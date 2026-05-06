El tribunal de San Salvador procesa a un acusado por uso de documentos y sellos falsos

Las autoridades incautaron documentos y sellos presuntamente falsificados, además de billetes de lotería y papeles oficiales durante el procedimiento./(Centros Judiciales El Salvador)

El Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador ordenó la apertura a juicio contra Kevin Stanley Cubias Cubias, acusado de usar documentos falsos y un sello notarial sin autorización. Según la información oficial difundida por Centros Judiciales El Salvador, a Cubias se le habrían encontrado varios documentos con firmas y sellos que una notaria no reconoció como propios.

La acusación detalla que, desde abril de 2023, Cubias habría presentado en instituciones municipales documentos que le permitían realizar gestiones a nombre de terceros. Dichos documentos incluían la firma y sello de autenticación de una notaria, quien desconoció haberlos emitido. La profesional, al notar el uso indebido de su firma y sello, notificó a la Fiscalía General de la República. Durante la investigación, las autoridades incautaron más documentos y sellos presuntamente falsificados, así como billetes de lotería y otros papeles oficiales.

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El juzgado, tras analizar la prueba presentada, determinó que existen suficientes elementos para que el caso sea debatido en una vista pública, por lo que ratificó la medida de detención provisional para el acusado mientras se desarrolla el proceso judicial.

Cubias enfrentará cargos por uso y tenencia de documentos falsos en modalidad continuada, falsificación, tenencia de sellos oficiales, especies fiscales y billetes de lotería. El Código Penal salvadoreño establece que el uso y tenencia de documentos falsos constituye delito cuando la persona, con conocimiento de la falsedad y sin haber participado en la falsificación, utiliza o porta documentos alterados o falsificados. El artículo 287 del Código Penal sanciona esta conducta con penas que pueden ir de uno a tres años de prisión. La reiteración de la conducta puede incrementar la pena.

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La falsificación de sellos o marcas oficiales también recibe sanciones de prisión según el artículo 289-A del Código Penal salvadoreño.

En el caso de la falsificación de sellos oficiales, el artículo 289-A del Código Penal establece penas de uno a tres años de prisión para quien falsificare marcas, contraseñas o firmas oficialmente usadas para certificar documentos o identificar objetos. Si la conducta es reiterada o se realiza con publicidad, la sanción puede incrementarse.

La falsificación o uso de documentos que afectan la fe pública, como escrituras, autorizaciones notariales o billetes oficiales, también se sanciona con prisión. El Código Penal considera agravantes si el delito se comete reiteradamente o afecta bienes públicos.

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Frecuencia de los delitos de falsificación en El Salvador

El delito de uso y tenencia de documentos falsos, junto con la falsificación de documentos, ha sido recurrente en El Salvador. Según datos de la Fiscalía General de la República y reportes de organismos internacionales, el país ha registrado un incremento en delitos relacionados con fraude y falsedad documental. Para 2022, se reportaron más de 6,300 casos de fraude, cifra que incluye diversas formas de falsificación y uso de documentos fraudulentos.

El Global Organized Crime Index señala que la falsificación de documentos, junto con otros delitos financieros, persiste como un problema en El Salvador, aunque en los últimos años, la mayor atención se ha centrado en delitos como la extorsión y el narcotráfico. Los controles estatales y el endurecimiento de las penas han llevado a la desarticulación de redes dedicadas a la falsificación, pero las autoridades reconocen que los casos individuales y las modalidades continuadas siguen presentes.

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El juzgado ratificó la detención provisional de Cubias mientras se desarrolla el proceso judicial por falsificación documental en El Salvador. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de documentos y sellos oficiales falsos también se ha detectado en el contexto de trámites municipales y gestiones administrativas, donde la verificación notarial es fundamental para evitar fraudes. Las penas buscan tanto sancionar la conducta como proteger la confianza en los documentos públicos, considerada esencial para la seguridad jurídica y la fe pública.

En suma, el caso de Kevin Stanley Cubias Cubias refleja la persistencia de delitos de falsedad documental en El Salvador y la respuesta judicial ante estas infracciones, que afectan tanto a instituciones como a particulares.

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