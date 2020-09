Día Internacional del Chocolate: 18 lugares para comer las mejores delicias dulces

Marquise, brownie, cookies, tortas con rellenos de chocolate, tabletas de chocolate, alfajores de cacao... Infobae propone un recorrido gastronómico con las mejores opciones para hacer take away, delivery o la posibilidad de sentarse en las mesitas en la vereda.

Duhau Pattiserie

Desde mediados de agosto, el universo gourmet del Palacio Duhau-Park Hyatt Buenos Aires se convirtió en una tienda take away para deleitar los sentidos. El esperado regreso de la boutique de dulces y pastelería se materializa con una selección curada por el reconocido pastelero Damián Betular.

Los macarons siempre están presente. Actualmente el sabor “chocolatoso” es maní con chocolate con leche; las “Petits-gâteaux y tortas XL”, la torta Snickers tiene base azucarada de cacao, relleno de manteca de maní y ganache de chocolate, decorada con ganache de chocolate y maní; tabletas de chocolate, semiamargo, chocolate con leche y chocolate blanco; trufas con variedades como 100% cacao, avellanas con chocolate semiamargo o neige (chocolate blanco) y pequeñas delicias bañadas: almendras y avellanas bañadas en chocolate con leche, naranjitas bañadas en chocolate semiamargo y mini cookies bañadas en chocolate blanco.

Los pedidos y consultas se realizan a través de WhatsApp (+54 911 6944-5424) o de manera presencial. ¿Dónde? Avenida Alvear 1661, Recoleta.

Bestia

El restaurante de San Isidro que actualmente se convirtió en una sandwichería también tiene su propia panadería con delicias dulces y el mercado con los congelados para llevar y terminar de cocinar en las casas que vienen envasados al vacío.

Dentro de la pastelería artesanal tienen tortitas de chocolate, tartas con nueces, cookies con chocolate, pero la estrella del lugar es el volcán de chocolate, que se puede comprar y hay que cocinarlo durante 11 y 12 minutos en un horno precalentado fuerte, en el molde que viene, a temperatura heladera (descongelarlo previamente).

Actualmente cuentan con la modalidad take away y la modalidad take away plus con sillas, sin mesas. De martes a domingos.

Pani

Pani Trotta tiene 34 años y es argentina, publicista de profesión y gastronómica por elección. En el año 2009 empezó a vender tortas en su casa y ya soñaba con tener su propio espacio, su propia marca. Su objetivo era generar experiencias únicas en locales exclusivos y con comida muy rica, casera y abundante y lo logró.

Dentro de las elegidas por Pani para este día están: la “Black Cookies Cake” hecha con galletitas oreo de chocolate y mucho relleno y un mega baño de chocolate blanco; el brownie con con nueces; “Hard Candy” con 3 capas de fudge de chocolate, rellena de toffee con maní y ganache de chocolate con leche y dulce de leche con baño de toffee de chocolate; la “Vegan Star” con biscuit de almendras de colores con relleno de ganache de choco y dulce de leche vegan con un baño power de leche de coco y chocolate y la “Charlotte” con cheese con dulce de leche y praliné de maní bañada con salsa de chocolate soft.

Süss Cupcake Cafe

Esta casona de Victoria invita a todos para deleitarse con las mejores porciones de tortas, cupcakes, tarteletas y también las opciones saladas. Para acompañarlas, su carta de té es variada, desde Very berries y Rosehip & Hibiscus (blends que fueron creados especialmente para la casa con frutos y flores) hasta el clásico Earl grey, Monsieur chocolat, Lemongrass, Green chai, Hindú y Sweet Memories.

En su pastelería proponen: la torta marquise de chocolate sin TACC; la torta brownie de chocolate con dulce de leche, merengue y frutos rojos; la cheesecake de chocolate; los macarons de chocolate negro y blanco y las mini cake de chocolate y mousse de maracuyá.

¿Dónde? Av. Del Libertador 2801, Victoria.

