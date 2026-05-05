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Quiénes fueron los mejor y peor vestidos de la Met Gala 2026, según tres expertos

La cita central del calendario fashionista exhibió propuestas que inspiraron tanto admiración como cuestionamientos entre los diseñadores consultados por Infobae

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Portada mejores y peores vestidos met gala 2026
Las celebridades desplegaron creatividad y personalidad en una gala donde la interpretación del arte a través de la moda fue protagonista

La edición 2026 de la Met Gala transformó nuevamente al Museo Metropolitano de Arte de Nueva York en el escenario donde la moda y el arte se fusionaron. Figuras de la música, el cine y el diseño desfilaron con propuestas de alta costura que buscaron cumplir con la filosofía de la noche. Según los expertos, no todos lograron seguir la propuesta con la misma fidelidad.

Durante la gala, los diseñadores consultados por Infobae analizaron las elecciones estilísticas de las celebridades. Marcelo Senra, Verónica de la Canal y Gustavo Pucheta coincidieron en que la calidad de los atuendos fue indiscutible, pero advirtieron que “no todos cumplieron la consigna”.

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Tal como sintetizó De la Canal: “Me gusta más decir quiénes cumplieron más con la consigna y quiénes no tanto. Todos están muy bien vestidos de alta costura, pero para mi modo de ver no todos cumplieron la consigna (NdeR: “La moda es arte” fue el lema de 2026)”.

Quiénes fueron los mejor y peor vestidos de la Met Gala 2026

Cara Delevigne

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Met gala mejores y peores vestidos
La modelo británica sorprendió con transparencias delicadas y bordados en forma de ramas, aportando elegancia y ligereza

Entre los nombres que más se destacaron en la gala, el de Cara Delevigne fue uno de los primeros en sobresalir. Senra describió su look como “supersensual, insinuando sin mostrar”, y elogió el juego de transparencias, los bordados en forma de ramas y la cola imponente, además de la elección de materiales livianos y el peinado inspirado en los años veinte. “Me gusta esa liviandad, esa ligereza visual. Me gustan mucho los bordados en forma de ramas. Me encanta, un vestido fantástico”, subrayó el diseñador.

Emma Chamberlain

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La influencer estadounidense se transformó en escultura viviente con un diseño de Mugler que fusionó su figura con el arte textil

Emma Chamberlain también obtuvo elogios por parte de Pucheta, quien remarcó: “Vestida por Mugler, cumple precisamente con el código de vestimenta transformando su cuerpo en una obra de arte donde cuesta diferenciar donde inicia el vestido y donde se trasluce su cuerpo. Hasta la apertura de su falda que se desliza por el piso es casi tan imposible que la transforma en una especie de escultura”.

Ben Stiller

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El actor eligió un esmoquin azul oscuro tradicional con detalles formales, una opción demasiado clásica para la consigna de la gala

Ben Stiller apostó por la sobriedad y la formalidad, pero De la Canal consideró que su esmoquin azul oscuro fue “demasiado clásico y prolijo, muy raro” para la ocasión, una apreciación que lo ubicó entre los menos destacados.

Chase Sui Wonders

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Chase Sui Wonders optó por un vestido lavanda con moño oversize y escote cerrado, pero la confección y el contraste de telas restaron impacto

Entre los looks que menos convencieron a los especialistas, Chase Sui Wonders se situó en primer lugar. Senra fue crítico con el vestido lavanda de raso, escote cerrado y moño en el hombro: “No lo veo bien confeccionado, el contraste de telas y el moño me parecen recursos muy básicos. El color no la favorece y el diseño tiene poco criterio para una Gala Met”.

Lisa

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Lisa lució un vestido blanco translúcido adornado con pedrería y un velo etéreo, generando un efecto de pureza y modernidad

La cantante Lisa apostó por un vestido blanco translúcido con aplicaciones brillantes, acompañado de un velo transparente decorado con pedrería, dos brazos esculturales blancos integrados y joyería plateada. De la Canal opinó: “Fabulosa. Ella apostó y mostró una beta más artística, genera impacto y está impecable con su pelo y make up”.

Sam Smith

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Sam Smith eligió un vestido sirena repleto de cristales y un tocado elevado, logrando una silueta impactante y teatral

El cantante Sam Smith optó por un vestido sirena íntegramente bordado en piedras y cristales, con mangas murciélago y un fascinator en altura. Pucheta destacó la performance de Smith: “Sam Smith en un vestido sirena íntegramente bordado en piedras y cristales, con unas mangas murciélago espectaculares que no dejan de brillar y un fascinator en altura que lo transforma en una silueta alargada infinita. El desarrollo, una performance que nos tiene acostumbrados”.

Claire Foy

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Claire Foy sumó un velo oscuro a su look negro, apostando al dramatismo, aunque sin lograr una presencia artística definida

Finalmente, Claire Foy desfiló con un vestido negro y velo a tono. De la Canal observó: “Me gusta el drama que le puso a su rostro con esa veladora. El vestido está bien, se ve su detalle y realización pero aún no siento la presencia artística”. Más adelante remarcó: “Está correcta pero siento que no cumplió la consigna”.

Doja Cat

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Doja Cat apostó por un material plástico brillante en tonos claros y uñas XL, una combinación que no convenció a los expertos

En el caso de Doja Cat, Senra cuestionó tanto el material como la confección: “Su vestido parece hecho de un material brilloso como charol, pero translúcido, tipo plástico. No me gusta, no me dice nada. El color no ayuda a su tono de pelo y piel, no va ese color. Y esos plegados que tienen tampoco me dicen mucho”.

Gwendoline Christie

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La actriz apostó por una puesta artística con mezcla de colores, máscara y tocado, destacándose por su audacia conceptual

Gwendoline Christie sobresalió por su audacia. De la Canal expresó: “Estamos viendo un poco más de una puesta artística”:

Irina Shayk

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La modelo combinó sensualidad y sofisticación en un diseño de tonos metálicos que realzó su figura y captó todas las miradas

Irina Shayk se destacó con un diseño que, según Senra, impactó visualmente: “Me gusta, es provocativa, pero al mismo tiempo no es tan chabacana de mostrar el cuerpo completamente. Impacta. Plata y negro es una buena combinación siempre”.

Charli XCX

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Charli XCX se inclinó por líneas simples y un vestido negro clásico, alejándose del espíritu artístico buscado en la edición

La propuesta total black de Charli XCX tampoco convenció a los diseñadores. De la Canal fue tajante: “Líneas simples y clásica”.

Fotos: Reuters

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