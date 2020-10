10 lugares para tomar los mejores cafés de especialidad

Cada 1 de octubre se celebra el Día Internacional del Café. Se estima que los argentinos consumen al menos 1 kilo de café per cápita por año, un equivalente a unas 191 tazas. Es la segunda bebida más consumida después del agua, lo que hace innegable la pasión argentina por el buen café.

“Antes tenía mala prensa por que no se hablaba tanto de las propiedades del café. Hoy se ha comprobado que tomar hasta 4 ó 5 tazas por día es bueno para la salud, es un buen consumo”, había contado a Infobae en una nota el experto Martín Cabrales. “En el café sigue siendo muy importante la mano del hombre, del barista, que es el que lo prepara y muele el café. Por más de que las máquinas tengan una tecnología nueva y sean mucho mas vistosas, por suerte, la mano del hombre en la profesión del barista hoy es muy calificada”.

Infobae propone un recorrido cafetero para probar los mejores rincones que ofrecen los mejores granos de café en sus diferentes versiones.

Café Colegiales

Nace en Mayo, en plena cuarentena, en una de las ventanas de Ruda Bar con la necesidad de generar algún movimiento para poder seguir abiertos. A la cabeza están Julián y María Paula, dos hermanos de Bogotá que siempre quisieron abrir una cafetería de especialidad.

Trabajan todo en modalidad take away, tienen 2 mesitas y la vereda es muy amplia. Abren de lunes a lunes esperando a quienes se acerquen a probar tanto su café como las delicias de pastelería. Dentro de su top 5 de cafés están: el capuccino; el flat white; el latte; el doble latte y el espresso.

¿Dónde? Crámer 824, Colegiales.

Rondó Café

Este año cumplió dos años en el medio de la pandemia, esta sirviendo un grano de Guatemala, varietal Bourbon/ caturra, 1800 mts de altura nivel del mar, tostado en Buenos aires por Puerto Blest, y llevado a la taza por los baristas, que día a día trabajan en dar el mejor café balanceado para el cliente

El café estrella es el flat white, bebida balanceada compuesta por dos shots de ristretto y leche emulsionada. Le sigue el “Latte Rondó”, que a diferencia de los que ofrecen en otras cafeterías, lleva dos shots de espresso en una taza de 250cc. Se destacan también “El doble”, con dos shots de 20cc de puro espresso; y el “café en método filtrado”. Y en conmemoración del Día Internacional del Café están preparando un café frío, macerado 12 horas con una infusión de lima, limón, naranja y azúcar que da como resultado una bebida refrescante para los días de altas temperaturas que se avecinan.

¿Dónde? Uruguay 1048, Recoleta.

Surry Hills Coffee

Nace de una experiencia en Australia, hoy considerada la capital internacional del café de especialidad. Tatiana Weiman y Felipe Vessena vivieron en ese país y se enamoraron de la escena del café viviendo en Sydney. Juntos visitaron más de 150 cafeterías en todo el país y trabajaron en algunas de ellas. “Decidimos traer un pedacito de Australia al corazón de Palermo, ofreciendo café increíble y cocina de calidad”, cuentan a Infobae.

El café que utilizan, es un blend de granos de Etiopía, Brasil y Colombia con notas a manteca, cacao y arándanos que buscan romper el molde. Dentro de sus elegidos están: el “Long Black”, la versión australiana del Americano y el “Magic”, un cortado bien intenso a base de dos ristrettos; El flat white y su versión fría; también, el “Dirty Chai”, un chai latte bien especiado más un espresso.

¿Dónde? Borges 1842, Palermo Soho.

Zajo

Nació el 24 de junio del 2018 en el barrio de Villa Crespo a base de esfuerzo y pasión por la cafetería de especialidad. Su café es 100% colombiano y se diferencia del resto por los cuidados que se le da en la finca hasta que llega a manos del barista y a la taza del cliente.

Entre sus destacados están: “El Doppio”; el “Flat White”; el “Moka Latte”, el “Sacri Latte” con caramelo de avellanas y por último el “Capuccino”. Actualmente por la pandemia del coronavirus están manejando la modalidad del take away y tienen banquitos para quienes puedan estar un rato al aire libre.

¿Dónde? Aguirre 509, Villa Crespo.

Padre Coffee Roasters

Es la creación de la segunda generación de una familia cafetera dedicada a la importación, tueste y venta de granos de café provenientes de todo el mundo desde hace 50 años. En este emprendimiento han volcado toda su experiencia y pasión combinando cafés de especialidad con pastelería y platos gourmet.

Sus más solicitados son el flat white (doble ristretto y leche emulsionada), nuteccino (doble espresso, 40 gramos de nutella y leche emulsionada); Irish coffee (1 oz de whiskey, doble espresso y crema batida) y sus coloridos cafés unicornios. Hoy, luego de permanecer cerrados 7 meses han vuelto con propuesta take away y mesas afuera.

¿Dónde? Jorge Luis Borges 2008, Palermo.