Lulu Market

Ubicado en el corazón de San Isidro, esta pastelería con varios años de trayectoria deslumbra con la originalidad en los prudctos que ofrece para cada uno de los clientes que pasa por su puerta.

Para este día del chocolate, en Lulú podés encontrar: alfajores de chocolate; shots de brownie, dulce de leche, crema y oreos; marquise con oreo; marquise de chocolate blanco y shots de chocolate con avellanas.

Para poder probar esto, actualmente están haciendo el sistema del take away plus, con mesitas afuera, también tienen take away y delivery. ¿Dónde? Obispo Terrero 3089, San Isidro.

Cookies Brothers

Nicolás y Martín decidieron dejar la relación de dependencia para dedicarse a lo que realmente aman, la cocina. Empezaron hace dos años en un departamento un poco improvisado y montaron una cocina. Empezaron a vender a conocidos y familiares, y luego se hicieron conocidos por hacer unas deliciosas cookies.

Su estrella es la cookie brownie, es una cookie super humeda por dentro y crocante por fuera de chocolate semi amargo con un toping de nueces tostadas. También tienen sus brownies, extremadamente humedos gracias a que llevan azúcar negra y una gran cantidad de chocolate. Y por último también las cookies pie que son cookies gigantes que podes rellenar con dulce de leche, nutella o crema de mani y también agregarle distintos topings como almendras o avellanas bañadas en chocolate.

Actualmente están trabajando en la semana por encargo, estilo take away, haciendo el pedido y en 30 minutos pueden pasar a retirarlo recién horneado por el local. De viernes a domingos tienen producto para llevarse en el momento. ¿Dónde? Manuel Ugarte 2117, Belgrano.

Toffee

Dos amigas del alma que aman cocinar, crear, inventar y probar crearon esta confitería con un solo objetivo, sacarle a los clientes una sonrisa en cada bocado. En su cocina, el chocolate es uno de los ingredientes más importantes y desde sus comienzos, su lema es: “El chocolate no resolverá tus problemas pero tampoco lo hará una manzana”. Así que no escatiman en las ofertas y la calidad del chocolate.

Es por eso que tienen en su carta las siguientes delicias: marquise de chocolate, crema y frutos rojos y la “torta Rocher de Toffee”, una mousse súper cremosa con una masa de avellanas por debajo y un crocante de praliné por encima.

¿Dónde? Echeverría 4230, Villa Urquiza.

Boulan

Esta panadería viene de tradición familiar de cuatro generaciones anteriores, y hasta el día de hoy todas las recetas se siguen respetando.

Entre sus delicias chocolatosas tienen: pain au chocolat; muffin de chocolate; brownie con nuez; macaron de chocolate y un frollini rippieni (base de galletita de manteca con corazón de nutella)

Están trabajando sólo take away, con delivery en zona norte 1 vez por semana, y con nuestra tienda online www.boulan.com.ar, donde los clientes pueden comprar online y pasar a retirar el pedido. ¿Dónde? Sinclair 3196, Palermo.

Dulce Buenos Aires

Nació hace 10 años como una casa de té con cosas dulces y saladas. Es un lugar cálido en el corazón de Colegiales que invita a quedarse una vez que se terminaron todos los platos que están servidos en la mesa.

Para celebrar este día del chocolate, proponen sus mejores tortas chocolatosas como: la “Marquisse Pili” con una base super chocolatosa que no tiene harina, dulce de leche, crema y frutos rojos; la "Corazón Partido''con base de brownie (un toque amargo y muy humeda) mouse de chocolate semiamargo y un centro de dulce de leche con drops blancos y negros y en la parte superior, pedacitos de chocolate blanco y corazon de chocolate y dulce de leche; budín chocolate y almendras; la “Agata Crispy” base muy humeda de cacao, crema, mousse de chocolate bien espumoso, y crispys bañados en chocolate; el “Marquisse tentacion”, con base marquisse (sin harina) , dulce de leche, crema de chocolate , merengue y ganache de chocolate y un “Mousse choco blanco” con base humeda brownie, centro de dulce de leche y chips de chocolate y rulos de choco con leche.

