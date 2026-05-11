“Soñé con volar como él”: LeBron James habló de la comparación con Michael Jordan y el debate sobre quién es el GOAT

El jugador de Los Angeles Lakers desata nuevamente la discusión sobre quién es el mejor basquetbolista de todos los tiempos al elogiar a Michael Jordan - Credit: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images

LeBron James, Michael Jordan y el eterno debate sobre el GOAT regresaron al centro de la escena por las nuevas declaraciones del jugador de los Lakers. En una serie de entrevistas con el periodista Dave McMenamin, de ESPN, LeBron abordó directamente el debate que lo enfrenta a Jordan, admitiendo que la discusión lo agota. Reconoció las cualidades que hacen al ex jugador de los Chicago Bulls irrepetible y aseguró que existen aspectos del juego donde él se considera superior.

Según la publicación del diario deportivo español AS, LeBron aclaró desde el inicio que nunca buscó la comparación con Jordan, fundamentalmente porque sus estilos de juego son radicalmente distintos. “Nuestros estilos de juego son totalmente diferentes. He sido base-alero/alero-base toda mi vida. Siempre he buscado el pase. MJ buscaba el tiro”, afirmó el jugador en diálogo con el diario deportivo español.

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El debate GOAT: comparaciones y perspectivas

James tampoco eludió la comparación cuando se le preguntó puntualmente y reconoció que existen aspectos en los que considera que su juego supera al del legendario jugador de los Bulls. “Hay muchas cosas en las que diría que mi juego es muy diferente y un poco mejor que el suyo, pero los dos somos geniales. Los dos somos grandes jugadores de baloncesto”, declaró. También subrayó que tanto él como Jordan poseen cualidades inigualables que marcaron época.

Además, detalló cuáles son los aspectos del juego de Jordan que más admira y que sirvieron de modelo durante su formación. “Creo que su tiro en suspensión de media distancia era increíble. Hacía muchísimas cosas sobresalientes. Crecí analizándolo, observando cómo obtenía sus posiciones y se elevaba por encima de todos. Su juego al poste era excepcional. Su voluntad de ganar. Creo que es una cualidad que todos queríamos imitar. Su determinación por el triunfo", remarcó el jugador de los Lakers.

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El astro de Los Angeles Lakers reconoce la grandeza de Michael Jordan, pero resalta sus logros únicos y asegura que es agotador que la discusión sobre el mejor de la historia - Reuters

LeBron sobre la influencia de Jordan

James reveló además la influencia que Jordan ejerció en sus sueños de infancia. “Nunca pensé que podría ser como él, pero soñé con la oportunidad de vivir lo que él vivió. Soñé con poder estar en un partido importante y encestar la canasta ganadora en el último segundo. Soñé con tener mis propias zapatillas. Soñé con volar como él”, recordó el jugador. Incluso precisó que espera haber honrado el legado del número 23: “Espero haberlo enorgullecido”.

De acuerdo con el medio deportivo, LeBron admitió que el debate sobre el mejor jugador de la historia le resulta extenuante. “Puedes vernos a los dos y decir que nos quieres a ambos sin intentar criticar al otro. Y normalmente, me critican a mí. Pero sé con certeza que he hecho mi parte en este camino”, señaló el jugador.

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Récords y críticas a LeBron James

La publicación recordó que el argumento favorito de quienes defienden a Jordan frente a LeBron en la discusión en torno al GOAT es el balance perfecto del exjugador de los Bulls en las Finales: seis títulos en seis apariciones, frente a los cuatro títulos en diez Finales disputadas por James. Sin embargo, LeBron considera injusta esa vara comparativa y la rechazó con contundencia. “La gente piensa que es mejor no llegar a los playoffs o perder en la primera ronda a perder en las Finales, lo cual me parece una locura”, afirmó.

El máximo anotador en la historia de la liga estadounidense expresa que recibe con naturalidad las críticas - Imagen de archivo

El jugador explicó que en sus primeros años las derrotas en las Finales lo marcaron, pero con el tiempo aprendió a valorar su carrera completa. Para ejemplificar, mencionó los hitos alcanzados en menor tiempo y edad que nadie en la NBA: “Soy el más rápido en llegar a 1.000 puntos en la historia de la NBA, también el más rápido en llegar a 2.000, a 5.000 y el más rápido en llegar a 10.000. Así que cuando empecé a darme cuenta de que era solo una crítica hacia mi persona, empecé a apreciarlo un poco más", sostuvo el alero.

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