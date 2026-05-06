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La propuesta de un trío que le hizo Adabel Guerrero a su pareja antes de la infidelidad

En enero de 2025, la bailarina quiso sumar a una tercera persona a la relación, pero Martín Lamela rechazó la idea antes de la separación y el escándalo

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En enero de 2025, Adabel Guerrero pasó por el ciclo de Sebastián Wainraich y dio a conocer la particular propuesta a su marido para tener un trío (La Noche Perfecta - El Trece)

La separación de Adabel Guerrero y Martín Lamela, tras casi dos décadas juntos y una hija en común, sigue generando repercusiones y sorpresas en el mundo del espectáculo. Mientras los protagonistas intentaron comunicar la noticia con perfil bajo, en las últimas horas volvió a viralizarse una grabación que hoy cobra una dimensión distinta: en enero de 2025, Adabel contó en televisión que le había propuesto a su pareja experimentar un trío. El video, que en su momento pasó casi desapercibido, resurgió justo cuando el escándalo por el final del matrimonio y las versiones sobre infidelidad ocupan el centro de la escena mediática.

La grabación corresponde a una visita de Adabel al programa La noche perfecta (El Trece), donde en diálogo con Sebastián Wainraich se animó a hablar sin filtros sobre su vida íntima. “Me planteé muchas cosas y fantasías que podés hacer con la pareja. Le planteé un trío y me dijo que no. Había una candidata, una chica que estaba en Sex. Se lo propuse seriamente porque quiero estar con una mujer en algún momento, pero él me dijo que ni loco“, relató Guerrero en ese entonces. Además, la bailarina explicó que Lamela se negó por temor a una posible escena de celos posterior, y también reveló que intentó conversar sobre la posibilidad de una pareja abierta, pero el empresario volvió a rechazar la propuesta.

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Guerrero reconoció que su participación en la experiencia teatral Sex, dirigida por José María Muscari, le abrió la cabeza y la impulsó a experimentar con nuevas fantasías en el terreno íntimo. “Siento que desde Sex se me abrió la cabeza”, confesó en ese diálogo televisivo, que ahora vuelve a ser citado como un antecedente del desgaste y las diferencias que se profundizaron en la pareja.

Adabel Guerrero habló sobre los rumores de separación e infidelidad a su pareja (Instagram)
Adabel le había propuesto a su pareja hacer un trío con una colega de la obra Sex (Instagram)

En paralelo al resurgimiento de la grabación, la noticia de la separación y los rumores de infidelidad pusieron aún más presión sobre la bailarina. Fue la propia Adabel quien, a través de un comunicado, decidió dar su versión y confirmar el final de la relación. “A los medios de comunicación y a quienes me acompañan: En los últimos días han circulado distintas versiones sobre mi situación personal a partir de un comunicado publicado por Martín Lamela. Desde el respeto por nuestra historia y, sobre todo, por nuestra hija, siento que es importante compartir mi mirada”, comenzó diciendo Guerrero, en alusión a la postura de Lamela, quien había sugerido que la ruptura se debió a la pérdida de confianza, deslizando el fantasma de la infidelidad.

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En su mensaje, Adabel hizo hincapié en la historia familiar y en el amor que los unió durante casi dos décadas. “Estuvimos en pareja durante 17 años, construyendo una vida y una familia que siempre va a ser lo más importante para ambos. Nuestra hija es y será siempre nuestra prioridad absoluta”, señaló. Además, le dedicó palabras de agradecimiento a su ex: “Martín me dio lo mejor de sí durante muchos años, y valoro profundamente todo lo que compartimos. Sin embargo, con el paso del tiempo, hubo un gran desgaste de la relación por parte de ambos. Al ser una relación larga, no fue algo de un día para el otro”.

Adabel Guerrero, hija
La expareja junto a Lola, su hija en común (Instagram)

Guerrero fue clara al remarcar que la decisión no fue impulsiva ni producto de un hecho aislado. “Separarnos no fue una elección impulsiva, sino el resultado de mucho tiempo de reflexión, dolor y aprendizaje, por lo menos de mi parte. También fue aceptar que una familia puede seguir siéndolo desde otro lugar, más sano y más genuino, aunque la pareja ya no continúe”, expresó, intentando bajar el tono a la polémica y evitar enfrentamientos públicos.

Fiel a su estilo, Adabel evitó dar detalles escabrosos y optó por una despedida elegante. “Hoy elijo transitar este momento con respeto, sin entrar en conflictos ni exponer más de lo necesario. Porque hay una historia valiosa y, sobre todo, una hija que merece crecer con amor, cuidado y adultos responsables”, destacó. Cerró su comunicado agradeciendo la comprensión y el respeto en un momento tan sensible.

Después de 17 años juntos, Guerrero y Lamela eligieron cerrar su historia con madurez y buscando proteger a su hija de cualquier conflicto mediático. Más allá del escándalo y la curiosidad del público, ambos coinciden en poner a la familia por encima de todo, apostando a una nueva etapa donde el cuidado y el respeto sigan siendo la prioridad.

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