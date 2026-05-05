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El audaz paso de Bad Bunny por la Met Gala 2026: el mensaje detrás de su look con bastón y canas

El cantante puertorriqueño impactó en Nueva York al presentarse con prótesis faciales y un esmoquin clásico. El significado disruptivo sobre el paso de los años

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Así desfiló Bad Bunny en la alfombra de la Met Gala 2026 con un extravagante look

Bad Bunny sorprendió a todos en la alfombra roja de la Met Gala 2026 al presentarse como una versión “envejecida” de sí mismo, llevando su creatividad y audacia a un nuevo nivel.

El cantante puertorriqueño eligió una transformación radical para uno de los eventos más esperados del calendario internacional de la moda y el arte.

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La noche del 4 de mayo, el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York se convirtió nuevamente en epicentro mundial de la creatividad. Bajo el lema “Fashion Is Art” (“La Moda es Arte”), la gala reunió a figuras destacadas de la música, el cine, el diseño y el deporte.

Fue la aparición de Bad Bunny, con prótesis hiperrealistas que simulaban arrugas, flacidez y manchas solares, la que acaparó todas las miradas y comentarios.

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El look envejecido de Bad Bunny en la Met Gala 2026 desafió los estándares de belleza tradicionales en la industria de la moda (REUTERS/Daniel Cole)
El look envejecido de Bad Bunny en la Met Gala 2026 desafió los estándares de belleza tradicionales en la industria de la moda (REUTERS/Daniel Cole)

El mensaje detrás del look de Bad Bunny

La elección de Bad Bunny no solo buscó el impacto visual, sino que dialogó directamente con el tema central de la exposición del Costume Institute de este año: los distintos tipos de cuerpos y, en particular, el cuerpo que envejece.

El propio catálogo de la muestra señala: “Quizás como reflejo de nuestro temor a enfrentarnos a nuestra propia mortalidad, la industria de la moda, centrada en la juventud, ha ignorado tradicionalmente el cuerpo envejecido”. Con su aparición, el artista puso sobre la mesa una conversación necesaria sobre la representación de la vejez en el mundo de la moda.

La transformación del artista puertorriqueño fue posible gracias a un trabajo artesanal de prótesis y maquillaje hiperrealista (REUTERS/Daniel Cole)
La transformación del artista puertorriqueño fue posible gracias a un trabajo artesanal de prótesis y maquillaje hiperrealista (REUTERS/Daniel Cole)

En una entrevista durante la gala, expresó: “Es parte de mi vida, siempre trato de hacer algo diferente. Y este día del Met es un día perfecto para explorar y ser creativo y expresar lo que eres de una manera diferente. Así que eso es lo que estoy haciendo esta noche y me alegra estar aquí contigo, y nosotros, todos los que estamos aquí. Exactamente me llevo 53 años. Así que tomó un poco de tiempo, pero valió la pena. Espero que se vea bien.”

Este fragmento resume el espíritu con el que decidió desafiar las convenciones de la industria, convirtiendo su presencia en un manifiesto visual sobre el paso del tiempo y la autenticidad.

La creación del maquillaje: un proceso artesanal y colaborativo

Para lograr este efecto, Bad Bunny recurrió al talento del maquillador Mike Marino, reconocido por su trabajo en caracterizaciones extremas y disfraces icónicos, como los de Heidi Klum en Halloween.

El esmoquin diseñado en colaboración con Zara y los accesorios de Audemars Piguet completaron la impactante propuesta de Bad Bunny (REUTERS/Daniel Cole)
El esmoquin diseñado en colaboración con Zara y los accesorios de Audemars Piguet completaron la impactante propuesta de Bad Bunny (REUTERS/Daniel Cole)

Marino esculpió a mano cada arruga, mancha solar y signo de envejecimiento tras conversar con Bad Bunny sobre cómo el paso de los años podría transformar su rostro, cuello y manos.

El resultado fue una prótesis tan realista que muchos asistentes y fotógrafos tardaron en reconocer al artista puertorriqueño bajo la caracterización.

El vestuario: homenaje a la historia y a la creatividad

El maquillador Mike Marino fue el responsable de esculpir cada detalle del envejecimiento en el rostro y manos del cantante (REUTERS/Daniel Cole)
El maquillador Mike Marino fue el responsable de esculpir cada detalle del envejecimiento en el rostro y manos del cantante (REUTERS/Daniel Cole)

El look se completó con un esmoquin negro hecho a medida, diseñado por el propio Bad Bunny en colaboración con Zara. El lazo extragrande en su cuello es un guiño directo al famoso vestido “Bustle” de Charles James, creado en 1947 y parte de la colección permanente del Costume Institute.

El artista complementó su atuendo con un reloj y un bastón de Audemars Piguet, reforzando la estética de un caballero mayor, elegante y seguro de sí mismo.

No es la primera vez que Bad Bunny sorprende en la Met Gala. En ediciones anteriores, se destacó por lucir piel luminosa, peinados voluminosos con accesorios y detalles minuciosos en cada presentación.

El look de Bad Bunny en la Met Gala 2025 (REUTERS/Mario Anzuoni)
El look de Bad Bunny en la Met Gala 2025 (REUTERS/Mario Anzuoni)

Para la Met Gala de 2025 llevó un traje marrón oscuro de corte clásico con solapas anchas, acompañado de camisa marrón claro y corbata amarilla. Completó el look con un sombrero de estructura tejida en tono marrón, anteojos de sol redondos y guantes decorados con pedrería dorada. Destacó el gran bolso de cuero bicolor en marrón y amarillo.

Sin embargo, este año, el artista llevó su apuesta estética más lejos, consolidándose como uno de los invitados más originales y comentados de la noche.

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