $1.404 (caída de 8,50 pesos o 0,6%).

Un informe de la Universidad Austral indicó que “en Argentina, la cosecha de soja avanzó con fuerza y ya alcanza el 34,3% del área, aunque todavía permanece cinco puntos retrasada respecto del promedio histórico. Los rindes continúan siendo muy altos y se mantiene la proyección de producción de 48,6 millones de toneladas”.

Sin embargo, el reporte advirtió que el comportamiento comercial del productor está sorprendiendo al mercado: pese al avance de cosecha, el ingreso de camiones a puerto quedó muy por debajo de lo esperado. Los picos diarios rondaron los 4.000 camiones, lejos de los 6.000 proyectados.

“Está quedando mucha soja guardada en el campo. El productor está menos vendedor y eso empieza a generar tensión porque la industria llegó a esta etapa con poco stock”, evaluó Dante Romano, profesor e investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral.

Actualmente, sólo el 10% de la producción tiene precio fijado, contra un promedio habitual del 13% para esta época del año.

“Por el lado del tipo de cambio, creemos que hay margen para una recuperación sin que afecte a los precios. El tipo de cambio hoy podría estar entre $1.450 y $1.500 y no sería nada grave para la economía, al contrario, alentaría a que muchos exportadores liquiden divisas, se active la recaudación de comercio exterior que viene por debajo del año 2025, y el Gobierno lograría más dólares e ingresos fiscales”, consideró el analista y asesor Salvador Di Stefano.

“Al contrario de lo que presume la media de mercado, creemos que la inflación puede bajar mucho más que las expectativas de las consultoras, sin embargo, el dólar podría a un año vista, subir más que la inflación”, añadió Di Stefano.

“Las consultoras privadas y el relevamiento del Banco Central (REM) proyectan una inflación para abril entre el 2,4% y el 2,7%. Existe consenso sobre el descenso del índice respecto al dato de marzo, aunque hay opiniones divididas en torno a la dinámica a partir de mayo. En cuanto al mercado cambiario, según el informe del BCRA el tipo de cambio oficial se estima en $1.679 para fin de año”, comentaron los analistas de Rava Bursátil.

Temas Relacionados

dólar hoyreservas BCRAbandas cambiariasúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Récord de vuelos y pasajeros: el mercado aerocomercial argentino tuvo el mejor inicio de año de su historia

El alza se dio por el crecimiento de los vuelos internacionales y la apertura de nuevas rutas al exterior. Sin embargo, el mercado de cabotaje mostró una caída en la cantidad de pasajeros transportados

Récord de vuelos y pasajeros: el mercado aerocomercial argentino tuvo el mejor inicio de año de su historia

El Gobierno aplicará una suba del 90% a los pasajes de tren del AMBA de aquí a septiembre: a cuánto llegará el boleto

Las autoridades nacionales impulsan una actualización tarifaria escalonada para los servicios ferroviarios urbanos, con subas mensuales que impactarán en los usuarios de las principales líneas metropolitanas

El Gobierno aplicará una suba del 90% a los pasajes de tren del AMBA de aquí a septiembre: a cuánto llegará el boleto

Cuánto hay que ganar para ser de clase media en la Ciudad de Buenos Aires

Según un informe del organismo estadístico porteño publicado este lunes, una familia de cuatro integrantes necesita al menos $2.384.515 mensuales para ubicarse en ese estrato. El umbral subió casi 30% en un año, por debajo de la inflación acumulada

Cuánto hay que ganar para ser de clase media en la Ciudad de Buenos Aires

Cómo sigue la negociación del Gobierno con las empresas de colectivos tras el anuncio de los aumentos

Los boletos subirán 2% por mes a partir de la semana próxima. Los empresarios están disconformes con el nuevo cuadro tarifario mientras que aún reclaman por una deuda millonaria en subsidios

Cómo sigue la negociación del Gobierno con las empresas de colectivos tras el anuncio de los aumentos

El gobierno recibió 17 ofertas para la concesión otros 2.500 kilómetros de rutas nacionales: qué tramos incluye

El proceso incluye participación privada y busca renovar corredores estratégicos en cinco provincias con una inversión sin subsidios estatales

El gobierno recibió 17 ofertas para la concesión otros 2.500 kilómetros de rutas nacionales: qué tramos incluye

DEPORTES

Ancelotti presentó la prelista de la selección de Brasil de cara al Mundial 2026: la baja sorpresiva y el guiño a Neymar

Ancelotti presentó la prelista de la selección de Brasil de cara al Mundial 2026: la baja sorpresiva y el guiño a Neymar

“Soñé con volar como él”: LeBron James habló de la comparación con Michael Jordan y el debate sobre quién es el GOAT

Mourinho, el objetivo del Real Madrid en medio de la crisis: las dos condiciones que puso el técnico y una cláusula clave

El prestigioso ranking que ubicó a Juan Manuel Fangio como el mejor piloto de la historia de la Fórmula 1: “Es insuperable”

El ácido cruce entre Guillermo Barros Schelotto y un periodista tras la eliminación de Vélez: “Es de mal gusto”

TELESHOW

La noche en que La Reini, Ian Lucas y Evangelina Anderson se enfrentaron: secretos, desencuentros y un cumpleaños cargado de tensión

La noche en que La Reini, Ian Lucas y Evangelina Anderson se enfrentaron: secretos, desencuentros y un cumpleaños cargado de tensión

Mario Pergolini se emocionó al agradecer los saludos por la muerte de su mamá: “Con mucho respeto”

Juliana Awada acompañó a su hermano Alejandro en el estreno de La muerte de un viajante: el abrazo al finalizar la obra

La fascinación de Charlotte Caniggia en el parque de Disney en Shangai: “Un recuerdo que voy a guardar para siempre”

Maxi López habló sobre su antigua pelea con Wanda Nara y Mauro Icardi: “Cuando estás en pareja te potenciás”

INFOBAE AMÉRICA

Los peces también sueñan: descubren movimientos oculares y patrones inéditos en su descanso

Los peces también sueñan: descubren movimientos oculares y patrones inéditos en su descanso

Escaso alivio en Ucrania mientras continúan los ataques aéreos durante la tregua con Rusia

Guatemala: El diputado José Chic exige investigación imparcial sobre acusaciones a Consuelo Porras

Todos los partidos podrán postular candidatos para nuevos escaños de la diáspora en la Asamblea Legislativa de El Salvador

70% de los casos atendidos por la Defensoría del Consumidor fueron atendidos de forma virtual en El Salvador