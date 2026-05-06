La alcaldía de San Salvador Centro desplegará operativo logístico y de seguridad el 9 y 10 de mayo por la celebración a las Madres

Familias visitan un cementerio urbano, adornando tumbas con flores y rindiendo homenaje en el Día de las Madres, con presencia de carpas de información, puestos de venta y agentes municipales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El alcalde de San Salvador Centro, Mario Durán, presentó un plan especial de operaciones para los días 9 y 10 de mayo con motivo del Día de las Madres, que movilizará a más de 500 colaboradores municipales en los 18 cementerios bajo la jurisdicción de la Comuna Central.

La administración proyecta recibir a más de 50,000 visitantes procedentes de los cinco distritos que integran la alcaldía: San Salvador, Mejicanos, Ayutuxtepeque, Ciudad Delgado y Cuscatancingo.

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El acceso a los recintos estará habilitado de 7:00 a 17:00 horas. Para orientar a los visitantes, se instalarán 13 puntos de información distribuidos en los cementerios, junto con dos cajas exprés para agilizar trámites de pago.

La atención médica estará garantizada mediante nueve puestos de emergencias, y la movilidad de adultos mayores se facilitará con sillas de ruedas. También habrá sanitarios portátiles para responder a la alta afluencia esperada.

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El video muestra una jornada de trabajo organizada por la Alcaldía de San Salvador en cementerios municipales. Equipos de personal uniformado, incluyendo trabajadores de mantenimiento, seguridad y personal de salud, están desplegados con herramientas como desbrozadoras, escobas y carritos de basura. La actividad se realiza en el Parque Memorial San Romero y otras áreas verdes. Se observa la limpieza de senderos y el uso de maquinaria para el mantenimiento de la vegetación. Estas labores se realizan en el marco de los preparativos para el 10 de mayo. Este video es una cobertura de evento.

El operativo de seguridad contará con el despliegue conjunto de 150 agentes del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) y 65 efectivos de la Policía Nacional Civil (PNC), enfocados en el control de accesos y la regulación del flujo vehicular.

Además, la jornada ofrecerá actividades culturales: los asistentes podrán escuchar mariachis y a la Orquesta Sinfónica de San Salvador, mientras que los niños tendrán acceso a talleres gratuitos de pintura y dibujo en el interior de los recintos.

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La atención médica estará garantizada mediante nueve puestos de emergencias, y la movilidad de adultos mayores se facilitará con sillas de ruedas. También habrá sanitarios portátiles para responder a la alta afluencia esperada. (Alcaldía de San Salvador )

El plan de higiene se organiza en tres fases: previa, durante y posterior a la conmemoración. Durán especificó: “Este operativo cuenta con 150 operarios de la Dirección de Desechos Sólidos, una flota de 11 camiones compactadores y la instalación de 120 nuevos basureros”. El objetivo es mantener la limpieza continua en todos los camposantos durante las dos jornadas.

La Unidad Técnica del Comercio en Espacios Públicos supervisará hasta 100 puestos de venta autorizados en las inmediaciones de los cementerios. También se vigilará a quienes ofrezcan servicios de mantenimiento y pintura de placas para evitar saturación y desorden en las áreas comunes.

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La Comuna Central reiteró a los visitantes la prohibición de introducir y consumir alimentos dentro de los cementerios, así como de ingresar floreros con agua, medida orientada a evitar la proliferación de zancudos. La alcaldía recomienda a los asistentes hidratarse y vestir ropa cómoda durante la jornada.

Un día de recuerdos y homenajes

El 10 de mayo marca en El Salvador una de las jornadas más concurridas en los cementerios del país, cuando miles de familias se reúnen para rendir homenaje a sus madres fallecidas y reafirmar el papel central de la maternidad en la vida social.

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Un dispositivo integral organizará la atención a visitantes con puestos médicos, puntos de información y personal de apoyo, además de regular el comercio y promover medidas sanitarias específicas en la jornada conmemorativa (Alcaldía de San Salvador )

Este día, el flujo de visitantes y las expresiones de memoria colectiva adquieren una intensidad particular, a la par de un operativo logístico y de seguridad en los principales cementerios, según informan varios medios locales. La tradición contempla desde ofrecer flores hasta la contratación de músicos para acompañar las conmemoraciones.

Muchas familias se reúnen para honrar a sus progenitoras llevándoles flores y pasando el día entero. La mayoría de camposantos organizan ceremonias religiosas, venta de bocadillos y también música para acompañar estos sentidos homenajes.

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