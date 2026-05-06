Suben las muertes por influenza en Panamá mientras persisten brotes infecciosos

El Minsa reportó 36 muertes por influenza en lo que va de 2026. Foto: Canva

El Ministerio de Salud (Minsa) reportó tres nuevas defunciones por influenza durante la semana epidemiológica 14 de 2026, lo que eleva a 36 el total de muertes acumuladas en lo que va del año.

Las autoridades detallaron que la mayor proporción de fallecimientos se concentra en personas de 65 años y más, seguidas por menores de un año. La influenza suele presentar síntomas como fiebre alta, tos seca, dolor muscular, congestión nasal y fatiga, los cuales pueden agravarse en personas vulnerables.

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El informe epidemiológico también revela que el 100% de las personas fallecidas no contaba con vacunación contra influenza en la temporada actual, mientras que el 81.8% tampoco había recibido la vacuna en 2025, lo que refuerza el llamado a cumplir con los esquemas de inmunización.

Además, el 75% de los casos presentaba factores de riesgo, principalmente enfermedades metabólicas, cardiovasculares y renales, que incrementan la probabilidad de complicaciones respiratorias graves.

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La mayoría de las víctimas por influenza no contaba con vacunación. Archivo

En cuanto a otras afecciones respiratorias, el Minsa indicó que se registraron 796 casos de síndrome gripal en la semana, con un acumulado de 11,657 casos en el año, mientras que las infecciones respiratorias agudas graves (IRAG) alcanzaron 327 casos en la semana y 4,928 acumulados.

Estas condiciones suelen manifestarse con tos persistente, dificultad para respirar, fiebre y dolor en el pecho, pudiendo evolucionar a neumonía en casos severos.

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Entre las enfermedades transmitidas por vectores, el reporte destaca una disminución en los casos de malaria, con 19 nuevos contagios en la semana 14 y un acumulado de 2,927 casos.

La malaria se caracteriza por episodios de fiebre intermitente, escalofríos, sudoración, dolor de cabeza y debilidad, y puede complicarse si no se trata a tiempo, especialmente en zonas rurales y de difícil acceso.

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En contraste, el dengue mantiene una presencia relevante con 2,035 casos acumulados, de los cuales 13 son graves. El dengue presenta síntomas como fiebre alta, dolor detrás de los ojos, dolores musculares, sarpullido y náuseas, mientras que en su forma grave puede provocar hemorragias y afectación de órganos.

Infografía detallada que explica la naturaleza de la influenza, sus vías de transmisión como el aire y superficies, y los síntomas principales como fiebre alta, dolores y cansancio extremo para su reconocimiento temprano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A esto se suma la leishmaniasis, con 703 casos acumulados, enfermedad que suele manifestarse con lesiones en la piel, úlceras o afectación de mucosas.

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En el caso del hantavirus, el Minsa informó que no se registraron nuevos casos en la semana 14, aunque el acumulado asciende a 8 casos en 2026. Esta enfermedad puede iniciar con fiebre, dolor muscular y malestar general, evolucionando a un síndrome cardiopulmonar con dificultad respiratoria severa.

Actualmente, el mundo sigue el brote de hantavirus en un crucero trasatlántico, donde se reportan muertes y contagios entre pasajeros y tripulación, lo que mantiene la atención internacional sobre este virus).

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Otras enfermedades bajo vigilancia muestran comportamientos variados. El zika reporta un solo caso en lo que va del año, con síntomas generalmente leves como fiebre baja, sarpullido, conjuntivitis y dolor articular.

La leishmaniasis supera los 700 casos en Panamá en 2026. Archivo

Por su parte, chikungunya acumula tres casos, enfermedad que suele provocar dolor articular intenso, fiebre y fatiga prolongada, afectando la movilidad de los pacientes.

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La leptospirosis registra 17 casos acumulados, infección bacteriana que puede causar fiebre, dolor muscular, vómitos y en casos graves daño renal o hepático.

En tanto, el gusano barrenador en humanos suma 37 casos, condición que se presenta cuando larvas infestan heridas abiertas, generando dolor, inflamación y destrucción de tejidos si no se trata a tiempo.

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El informe también indica que no se han registrado nuevos casos de virus Oropouche ni de viruela símica (Mpox) en la semana evaluada. El Oropouche suele causar fiebre, dolor de cabeza y malestar general, mientras que la Mpox se manifiesta con lesiones cutáneas, fiebre y ganglios inflamados, por lo que ambas enfermedades continúan bajo vigilancia epidemiológica.

Las autoridades reiteraron que la prevención sigue siendo la herramienta más eficaz y menos costosa para evitar complicaciones de salud. En ese sentido, el Minsa enfatizó medidas como el lavado frecuente de manos, la vacunación, el uso de agua potable y la limpieza de entornos, acciones clave para reducir el riesgo de contagio y proteger a la población ante enfermedades prevenibles.