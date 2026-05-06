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El tierno mensaje de Pampita para su hija Anita y Sarah Burlando al montar a caballo: las imágenes

El vínculo entre la niña que la modelo tuvo con Roberto García Moritán y la nena de Barby Franco suma nuevas experiencias, afianzando un lazo que las une desde que nacieron y se fortalece en cada actividad

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Ana García Moritán y Sarah Burlando participan de clases de equitación. Las niñas montan ponis pequeños en una pista destinada a ese fin (Video: Instagram)

La amistad entre Sarah Burlando y Ana García Moritán se forjó desde muy pequeñas, unidas por la amistad de sus madres Carolina Pampita Ardohain y Barby Franco. Además de compartir el jardín de infantes y una serie de actividades que realizan con entusiasmo y naturalidad, también practican equitación. Desde el primer día, su vínculo creció alrededor de intereses comunes como la danza, el ballet y, más recientemente, la pasión de las niñas por los caballos. Esta afinidad fue el motor que impulsa nuevas aventuras y refuerza una relación que va tomando forma con cada experiencia vivida juntas.

A principios de abril del año pasado, las hijas de Barby Franco y Fernando Burlando y de Carolina Pampita Ardohain y Roberto García Moritán iniciaron juntas un nuevo capítulo en su amistad: comenzaron sus clases de equitación en un entorno rodeado de caballos pequeños, risas y una atmósfera de ternura. La diferencia de edad entre ellas es mínima, apenas unos meses, pero ese detalle convirtió a Ana en una especie de guía natural para Sarah. En el ballet, Ana la ayudó a girar; en la equitación, la acompañó a cada paso. Esta dinámica se refleja en cada postal de sus jornadas compartidas, donde la complicidad y el apoyo mutuo se hacen evidentes.

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Las clases de equitación se transformaron en un espacio de aprendizaje y juego. Tanto Sarah, de cuatro años, como Ana, de tres, demuestran entusiasmo y valentía al montar sus ponis. En una de las sesiones, ambas caminaron junto a su profesora y luego se animaron a montar solas, mostrando confianza y alegría en cada movimiento. Las imágenes y videos compartidos por sus madres en redes sociales capturan estos momentos en los que predominan la espontaneidad y la ternura.

Una niña con casco oscuro y vestimenta de equitación monta un caballo marrón con crin gris y silla con manta rosa, en un picadero de arena
Sarah Burlando, junto a Ana García Moritán, participa con entusiasmo en su clase de equitación, montando un caballo en un picadero al aire libre.

Las jornadas hípicas ofrecen el marco ideal para que la amistad entre Sarah y Ana crezca. El club, con su pista de arena, los ponis preparados con monturas coloridas y la presencia de profesoras atentas, se convierte en un lugar donde la diversión y el aprendizaje van de la mano. En este ambiente, las niñas se muestran motivadas por el desafío de montar y guiar a los caballos, pero también por la posibilidad de compartir la experiencia con alguien cercano.

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En una de las actividades, ambas niñas avanzaron por la pista montadas en sus ponis, seguidas de cerca por la profesora y observadas por sus madres. La escena, registrada en fotos y videos, muestra a Sarah y Ana equipadas con cascos y botas, concentradas en cada indicación. La confianza que se tienen es visible: Ana, la mayor por unos meses, asume el rol de acompañante, marcando el ritmo y alentando a Sarah en cada tramo del recorrido.

Las madres, figuras públicas en el mundo del espectáculo y las redes, eligieron compartir en sus cuentas de Instagram varios de estos momentos. Barby Franco y Pampita subieron historias y publicaciones mostrando a sus hijas durante la clase. El registro visual incluye fotos de las niñas montando a sus ponis, caminando por la pista, observando a la profesora o simplemente disfrutando de la compañía mutua.

Dos niñas pequeñas con cascos negros montan ponis marrones en un picadero de tierra, con una valla blanca y árboles al fondo
Ana García Moritán y Sarah Burlando comparten risas y aprendizaje mientras participan en su clase de equitación a lomos de adorables ponis.

La difusión en redes sociales no solo documenta la actividad, sino que también transmite el espíritu de ternura y alegría que caracteriza a las jornadas ecuestres. Las imágenes evidencian la dedicación de las madres en acompañar a sus hijas y en celebrar cada nuevo aprendizaje. Estas publicaciones permiten a sus seguidores ser testigos de los avances y de la relación especial que une a Sarah y Ana desde la infancia.

En uno de los registros, se puede ver a ambas niñas vestidas con pantalones claros y camisas blancas, llevando cascos de seguridad y botas, mientras montan con seguridad sobre sus ponis. La escena transmite una sensación de tranquilidad y confianza, reforzada por las sonrisas y la actitud relajada de las protagonistas.

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