Cristian Ritondo: “Después de la normalización económica tiene que venir el bienestar”

El presidente de bloque de diputados del PRO habló en Infobae al mediodía. Qué dijo del caso Adorni

Cristian Ritondo aseguró que, tras la estabilización de la economía, el siguiente paso del proyecto que comparte el PRO con el gobierno de Javier Milei debe ser el bienestar de la población. “Después de la normalización económica tiene que venir el bienestar”, afirmó el presidente del bloque de Diputados Nacionales del PRO en una entrevista con el programa Infobae al Mediodía. El dirigente bonaerense defendió así un proceso de ajuste que reconoció como doloroso, aunque necesario.

Ritondo fue enfático al trazar una línea entre el apoyo legislativo del PRO al gobierno de La Libertad Avanza y una adhesión incondicional. “Nosotros no ayudamos a La Libertad Avanza o a Milei, votamos porque creemos en el camino”, precisó. Esa distinción le permitió al diputado defender las medidas económicas del ministro Luis Caputo —a quien llamó “Toto”— sin resignar la identidad de su fuerza política. “Las cosas que votamos en el Congreso las votamos porque las habríamos propuesto nosotros”, añadió.

PUBLICIDAD

La autocrítica también tuvo lugar en sus declaraciones. Ritondo reconoció que el PRO intentó aplicar una política económica similar durante la gestión de Mauricio Macri, pero con una velocidad diferente y peores resultados: “Nosotros intentamos hacer esto con gradualismo y nos fue mal”. La admisión no fue un mea culpa aislado, sino el argumento central con el que el legislador justificó su respaldo a la estrategia de shock que lleva adelante el actual gobierno.

Ritondo defendió las medidas de ajuste impulsadas por Luis Caputo y diferenció la estrategia actual del shock frente al gradualismo del macrismo. (AP Photo/Gustavo Garello)

Consultado por las denuncias de enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete Manuel Adorni, Ritondo eludió un pronunciamiento directo y derivó la responsabilidad hacia el presidente. “El que decide si tiene que estar en el gobierno es el presidente”, dijo, y aclaró: “Lo que tenemos es lo que nos alimentan ustedes (en alusión a os periodistas), de declaraciones en Comodoro Py; nosotros no podemos juzgarlo ni hacer el rol de ustedes”.

PUBLICIDAD

Sobre la obligación de dar explicaciones, fue escueto: “Uno tiene que dar todas las respuestas que pueda, lo más rápido posible”, aunque precisó que esa carga recae sobre el propio funcionario: “No tengo que responder por él, el que tiene que responder es Adorni”.

Ritondo evitó profundizar las críticas a Manuel Adorni REUTERS/Mariana Nedelcu

Luego retomó la defensa de la gestión Milei y para explicar el punto de partida de esa gestión, Ritondo apuntó al legado de la administración anterior. Recordó que Alberto Fernández “estuvo 28 meses sin aumentarle el presupuesto al área de discapacidad” y que durante el último año “nos metieron leyes para romper el déficit fiscal a rolete”. “Para olvidarnos del pasado tenemos que ser conscientes de cómo se recibió este país”, sostuvo. En ese marco, defendió el rumbo actual como el único viable: “No desconozco la realidad, este es el mejor camino”.

PUBLICIDAD

El diputado también se refirió a la composición del gabinete nacional como evidencia del peso real del PRO dentro del esquema de poder. “Miro el gabinete, de 10 hay 6 que son de procedencia de nuestro partido”, señaló, y agregó: “Hay una fuerza política que formó cuadros de gobierno, que es el PRO, se formaron en la gestión nuestra y hoy son funcionarios de este gobierno”. La afirmación apunta a reivindicar el rol de su espacio más allá de los votos en el recinto.

En materia electoral, Ritondo volvió a impulsar la candidatura a gobernador de Buenos Aires de Diego Santilli. “Tiene que estar no solo el PRO sino sectores del radicalismo para hacer una alianza antipopulismo que termine con el gobierno de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires“. En ese escenario, ponderó al ministro del Interior Diego Santilli como el mejor candidato disponible. “Hoy no tengo la menor duda, Diego es el mejor candidato que puede tener una alianza”, afirmó, y enumeró sus antecedentes: “Ha sido vicejefe de la ciudad de Buenos Aires, hoy es ministro del Interior”.

PUBLICIDAD

Ritondo mantuvo equilibrio para defender el rol del PRO sin confrontar con LLA

Sobre la reforma política impulsada por el Ejecutivo —que incluye la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO)— Ritondo aclaró que el PRO tiene un proyecto propio sobre el tema que es anterior al del gobierno. El mismo propone modificar y no eliminar los comicios vigentes, quitando la obligatoriedad para los electores y permitiendo que los frentes que logren candidatos de unidad directamente no compitan. “Con estos dos cambios más boleta única el costo de las primarias se reduce un montón”, explicó, y subrayó: “No es una respuesta al proyecto del gobierno, es anterior”.

Respecto de la ley de Ficha Limpia, que impediría ser candidato a quien tenga condena en segunda instancia, reclamó tratarla de forma separada y sin demoras: “Propusimos tratarlo ahora, no necesitamos votar todo junto”.

PUBLICIDAD

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

PUBLICIDAD

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

PUBLICIDAD

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

PUBLICIDAD

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae