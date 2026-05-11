Ancelotti presentó la prelista de la selección de Brasil de cara al Mundial 2026: la baja sorpresiva y el guiño a Neymar

Carlo Ancelotti presentó la primera lista de 55 futbolista para la Copa del Mundo

A falta de un mes para el inicio de la Copa del Mundo 2026, los entrenadores de los 48 combinados nacionales comienzan a definir quiénes serán los futbolistas convocados a la cita mundialista. Con el 30 de mayo como fecha límite, ya hay casos como Bosnia, que hizo oficial a los 26 jugadores citados, y de la selección argentina, donde Lionel Scaloni diagramó una prelista de 55 posibles participantes. Este último caso también se aplicó en Brasil, ya que Carlo Ancelotti y la CBF presentaron una primera nómina que cuenta con una baja importante y la ansiada presencia de Neymar.

De acuerdo con portales locales como Globo Esporte y Lance!, Ancelotti optó por incluir al astro brasileño entre las 55 variantes, aunque tiene pocas probabilidades de integrar la nómina definitiva de 26 jugadores que la CBF presentará en el Museo del Mañana de Río de Janeiro el próximo lunes 18. La gran ausencia en la primera lista es la de Estêvão, joven estrella del Chelsea que quedó afuera debido a una lesión de grado 4 en el muslo derecho.

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La noticia de la exclusión de Estêvão responde a la comprobación médica de que no existe margen para su recuperación. Aunque el futbolista rechazó la intervención quirúrgica y viajó a Brasil con la esperanza de un tratamiento conservador que le permitiera llegar en forma, el área médica de la CBF coincidió con el Chelsea en que es inviable su disponibilidad para el Mundial. Según el diagnóstico del cuerpo médico del club inglés, el extremo no estará en condiciones de participar ni siquiera en la fase eliminatoria del torneo.

A pesar de que nunca integró la lista de convocados definitiva desde el arribo de Ancelotti, Neymar estaría incluido en la prelista (REUTERS/Thiago Bernardes)

Pese a que Neymar estuvo presente en todas las prelistas amplias que confeccionó Ancelotti desde su llegada, aún no fue incluido en ninguna convocatoria definitiva bajo su mando. De acuerdo con información de Globo Esporte, una eventual convocatoria del número 10 sorprendería dentro de la organización, pero la decisión final es exclusiva del director técnico italiano.

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En este contexto, entre las alternativas para suplir la ausencia en ofensiva de Estêvão, surgió la opción de Rayan, otro jugador promovido por la cantera del Vasco da Gama y que actualmente milita en el Bournemouth de la Premier League. La actuación del atacante durante la última ventana internacional de marzo, cuando Brasil enfrentó a Francia y Croacia, fue valorada positivamente y lo proyecta como una alternativa para ocupar la banda derecha que deja vacante el joven del Chelsea.

La preselección también sufrió descartes notables. Rodrygo y Éder Militão, confirmados previamente como mundialistas, quedaron ahora fuera por lesiones que requieren recuperación prolongada. El dilema alcanzó también al mediocampista Andrey Santos, también del Chelsea, cuya temporada desfavorable generó dudas sobre su inclusión, frente a competidores como Casemiro, Bruno Guimarães, Fabinho, Danilo Santos y Lucas Paquetá, todos con mayor regularidad bajo el ciclo de Ancelotti.

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Estêvão sería una de las grandes ausencias de la lista de Brasil, ya que estaba deslumbrando en el Chelsea con un notable rendimiento (EFE/ Antonio Lacerda)

Otro nombre que emergió en la deliberación técnica es Pedro, delantero centro del Flamengo. Sin antecedentes de convocatoria previa, el atacante fue mencionado por Ancelotti en noviembre como una opción posible y ahora su inclusión se discute dentro del cuerpo técnico, aunque persiste la incógnita de su adaptación y rendimiento en los entrenamientos de la selección nacional.

Tradicionalmente, la CBF mantiene en secreto la lista preliminar de 55 preseleccionados. Sólo en una ocasión reciente, en febrero del año pasado, la federación publicó el listado completo bajo la conducción de Dorival Júnior para los clasificatorios ante Colombia y Argentina. Sin embargo, según informaron los medios citados, la mayoría de los nombres preseleccionados son jugadores ensayados a lo largo del primer año de Ancelotti, salvo adiciones recientes motivadas por lesiones y urgencias en las convocatorias de marzo.

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La lista definitiva de 26 jugadores se comunicará públicamente una semana después del envío de la preinscripción a la FIFA. El protocolo estipula que las selecciones pueden modificar a los 55 preinscritos hasta el 11 de junio, inicio de la competición. Luego de esa fecha, sólo autorizados los reemplazos por lesión comprobada hasta 24 horas antes del primer partido, con la única excepción de una sustitución por arquero tras el inicio del torneo.

Brasil disputará su partido inaugural en el Mundial el 13 de junio frente a Marruecos en Nueva Jersey. Previamente, la Verdeamarela jugará amistosos contra Panamá el 31 de mayo en el Maracaná y contra Egipto el 6 de junio en Cleveland. En el grupo de la Copa del Mundo también jugará contra Haití y Escocia.

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LA PRELISTA DE LA SELECCIÓN DE BRASIL DE CARA AL MUNDIAL 2026

Arqueros: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahce), Bento (Al-Nassr), John (Nottingham Forest) y Hugo Souza (Corinthians).

Defensores centrales: Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Bremer (Juventus), Ibañez (Añ-Ahli), Danilo (Flamengo), Beraldo (PSG), Léo Pereira (Flamengo) y Fabrício Bruno (Cruzeiro).

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Laterales: Wesley (Roma), Alex Sandro (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Vitinho (Botafogo), Caio Henrique (Mónaco) y Carlos Augusto (Inter).

Mediocampistas: Casemiro (Manchester United), Bruno Guimarães (Newcastle), João Gomes (Wolverhampton), Joelinton (Newcastle), Fabinho (Al-Ittihad), Danilo (Botafogo), Andrey Santos (Chelsea), Gabriel Sara (Galatasaray) y Lucas Paquetá (Flamengo).

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Atacantes: Vinícius Júnior (Real Madrid), Raphinha (Barcelona), Gabriel Martinelli (Arsenal), João Pedro (Chelsae), Richarlison (Tottenham), Matheus Cunha (Manchester United), Rayan (Bournemouth), Igor Jesus (Nottingham Forest), Luiz Henrique (Zenit), Igor Thiago (Brentford), Pedro (Flamengo), Endrick (Lyon), Antony (Betis) y Neymar (Santos).