Tienen modalidad take away y mesitas en la vereda. Para realizar los pedidos toman pedidos por WhatsApp al 1136431454 o por su Instagram. ¿Dónde? Gral. Enrique Martínez 1402, Colegiales.

Violeta Massey

Con más de 35 años de experiencia en el rubro, este lugar es atendido por su propia dueña: Violeta Massey. Tiene locales en Martínez, Lomas de San Isidro, expandió sus delicias a Recoleta y Palermo.

En su top 5 de los productos chocolatosos tiene: la torta mousse de chocolate; los alfajorcitos de chocolate; los postrecitos para freezar de mousse de chocolate; el budín de chocolate y la caja de experiencia de chocolate.

Por la pandemia, hoy están entregando a domicilio por todo CABA y Zona Norte. Se debe hacer el pedido a traves de la web tienda.violetamassey.com.ar y pidiendo antes de las 18 hs, podes recibir tu pedido al dia siguiente. ¿Dónde? Cabello, 3928, Palermo.

Je Suis Raclette

El local de comida suiza callejera ubicado dentro del Mercado de San Telmo celebra el Día Internacional del Chocolate y ofrecerá un mousse de chocolate; fondue de chocolate con frutas de estación y fondue de chocolate con golosinas.

Están haciendo delivery en CABA todos los días de 12 a 22 h (excepto lunes y martes de 16:30 a 22 h) mediante el Whatsapp +54 911 21660437 así como vía e-commerce desde su web. También take away y ahora atención de viernes a domingo en las 6 mesasubicadas sobre la calle Bolívar entre Defensa y Estados Unidos. ¿Dónde? Bolívar 954, San Telmo.

Grand Café

Ubicado en el barrio de Retiro, Grand Café es una propuesta práctica, con servicio ágil de take away, delivery además de ofrecer mesitas en la vereda. La carta ofrece opciones livianas y caseras, como ensaladas, sandwiches, hamburguesas y platos del chef que varían cada mediodía.

Dentro de sus exquisiteces de chocolate tienen: los vasitos de choco oreo torta; alfajor masa sablé de dulce de leche bañado en chocolate, brownies, cookies (con chips de chocolate). Para acompañarlos, las clásicas bebidas como la chocolatada o el mocacchino.

Para hacer los pedidos, llamar por whatsapp al +549 1131200097 para delivery o take-away. También mediante aplicaciones (Rappi) o se puede disfrutar en las mesitas en la calle. ¿Dónde? Basavilbaso 1340, Retiro.

Usina Cafetera

Para amantes del chocolate puro y de calidad Usina Cafetera ofrece su torta de la casa. La ChocoUsina es una fiesta de sabor y sensaciones única. Se trata de una torta a base de chocolate semi amargo recubierto de ganache de chocolate. Es chocolate, más chocolate, más felicidad. Su textura es cremosa, aireada y extremadamente húmeda. Es especial para combinar con bebidas fuertes como el espresso o el Flat whait sin azúcar.

Usina Cafetera además tiene una amplia gama de productos con el mejor chocolate. También podemos mencionar otro clásico como la torta Marquise. Una base de chocolate, con dulce de leche, crema y coronada con merengue italiano. Esta torta tiene como plus que no tiene TACC. Por último, pero no menos importante, ofrecen brownies con nueces y cafés especiales con base de chocolate.

¿Dónde? Av. Triunvirato 4307, Villa Urquiza.

Moshu

El café & deli Moshu de Saavedra ofrece preparaciones para toda hora del día que se distinguen por su frescura y sabor artesanal. El chocolate es uno de los ingredientes que más se luce en su propuesta de pastelería y forma parte de brownies, tortas, marquise, cheesecakes y más, que se pueden disfrutar con un delicioso café de especialidad por la mañana o tarde.

