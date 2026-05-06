La alternativa en el calendario que analiza la Fórmula 1 tras las cancelaciones de los GP de Baréin y Arabia Saudita

Formula One F1 - Miami Grand Prix - Miami International Autodrome, Miami, Florida, United States - May 3, 2026 Ferrari's Lewis Hamilton in action during the race REUTERS/Brian Snyder

La cancelación de los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita el pasado abril, como consecuencia directa del conflicto bélico en Medio Oriente, obligó a la Fórmula 1 y a la Federación Internacional del Automóvil (FIA) a manejar nuevas opciones para reconfigurar el presente calendario, que de movida se redujo en cantidad de carreras.

De acuerdo con la información de RacingNews365, ambas instituciones del automovilismo mantienen abiertas varias alternativas para recuperar al menos una de las competencias perdidas, aunque reconocen que la saturación de fechas al final de la temporada y factores logísticos presentan obstáculos significativos.

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El último trimestre del campeonato, originalmente diseñado para agrupar 11 grandes premios en 16 fines de semana tras la pausa estival, complica la reinstalación de carreras. A pesar de esta dificultad, el sitio especializado indica que el fin de semana del 2 al 4 de octubre, ubicado entre las pruebas de Azerbaiyán y Singapur, es considerado como una posible ventana para celebrar un evento adicional. En este contexto, cobra relevancia el dato de que las tasas de inscripción de Baréin y Arabia Saudita, que suman en torno a 100 millones de libras esterlinas (unos 136 millones de dólares), ya fueron abonadas íntegramente a la organización de la Fórmula 1 antes de que se formalizara la cancelación de sus pruebas.

La imposibilidad de reubicar las citas en los circuitos de Medio Oriente en abril se debió al ataque lanzado por Irán contra países vecinos, lo que forzó a los organizadores a declarar que los dos grandes premios “no pueden celebrarse en abril”, dejando la puerta entreabierta para un posible regreso más adelante en el año. Esta decisión afectó tanto a equipos como a aficionados que ya tenían planes logísticos y financieros para esas fechas, y supuso para los países afectados una inversión sin retorno inmediato. Stefano Domenicali, director ejecutivo de la F1, reconoció que “podríamos recuperar uno”, pero también resaltó que acomodar eventos adicionales dentro del calendario representa un reto importante.

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Stefano Domenicali, CEO de la Fórmula 1, durante el Gran Premio de Miami (REUTERS/Marco Bello)

En caso de reintroducir Arabia Saudita, se analiza la posibilidad de organizar un encadenamiento de cuatro carreras consecutivas en el cierre del calendario, ubicando la prueba saudí entre Qatar y Abu Dhabi, que ya están programadas justo después de Las Vegas. Esto desplazaría el GP de Abu Dhabi al 13 de diciembre. Si bien la logística haría viable este ajuste, desde la perspectiva de recursos humanos se teme que la fatiga acumulada por el personal de los equipos suponga un riesgo grave al final de un ciclo especialmente extenuante, amplió el artículo.

Sin embargo, hay un elemento contractual crucial: la carrera de Abu Dhabi en el Yas Marina Circuit debe, por acuerdo, ser la última de la temporada. Esto impide que Arabia Saudita ocupe ese lugar, lo que limita las opciones disponibles a pesar de la flexibilidad aparente en el calendario.

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La posibilidad de que la guerra se prolongue mantiene en suspenso un desenlace definitivo. Las fuentes consultadas por RacingNews365 indican que ninguna decisión será tomada antes de mediados de agosto, lapso durante el cual la situación debe haberse aclarado. Si el conflicto no cede, podría verse afectada no solo la recuperación de Baréin y Arabia Saudita, sino también la continuidad de las carreras programadas en Qatar y Abu Dhabi, lo cual reduciría el calendario a 20 grandes premios, con Las Vegas como clausura.

Se han explorado otras alternativas para suplir las fechas vacantes. Silverstone manifestó su interés en ser sede hacia el final del año, pero las condiciones climáticas europeas vuelven inviable esa opción. Turquía, que regresará de manera permanente al calendario la próxima temporada tras firmar un acuerdo de cinco años hasta 2031, podría teóricamente ocupar el espacio entre Azerbaiyán y Singapur, aunque diversas complejidades operativas hacen improbable esta solución a corto plazo.

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Una imagen del Gran Premio de Las Vegas en 2024 cuando Franco Colapinto corría para Williams

Al cierre de las deliberaciones, permanece claro que tanto la Fórmula 1 como la FIA manejan múltiples escenarios para mitigar el impacto de las cancelaciones en Medio Oriente, pero el desenlace depende del progreso del conflicto en la región y de la capacidad de ensamblar todas las piezas del intrincado calendario mundial.

LO QUE RESTA DEL CALENDARIO DE LA FÓRMULA 1 EN 2026:

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9- Sprint del Gran Premio de Canadá: sábado 23 de mayo a las 13.00

10- Gran Premio de Canadá: domingo 24 de mayo a las 17.00

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11- Gran Premio de Mónaco: domingo 7 de junio a las 10.00

12- Gran Premio de Barcelona: domingo 14 de junio a las 10.00

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13- Gran Premio de Austria: domingo 28 de junio a las 10.00

14- Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña: sábado 4 de julio a las 8.00

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15- Gran Premio de Gran Bretaña: domingo 5 de julio a las 11.00

16- Gran Premio de Bélgica: domingo 19 de julio a las 10.00

17- Gran Premio de Hungría: domingo 26 de julio a las 10.00

18- Sprint del Gran Premio de Países Bajos: sábado 22 de agosto a las 7.00

19- Gran Premio de Países Bajos: domingo 23 de agosto a las 10.00

20- Gran Premio de Italia: domingo 6 de septiembre a las 10.00

21- Gran Premio de España: domingo 13 de septiembre a las 10.00

22- Gran Premio de Azerbaiyán: sábado 26 de septiembre a las 8.00

23- Sprint del Gran Premio de Singapur: sábado 10 de octubre a las 6.00

24- Gran Premio de Singapur: domingo 11 de octubre a las 9.00

25- Gran Premio de Estados Unidos: domingo 25 de octubre a las 17.00

26- Gran Premio de México: domingo 1 de noviembre a las 17.00

27- Gran Premio de Brasil: domingo 8 de noviembre a las 14.00

28- Gran Premio de Las Vegas: domingo 22 de noviembre a la 1.00

29- Gran Premio de Qatar: domingo 29 de noviembre a las 13.00

30- Gran Premio de Abu Dhabi: domingo 6 de diciembre a las 10.00

(Los horarios corresponden a la Argentina).