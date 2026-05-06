Hantavirus en el crucero que zarpó de Ushuaia: cómo es la cepa Andes, la única que se transmite entre humanos

La cepa Andes del hantavirus, única variante conocida capaz de transmisión entre humanos, causó un brote mortal en un crucero internacional (AFP)

La cepa Andes del hantavirus, la única variante conocida hasta el momento que es capaz de transmitirse entre humanos, es la responsable del brote que dejó tres muertos y ocho infectados a bordo del crucero MV Hondius, que había partido de Usuhaia, Argentina, a principios de abril.

El Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles de Sudáfrica realizó las pruebas e identificó a la cepa Andes a partir de muestras de la mujer neerlandesa fallecida en Johannesburgo y de un hombre británico que está internado en ese país.

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El virus Andes pertenece a la familia Hantaviridae y circula principalmente en el sur de Argentina y Chile. Su reservorio natural es el ratón colilargo (Oligoryzomys longicaudatus).

Se trata de un roedor que habita en zonas boscosas y rurales de la Patagonia, y la infección en humanos ocurre por contacto con heces, orina o saliva del animal, o por inhalación de partículas contaminadas en espacios cerrados.

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El reservorio natural del virus Andes es el ratón colilargo, roedor que habita en regiones boscosas y rurales de la Patagonia argentina y chilena./Archivo SAREM

Lo que lo distingue de todos los demás hantavirus del mundo es su capacidad de pasar de una persona a otra.

Esa característica fue confirmada por primera vez en 1998, cuando la investigadora Paula Padula y colegas del Instituto ANLIS/Malbrán en Buenos Aires, Argentina, una institución pública que fue fundada en 1916, publicaron el análisis de un brote que había ocurrido dos años antes en El Bolsón y Bariloche, provincia de Río Negro. Lo publicaron en la revista Virology.

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En ese momento, los investigadores compararon secuencias virales de 26 casos y encontraron que 16 pacientes con contacto estrecho compartían una secuencia genética idéntica en los segmentos S y M del genoma viral.

Algunas de las características citoarquitectónicas de una muestra de ganglio linfático extraída de un paciente con sospecha de enfermedad por hantavirus ( Centers for Disease Control and Prevention/Handout via REUTERS)

Dos casos cercanos geográficamente pero sin vínculo epidemiológico diferían de esa secuencia, lo que descartó una fuente ambiental común y señaló a la transmisión entre personas como única explicación posible.

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Fue la primera evidencia genética directa de transmisión interpersonal de un hantavirus en el mundo. Desde ese hallazgo, otros brotes aportaron más certezas.

En 2014, un grupo de tres casos en El Bolsón fue analizado por Daniel Alonso y otros colegas de ANLIS/Malbrán. Publicaron los resultados en Emerging Infectious Diseases en 2020.

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La transmisión entre personas del hantavirus Andes fue confirmada en 1998 en el Instituto ANLIS/Malbrán/Archivo Alejandro Belvedere

Los pacientes eran dos hermanos y una enfermera que había atendido a uno de ellos, y la transmisión persona a persona fue confirmada con secuenciación de genoma completo: los genomas del paciente fallecido y la enfermera mostraron una identidad nucleotídica del 100%, la confirmación más robusta hasta ese momento.

El brote más extenso llegó entre octubre de 2018 y enero de 2019 en Epuyén, una pequeña localidad rural de la provincia de Chubut.

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Las muestras fueron estudiadas por Valeria Paula Martínez y equipo, que publicaron los resultados en la revista New England Journal of Medicine. Registraron 29 casos confirmados y 11 muertes, con una tasa de letalidad del 32%.

Todo partió de una única introducción del virus desde un roedor, pero tres personas sintomáticas asistieron a reuniones sociales y se convirtieron en las “superpropagadoras”.

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Una pequeña localidad patagónica, Epuyén, fue el escenario del brote de hantavirus con transmisión entre personas más letal de la historia argentina. Fue en 2018 (Franco Fernández)

¿Qué cuadro clínico puede provocar la cepa Andes?

La cepa Andes provoca el síndrome pulmonar por hantavirus, una enfermedad que comienza con fiebre, dolores musculares y fatiga, y puede progresar en días hacia una insuficiencia respiratoria aguda con alta probabilidad de muerte.

A diferencia de otros hantavirus, su capacidad de transmitirse entre personas la convierte en una amenaza sanitaria de vigilancia permanente.

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En diálogo con Infobae, el científico argentino Gustavo Palacios, quien trabajó en estudios sobre la transmisión de hantavirus en humanos y es investigador de la Escuela de Medicina Icahn del Monte Sinaí en los Estados Unidos, dijo: “El virus Andes tiene una capacidad que no se ha confirmado para otros hantavirus: puede transmitirse de persona a persona”.

El investigador resaltó que “no se conoce todavía la explicación completa, pero probablemente intervengan diferencias en cómo replica el virus, cómo evade la respuesta inmune y cuánto virus elimina el paciente. Esos factores pueden depender tanto del virus como del huésped y sus circunstancias de contacto”.

Además, el doctor Palacios aclaró: “Que aparezca otro hantavirus con características similares es posible. También es posible que alguno de los hantavirus ya conocidos tenga cierta capacidad de transmisión entre personas, pero que hasta ahora no se hayan dado las condiciones ambientales, epidemiológicas o biológicas necesarias para observarlo, como sí ocurrió con el virus Andes. Justamente por eso estos brotes deben estudiarse rápido y con mucho cuidado”.

El virus Andes se transmite entre personas por contacto estrecho con un paciente infectado, principalmente a través de secreciones respiratorias.(Archivo FAUBA)

En tanto, Teresa Strella, médica infectóloga, epidemióloga y miembro de la Sociedad Argentina de Infectología, aclaró que para que se produzca la transmisión interhumana del hantavirus, se deben dar algunas condiciones: la persona afectada debe estar cursando el inicio de la enfermedad y haber adquirido la cepa Andes y haber ocurrido un contacto cercano.

“El hantavirus es de baja frecuencia pero de alta mortalidad. La transmision interhumana ocurre por contacto estrecho, cuando la persona enferma se encuentra en lo que se denomina período prodrómico, es decir, en el inicio de la enfermedad”, explicó.

Hasta hoy no existe ninguna vacuna aprobada contra el hantavirus Andes ni un tratamiento antiviral específico para el síndrome pulmonar por hantavirus.

El manejo de los pacientes es de soporte: ventilación mecánica, estabilización hemodinámica y, en los casos más graves, oxigenación por membrana extracorpórea (si está disponible).

Nuevos desarrollos científicos incluyen vacunas de ADN y ARNm para el hantavirus Andes, que mostraron resultados prometedores en estudios recientes y despertaron interés global /Freepik

Hay candidatos vacunales en desarrollo. Una vacuna de ADN completó una fase 1 con resultados seguros e inmunogénicos, y una vacuna de ARNm desarrollada por la Universidad de Texas mostró resultados prometedores en modelos animales, ambas publicadas en 2024.

Este año los Institutos Nacionales de Salud de EE.UU. incluyeron a la cepa Andes entre los patógenos sin vacuna ni tratamiento aprobado y de mayor preocupación pandémica, lo que aceleró el interés científico por encontrar una respuesta terapéutica.