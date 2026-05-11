Diputados: las fracturas de los socios complican a LLA para una sesión clave por el caso Adorni

Argentina's Cabinet Chief Manuel Adorni gestures before he presents his management report at the National Congress, in Buenos Aires, Argentina, April 29, 2026. REUTERS/Mariana Nedelcu

El próximo jueves la oposición y el oficialismo tendrán una prueba que marcará la relación entre los bloques en la Cámara de Diputados. El pedido de sesión especial con el fin de avanzar en una posible interpelación al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, divide aguas en muchos sectores tanto en aquellos que acompañaron a La Libertad Avanza como en el peronismo.

Por el lado de LLA, lo primero fue citar a todos sus diputados para que esta semana estén en el Palacio. “No daremos quórum pero tenemos que estar todos”, dice el mensaje de Whatsapp que circuló en el grupo del bloque libertario. “Lo hablamos el martes en la reunión de bloque”, cierra el mensaje.

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Algo similar se vive en el bloque del PRO que se encuentra en ebullición por el comunicado que el partido emitió anoche, crítico del Gobierno nacional y, particularmente, del ministro Adorni. Esto generó un cisma en el mundo amarillo en donde el comunicado estableció la línea del partido pero fue inconsulto con las autoridades parlamentarias que tienen una postura diferente.

“Nosotros nunca dimos quórum en una sesión que no acompañamos”, dijo una fuente parlamentaria amarilla molesta por el comunicado. “Esta es la postura del partido, ahora son los legisladores los que tienen que ver como la articulan”, explicaron desde el entorno del ex presidente Mauricio Macri.

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El dilema que se presenta es que mientras un sector de los diputados del PRO está en la posición de “lo está investigando la justicia” y que fue un comunicado “inconsulto”, por el otro, hay legisladores que responden directamente al ex presidente Macri que podrían mostrar una posición “diferente” a lo que plantea el bloque.

Mañana habrá reunión del bloque del PRO y ahí se terminará de definir pero esto genera un nuevo problema para el mundo libertario, que, si toma en cuenta la última votación por el caso $Libra, en donde la oposición consiguió 125 votos y hubo ausencias que se podrían sumar este jueves.

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“Hay que ver qué interpretan algunos y qué orden tienen otros respecto de lo que hay que hacer con Adorni”, explicó un legislador libertario que conoce mucho al PRO. “La ven a Patricia -Bullrich- criticar a Adorni y ellos no se pueden quedar en silencio", agregó.

Las dudas, y la excusa, de algunos tiene que ver con el rol que jugará el peronismo que no firmó el pedido de sesión y que deja trascender que quiere ampliar el temario con otros proyectos que son de autoría de Unión por la Patria para participar. Pero, a pesar de esto, desde diferentes sectores que conforman el bloque que conduce Germán Martínez aseguraron que iban a dar quórum. La idea es la de estar presentes. La definición se tomará en la próxima reunión de bloque.

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Créditos: prensa de Gobierno

El silencio del radicalismo también genera suspicacias en los sectores libertarios que ven cómo el escándalo del Jefe de Gabinete empieza a impactar con mayor fuerza.

“La moneda está en el aire respecto de la posibilidad de que alcancemos o no el quórum. La ventaja es que no define más que los proyectos van a ir a las comisiones que ahora están cerradas, esto puede ser aprovechado por algunos que quieren darle un primer mensaje a La Libertad Avanza, otros que lo vean como el principio de la separación con el oficialismo. Cada uno tendrá sus razones, pero nosotros esperamos que nos acompañen para poder avanzar con una sesión de emplazamiento de las comisiones", señaló a Infobae uno de los legisladores que solicitó la sesión para el próximo jueves.

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