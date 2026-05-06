Honduras

El reordenamiento interno impulsa la nueva estrategia diplomática de Honduras, según la Cancillería

La canciller Mireya Agüero expuso avances como presencia internacional, reestructuración del servicio consular y gestión de cooperación. Sin embargo, el contexto migratorio y la necesidad de resultados sostenibles marcan el debate sobre el impacto real de estas acciones

Guardar
Google icon
Reunión sostenida entre delegaciones de Honduras y España epara tratar agenda bilateral. (Cortesía: Presidencia de Honduras)
Reunión sostenida entre delegaciones de Honduras y España epara tratar agenda bilateral. (Cortesía: Presidencia de Honduras)

La Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras, liderada por Mireya Agüero, anunció que el país ha iniciado un proceso de reposicionamiento en el ámbito internacional, implementando una política exterior definida como “pragmática” y participando de manera activa en más de 35 países y organismos multilaterales.

Agüero explicó que este enfoque está orientado a fortalecer las relaciones bilaterales y multilaterales con actores clave, entre ellos Estados Unidos, Japón, España, México, Brasil, Canadá, India y la Unión Europea, con el propósito de mejorar la inserción hondureña en la agenda global.

PUBLICIDAD

En la esfera regional, la Cancillería ha respaldado el fortalecimiento del sistema de integración centroamericana, conforme al Protocolo de Tegucigalpa, y subrayó que un hondureño fue designado a la cabeza de la Secretaría del Sistema de Integración Económica Centroamericana.

Reordenamiento institucional

Uno de los ejes expuestos por la Cancillería es la reorganización del servicio exterior y la red consular. Como parte de la estrategia, se solicitó a embajadores y funcionarios poner sus cargos a disposición del Ejecutivo mientras se realizaba una auditoría interna.

PUBLICIDAD

La contratación de personal extranjero en consulados provocó desorganización interna y deficiencias en los servicios consulares. (Cortesía)
La contratación de personal extranjero en consulados provocó desorganización interna y deficiencias en los servicios consulares. (Cortesía)

Según datos oficiales, el análisis identificó una carga aproximada de 15 millones de lempiras mensuales en contrataciones consideradas irregulares o supernumerarias, lo que llevó a ajustes graduales, eliminación de planillas e implementación de controles financieros más estrictos.

Las autoridades aseguran que estas medidas no interrumpieron los servicios consulares y que, de modo progresivo, se han nombrado representantes en países como Estados Unidos, México, Francia y Costa Rica.

En materia consular, la Cancillería informó que ha impulsado acciones para mejorar la atención a hondureños en el exterior y a migrantes retornados, incluyendo la reactivación de los Centros de Atención al Migrante Retornado (CAMR), la resolución de casos de repatriación y la prestación de servicios de legalización de documentos a más de 84 mil personas.

También se han puesto en marcha iniciativas como el “Consulado Virtual” y la coordinación con el Registro Nacional de las Personas para la entrega del Documento Nacional de Identificación en el extranjero.

Estas acciones se desarrollan en un contexto complejo, caracterizado por el aumento de deportaciones y la incertidumbre migratoria, lo que genera interrogantes sobre la capacidad institucional de atender la demanda y brindar protección efectiva a gran escala.

Nuevas acciones conjuntas se presentan como respuesta a retos históricos, con énfasis en el fortalecimiento institucional y proyectos que abren perspectivas de cambio (Foto cortesía Cancillería)
Nuevas acciones conjuntas se presentan como respuesta a retos históricos, con énfasis en el fortalecimiento institucional y proyectos que abren perspectivas de cambio (Foto cortesía Cancillería)

Cooperación internacional y proyectos en marcha

La Cancillería mencionó la movilización de recursos de cooperación internacional que, según cifras oficiales, superan los USD 797 millones en los primeros meses de gestión. Estos fondos están destinados a proyectos de agua potable, seguridad alimentaria, salud y prevención de la violencia.

Entre los acuerdos figura un proyecto con Japón para mejorar el sistema de abastecimiento de agua en Tegucigalpa y Comayagüela, además de diversas iniciativas con organismos internacionales como el Programa Mundial de Alimentos.

Aunque estos anuncios marcan una agenda activa en materia de cooperación, analistas señalan que el desafío central está en la ejecución efectiva de los proyectos y en su impacto tangible en las comunidades beneficiadas.

En el plano diplomático, Honduras ha participado en espacios regionales como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y ha sostenido reuniones bilaterales con varios países para tratar temas de comercio, seguridad y migración.

Asimismo, se han establecido vínculos con organismos como la Organización de Estados Americanos y agencias del sistema de Naciones Unidas, en áreas relacionadas con derechos humanos, seguridad y desarrollo.