Coffee Town

Ubicado en el polo gastronómico de San Telmo, son vanguardistas en materia de café, y en investigación y desarrollo para lograr nuevos varietales que garanticen la supervivencia de la especie y mejoren la calidad de las tazas.

Para este Día Internacional del Café recomiendan sus 5 mejores: el “café experimental descafeinado natural”; el varietal Laurina, originario de la Isla Reunión, a 3.000 km de la costa sudafricana, que posee muy bajo nivel de cafeína, por lo que se lo considera un café “naturalmente descafeinado”; El “Varietal Ibaíri” significa “fruto dulce y pequeño”, es considerado el grano de café más pequeño del mundo; El “blend el mercado” emblema de Coffee Town y diseñado por el Centro de Estudios del Café, está compuesto por tres orígenes bien diferenciados (Guatemala- Colombia y Brasil), que le dan un equilibrio perfecto entre acidez, dulzor y cuerpo; El “café de mujeres”, un café cultivado, procesado y secado por manos femeninas, una copa de gran dulzura y cremosidad, con notas de pasas de ciruelas blancas, flor de calabaza, miel, almendras y elegante final de tabaco Burley.

¿Dónde? Mercado de San Telmo, Bolívar 960.

Cígalo

Cigaló nació en noviembre de 2017 y abrió sus puertas en el corredor gastronómico del DOHO, y apuestan a llevar la cafetería de especialidad fuera del radio de influencia de su origen que fue Palermo.

Entre sus cafés estrellas están: el flat white, el capuccino, el latte, el cortado y el americano. En estos tiempos de pandemia están haciendo modalidad take away y algunas mesitas al aire libre en su vereda del polo gastronómico.

¿Dónde? Holmberg 2004, Villa Urquiza.

Café Registrado

En esta cafetería de especialidad de Palermo, tienen pasión por el café y es compartida por quienes trabajan en las tierras en fincas de origen. Así es como garantizan tener un café de extrema calidad entre la relación de respeto y equidad sostenible en el tiempo con sus productores.

Desde Café Registrado, recomiendan en el Día del Café, los siguientes cinco cafés en granos que pueden solicitarse en el lugar y llevarlo a su casa. El “Colombia Castillo Natura”, de origen colombiano, con notas de sabor a cereza negra, chocolate y frutilla, su acidez es baja, pero de cuerpo pesado; el “Colombia Tabi Lactic”, de Colombia, con sabor a frutillas, chocolate con leche, higos, cuerpo sedoso con acidez media; el “Colombia Washed” con notas a maracuya, cacao en polvo, caramelo, su acidez es alta y de cuerpo medio y el “Unidos en la distancia- blend misterioso”, de origen secreto, son sabor a chocolate, frutilla y frutos rojos, de acidez baja y cuerpo medio.

Actualmente su modalidad es de take away, mesitas al aire libre y también la opción de venta por la página web y delivery con compras mayores a $650 el envío dentro de CABA está incluido.

¿Dónde? Costa Rica 5901, Palermo.

Unido

Por la pandemia del coronavirus, tuvieron que cambiar todos sus planes y este lugar ubicado en Nordelta ahora está recibiendo a sus clientes solamente con la modalidad del take away plus, ya que cuenta con deck sobre una laguna y patio en el frente para disfrutar de los mejores cafés.

Ahí se pueden tomar recetas clásicas y también ofrecemos recetas gourmet como, por ejemplo: sweet treat, caramel latte macchiato, vanilla latte macchiato,de Nespresso. Opciones que año tras año el consumidor reafirma con su demanda que es la propuesta que buscan cuando se acercan a una cafetería.

¿Dónde? Av de los Lagos 685, Nordelta.

Masse

Desde el 2012, situado en la zona gastronómica por excelencia de la ciudad, e inspirado en las clásicas y tradicionales boulangeries francesas, Masse ofrece una propuesta gastronómica distintiva. En Masse se elaboran todos los productos respetando su tiempo, ese es el secreto de la calidad.

Esta cafetería ofrece café porcionado de Nespresso Professional, un café de especialidad que en cada variedad brinda a los amantes del café notas, cremosidad y sabores distintos según el gusto de cada consumidor. Además, de los clásicos y reconocidos café como el latte y el capuccino, estos espacios tienen opciones más indulgentes para disfrutar como postres como el sweet and treat, elaborado con una cápsula de grand cru fortissio lungo con leche condensada, leche y cacao en polvo, o dulce de leche macchiato, un exquisito y espumoso latte macchiato con dulce de leche elaborado con la cápsula grand cru indriya de India, con dulce de leche y leche.

¿Dónde? Diagonal 74, La Plata.

Bonus track

En los kioscos, petroleras, panaderías, cantinas, confiterías en Universidades y oficinas, uno de los cafés que se suele servir son los de formato “On the go” que provee Nestlé Professional. Es un café soluble en donde las máquinas dispensan la selección de café que el consumidor selecciona sin necesidad de intervención de un tercero dando autonomía en el proceso de compra y consumo, siendo una solución para el operador. Los sabores más elegidos son: el cappuccino, el latte y el sabor vainilla.

