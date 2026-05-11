Escaso alivio en Ucrania mientras continúan los ataques aéreos durante la tregua con Rusia

Residentes reaccionan frente a un edificio de dormitorios dañado durante un ataque nocturno con misiles y drones rusos, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en Zaporiyia, Ucrania, el 30 de octubre de 2025. Servicio de prensa de la Administración Militar Regional de Zaporiyia/vía REUTERS

En Zaporizhzhia, ciudad del sureste de Ucrania, el alto el fuego de tres días entre Kiev y Moscú, que expiraba el lunes, ofreció poco alivio a los residentes, exhaustos por más de cuatro años de invasión rusa.

La tregua de tres días fue anunciada el viernes por el presidente estadounidense Donald Trump, apenas unas horas antes de las celebraciones de la victoria rusa en la Segunda Guerra Mundial. Trump expresó su esperanza de que el alto el fuego marcara “el principio del fin” del conflicto.

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Sin embargo, desde que comenzó el alto el fuego, ambos países se han acusado mutuamente de violarlo con ataques contra civiles.

“Este fin de semana, mi novio y yo estábamos paseando por el parque y seguían sonando las alertas aéreas constantemente”, declaró a la AFP Anastasia Rybalka, una especialista en informática de 23 años, en Zaporizhzhia, una importante ciudad industrial cercana al frente y blanco frecuente de ataques con drones y misiles rusos.

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Según Kiev, la región de Zaporizhzhia fue una de las zonas atacadas por drones rusos.

Residentes permanecen cerca de su edificio dañado durante un ataque con misiles rusos, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en Zaporiyia, Ucrania, el 16 de septiembre de 2025. REUTERS/Sergiy Chalyi

“No puedo decir que pareciera un alto el fuego”, declaró Dmytro Zlochevsky, un profesor de inglés de 45 años, añadiendo que había “escuchado explosiones y bombardeos” fuera de la ciudad.

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“Creo que es mejor no contar con que este alto el fuego se convierta en algo más importante”, agregó Zlochevsky.

Afirmó que se trataba “solo de un período que el Estado agresor le rogó a Trump para poder celebrar su propio desfile. Y después continuarán con todas sus acciones dirigidas a destruir al pueblo ucraniano”.

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Poco después de que Trump anunciara el alto el fuego, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ordenó al ejército que no atacara el desfile anual ruso en la Plaza Roja. Moscú también confirmó que había aceptado la tregua.

Residentes permanecen junto a automóviles calcinados en el lugar donde un edificio de apartamentos resultó dañado durante los ataques nocturnos con drones y misiles rusos, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en Zaporiyia, Ucrania, el 28 de enero de 2026. REUTERS/Serhii Chalyi

Por fin un respiro

Desde el inicio de la invasión rusa en 2022, se han anunciado varias treguas sin que se hayan producido avances concretos.

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Los esfuerzos diplomáticos para reanudar las conversaciones directas entre Kiev y Moscú, mediadas por Estados Unidos, se han estancado desde que estalló la guerra en Oriente Medio en febrero.

El presidente ruso, Vladimir Putin, declaró el sábado que veía posible el fin de la guerra pronto, sin dar más detalles.

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Sin embargo, Svitlana Garbuzova expresó su escaso optimismo respecto a que la guerra termine pronto.

“Parece que tendremos que convivir con todo esto durante varios años más”, dijo la estudiante de 24 años, refiriéndose a los repetidos ataques y alertas antiaéreas.

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Residentes permanecen cerca de su edificio de apartamentos, alcanzado durante un ataque con drones y misiles rusos, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en Zaporiyia, Ucrania, el 30 de agosto de 2025. REUTERS/Stringer

En Odesa, una importante ciudad portuaria del Mar Negro, Tetiana, una profesora de 38 años que prefirió no revelar su apellido, finalmente pudo “dormir un poco, ir al mar y relajarse”.

La ciudad, blanco habitual de los drones rusos, disfrutó de un respiro durante el fin de semana.

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“Nos gustaría que esta tregua durara un poco más”, dijo, añadiendo que deseaba que la guerra terminara “cuanto antes”.

Dmytro, un dependiente de 20 años, se negó a celebrar la relativa calma.

“Mañana o pasado mañana podría haber ataques masivos en toda Ucrania”, dijo.

Svitlana, otra residente de Odesa, declaró a la AFP que sentía que “aún había ansiedad”, a pesar de haber podido dormir “tranquilamente” durante las dos noches de tregua.

La pensionista de 68 años dijo ser originaria del Donbás, una región industrial del este de Ucrania que Rusia intenta anexionarse, donde su “casa está destruida, incendiada”.

En el Donbás, epicentro de los combates, “no había calma en absoluto: hubo bombardeos, heridos y la destrucción continúa”, dijo con un suspiro.

“En Odesa se respiraba cierta calma, pero en el Donbás no”.

(AFP)