Legalidad y revisión de normativas

En cuanto a la revisión normativa, la Cancillería declaró nulo un reglamento de pasaportes aprobado en 2025, restableciendo disposiciones previas y ordenando la cancelación de documentos emitidos bajo ese marco legal.

También se han anulado resoluciones vinculadas al escalafón diplomático que fueron emitidas sin cumplir los procedimientos legales exigidos, como parte del proceso de depuración interna.

Google icon

Temas Relacionados

HondurasEstadosUnidosRelacionesexterioresMigraciónConsulados

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Analistas examinan recientes modificaciones a la Constitución de El Salvador

El proceso de despartidización del Tribunal Supremo Electoral en El Salvador forma parte de los cambios institucionales recientes y ha generado distintas opiniones sobre sus posibles efectos en la independencia y el funcionamiento del órgano electoral

Analistas examinan recientes modificaciones a la Constitución de El Salvador

Banco Central de la República Dominicana mantiene la tasa de política monetaria en 5.25 % anual ante la volatilidad global

La institución monetaria decide sostener su principal tasa de referencia en un contexto internacional marcado por el encarecimiento del petróleo y las presiones inflacionarias derivadas de la situación en Medio Oriente

Banco Central de la República Dominicana mantiene la tasa de política monetaria en 5.25 % anual ante la volatilidad global

Daniel Ortega envía nuevamente a Daysi Torres como embajadora en Venezuela tras meses de caos diplomático

La exalcaldesa de Managua regresa a Caracas apenas tres meses después de ser removida, en medio de la inestabilidad diplomática del régimen tras la caída de Nicolás Maduro

Daniel Ortega envía nuevamente a Daysi Torres como embajadora en Venezuela tras meses de caos diplomático

“Toc Toc” despide el inicio de la temporada en el Teatro Luis Poma de El Salvador

El Teatro Luis Poma concluirá el 10 de mayo el primer acto de su temporada 2026 con la presentación de “Toc Toc”, una comedia sobre trastornos obsesivo-compulsivos que regresa a escena como parte de una programación que reúne 14 espectáculos a lo largo del año.

“Toc Toc” despide el inicio de la temporada en el Teatro Luis Poma de El Salvador

Voto de confianza: El 73% de Costa Rica confía en la gestión de Laura Fernández, según encuesta

Siete de cada diez costarricenses esperan que el gobierno de Laura Fernández mejore la situación del país, según la última encuesta del CIEP-UCR, que también revela un respaldo inusual para el inicio de un mandato presidencial en Costa Rica

Voto de confianza: El 73% de Costa Rica confía en la gestión de Laura Fernández, según encuesta

TECNO

El truco de la cuchara en la ventana: qué significa y por qué lo recomienda, según la IA

El truco de la cuchara en la ventana: qué significa y por qué lo recomienda, según la IA

Qué hacer si WhatsApp ocupa mucho espacio: consejos para gestionar y limpiar tu almacenamiento

Seis tecnologías antiguas secretas que la ciencia moderna aún no logra replicar

Adiós a las contraseñas tradicionales: así avanza la nueva era de la ciberseguridad digital

Dónde ver la película de las Guerreras K-Pop en 2026 de forma legal: guía para fans

ENTRETENIMIENTO

Victoria Beckham defendió su estilo de crianza en medio de la ruptura familiar con Brooklyn: “Intento hacer lo mejor que puedo”

Victoria Beckham defendió su estilo de crianza en medio de la ruptura familiar con Brooklyn: “Intento hacer lo mejor que puedo”

Kylie Jenner revela que “arruinó” sus cejas tras la Met Gala: “Se ve horrible”

Ted Turner y Jane Fonda: el matrimonio más mediático de los años 90 y una amistad que sobrevivió al divorcio

Dave Grohl casi abandona la música tras la muerte de Kurt Cobain hasta que una señal lo hizo cambiar de opinión

Primer vistazo de ‘Elle’, la serie precuela de ‘Legalmente Rubia’

MUNDO

El G7 advirtió sobre amenazas a la seguridad económica por controles a las exportaciones de tierras raras

El G7 advirtió sobre amenazas a la seguridad económica por controles a las exportaciones de tierras raras

Estados Unidos neutralizó un petrolero iraní en el Golfo de Omán que intentó burlar el bloqueo contra Teherán

Caso Madeleine McCann: el sospechoso que se oculta en diferentes ciudades de Alemania y vive bajo vigilancia policial

Los mercados globales reciben con ganancias los avances en las gestiones de paz entre Irán y Estados Unidos

El jefe del Estado Mayor de Israel visitó el sur del Líbano: “Más de 2.000 terroristas de Hezbollah han sido eliminados”