Entre sus delicias chocolatosas tienen: la “Torta Choco Power by Matilda” inspirada en la película homónima, es un bizcochuelo de chocolate belga relleno y cubierto de un cremoso fugde de chocolate y dulce de leche; “brownie de chocolate belga súper húmedo”; la “marquise de chocolate” con una base súper chocolatosa y sin harinas, dulce de leche, crema chantilly y merengue italiano, coronado con una lluvia de granas de chocolate y la “Cheese & Oreo”, un cheesecake de dulce de leche estilo New York, con base de galletitas Oreo y frosting de cream cheese con dulce de leche.

Por la pandemia están haciendo. Take away y delivery propio comunicándose al 11 4407 7125. ¿Dónde? Moldes 3802, Saavedra.

La Unión Gluten Free

Es una panadería y pastelería con cosas ricas 100% libre de gluten. Tiene variedad de panes, medialunas, scones, muffins, sandwiches, tortas, croissants, tartas y muchas delicias más, con sabores únicos y bajo la premisa de que todos podemos comer rico, y todos podemos comer lo mismo.

En sus productos con chocolate, sin TACC proponen: brownie de chocolate; medialunas con chocolate; muffin de chocolate y dulce de leche y el alfajor de sablee de cacao.

¿Dónde? Arévalo 1707, Palermo.

Bien de Bien

Abierto desde 2012, Bien de Bien es reconocido por su pastelería artesanal, entre otras cosas que ofrecen en su variado menú. Emplazado en una esquina se destaca por su ambiente relajado y es el meeting point del barrio, donde podés sentarte en cualquiera de las mesitas de madera sobre la vereda.

Las estrellas de chocolate de la casa se llaman “Brookies” y surge de la unión de sus dos productos, el brownie y las cookies. El Brownie humedo de chocolate y las Cookies de vainilla con chips de chocolate.

¿Dónde? Helguera 4102, esquina Salvador Maria del carril, Villa Pueyrredón.

Mada

Es el espacio de la chef Jualiana Herrera Dappe, especialista en delicias de la pastelería de alta calidad y heredera de una larga tradición familiar en el mundo de la pastelería. Bajo el slogan “Amamos lo dulce”, ofrece productos para llevar que sobresalen por su calidad, originalidad y presentación.

Entre sus mejores opciones de chocolate están: la “chocotorta clásica”; la “oreo cheesecake” con crema de dulce de leche y galletitas de chocolate; la “torta de chocolate y caramel” con masa sablé de cacao con salsa caramel y maní, cubierta de ganache de chocolate y decorada con macarons y maní; “la torta brownie” con base de brownie con mousse de chocolate, decorado con monedas de chocolate y rulos de chocolate.

Se recomienda hacer los pedidos con antelación por Whatsapp al (011)68608949 o vía correo electrónico a pedidos@madapatisserie.com. ¿Dónde? 3 de Febrero 1064, Belgrano.

B-Fresh

Este restó se especializa en alimentos sanos y equilibrados nutricionalmente, sin productos refinados ni procesados, para toda hora del día. Su menú propone sabrosas preparaciones que además nutren al organismo con alternativas orgánicas, veganas, vegetarianas, proteicas y sin gluten.

Para este día del chocolate se pueden encontrar: mousse de chocolate al 70% y palta súper cremoso sobre una base crocante de maní; copa de curd de naranja con chocolate amargo, spirulina y cúrcuma; húmedo de cacao, almendras y chocolate al 70%, es un bizcochuelo de consistencia extra húmeda; cookie de chocolate al 70% y avellanas; torta de remolacha y cacao, de sabroso e intenso sabor.

Todos sus productos se pueden consumir en mesas sobre la vereda del local o con delivery. Los pedidos se toman por Whatsapp al 1150407816 (envíos en CABA y zonas aledañas). ¿Dónde? Av. Cerviño 3542, Palermo.

