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De dormir sobre una cómoda encontrada en la calle a escribir su propio libro: el camino de superación de Karina Gao

Una historia de resiliencia marcada por la migración, el esfuerzo y la reconstrucción personal, que muestra cómo logró transformar la adversidad en una oportunidad para reinventarse y contar su propia historia

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Karina Gao relata su experiencia migratoria desde China a Argentina, marcada por desafíos de adaptación e integración cultural

“Mi mamá siempre decía que si cirujeabas la calle, encontrabas tesoros”. Con esa frase, Karina Gao recordó sus primeros años en Argentina. La emprendedora nació en Fuzhou, China, y llegó a Buenos Aires a los nueve años junto a sus padres. La decisión de su familia de mudarse al país estuvo marcada por la búsqueda de nuevas oportunidades y el deseo de explorar occidente. Hoy es una reconocida cocinera en el país. Recientemente escribió su libro Hacia el oeste. En diálogo con Infobae en Vivo A las Nueve contó su historia de integración y superación personal.

En Hacia el oeste plasma la China que recordaba de su infancia y el occidente al que llegó. En su infancia, su tatarabuela, una joven de familia terrateniente china, se casó con el hijo del mayordomo: “Ya era una historia, en ese momento”, comentó. Explicó cómo esa unión, poco habitual para la época, marcó el inicio de una línea familiar que atravesó diversos contextos y migraciones.

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Los padres de Karina trabajaban para una empresa estatal en China: su madre como gerente operativa de un hotel interno y su padre encargado de la logística y alojamiento de personal. La familia tomó la decisión de emigrar a la Argentina en 1992, motivada por propaganda del gobierno argentino, que promocionaba el país a familias chinas.

La familia de Karina Gao se instaló en Buenos Aires en 1992 tras emigrar desde Fuzhou, buscando nuevas oportunidades en Occidente (Captura de video)
La familia de Karina Gao se instaló en Buenos Aires en 1992 tras emigrar desde Fuzhou, buscando nuevas oportunidades en Occidente (Captura de video)

“Decían que Argentina estaba en la misma latitud que Australia. Así que mi papá, que le gustaba mucho Australia, pensó que sería parecido”, contó Gao y recordó: “Decían que Buenos Aires era el París de Latinoamérica. Y en 1992, el dólar estaba uno a uno”. La familia llegó con ocho valijas a Ezeiza, donde un conocido de la comunidad china los buscó para trasladarlos a su primera vivienda en avenida San Martín 1845.

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El proceso de adaptación: primeras viviendas y trabajo

La familia de Karina Gao se alojó en la parte trasera de un local de fichines, donde pagaban una habitación. Gao dormía sobre una cómoda que encontraron en la calle: “Mi mamá siempre decía que si cirujeabas la calle, encontrabas tesoros”. A los quince días de llegar, Karina comenzó la escuela, pese a no saber español: “Mi mamá me llevó a un colegio público a seis cuadras, porque no podía enseñarme el idioma”.

Mientras, el padre de Karina trabajaba como albañil. Por su parte, la madre de Karina fue despedida de distintos empleos debido a la barrera idiomática. Finalmente, obtuvieron la gestión de una pequeña regalería en Gascón 640, cerca del hospital Italiano, negocio que administraron otorgando un pago fijo a la dueña que se jubilaba. La familia no logró integrarse de inmediato en los comercios de la comunidad china sino de manera progresiva.

En medio de un vaivén de emociones, Karina Gao recordó cómo transitó el embarazo de sus tres hijos pese a las dificultades que atentaron contra su salud (Instagram)
La escritora y cocinera destaca cómo la resiliencia y el esfuerzo familiar permitieron superar obstáculos económicos y laborales (Instagram)

En ese tiempo, Gao experimentó dificultades propias de adaptarse a una nueva vida: “Lo más difícil fue soltar esa raíz, incorporar la Argentina, me llevó muchísimos años. En mis primeros veinte años no me hallaba, y ahora, al contrario, me reaceptaron”. Describió cómo la integración requirió tiempo y un proceso personal de aprendizaje y aceptación.

La integración y la experiencia comunitaria

Sobre el dilema entre permanecer en un “anillo comunitario” y buscar la integración fuera de la comunidad, Gao explicó: “Yo decidí que quería salir de mi ser chino y ser argentina también. Me eduqué acá desde los nueve”. Reconoció las dificultades de romper con la expectativa de la comunidad: “Primero me casé con un francés y eso fue un desafío para mis padres”.

Al mismo tiempo, relató cómo la comunidad china tiene reglas estrictas sobre los matrimonios fuera de la colectividad: “Mi mamá dijo: ‘No aparezcas en ningún evento social hasta que confirme su interés’. Porque todos nos casamos entre nosotros un poco así”. La historia resultó en final feliz e impulsó cambios en otras familias: “Fue un caso exitoso y sirvió de modelo para otros chicos que quisieran casarse con occidentales”.

Karina Gao Infancia
Karina Gao, su infancia en China.

Entre las experiencias que tuvo que pasar, Karina fue víctima, junto a su familia, de un asalto violento a su supermercado: “Una chica tocó la puerta, dijo que le faltaba algo, y entró con otro”. Narró: “Mi padre fue herido y yo, teniendo doce años, tuve que tomar las riendas. Me gritaban y me apuntaban con una pistola. Dije: ‘Tranquilos, si me lastimás tampoco vas a conseguir la plata, bancame que abrimos’. Se llevaron el dinero y los vecinos vinieron a ayudar”.

Respecto a ello reflexionó: “Los chinos siempre decimos que la plata ganada trabajando es plata de sangre, ‘xue han qian’. Es literal: uno toma otro valor del trabajo y del dinero que gana”.

Emprendedurismo, reconocimiento y redes

Con el paso de los años, Gao formó su perfil profesional atravesando múltiples roles. “Los que sabemos español terminamos ayudando como traductores o trabajando en profesiones para la comunidad”, señaló. No obstante, buscó un camino propio que no dependiera del entorno chino. “Quería otra cosa, quería ser argentina también”.

Karina Gao (Cristian Gastón Taylor)
El libro 'Hacia el oeste' plasma la historia personal y el proceso de reconstrucción e integración de Karina Gao en Argentina

Su visibilidad pública arrancó con su propia cuenta en redes sociales. “Nadie me quería en la televisión primero. Fue porque quería compartir mis recetas. Al principio fui por las redes, después me llamaron del Canal Trece para el Gran Premio de la Cocina, después estuve en Telefe y en Cocineros Argentinos”. Hoy, Gao es autora de Hacia el oeste, donde plasma su historia familiar y cultural.

Respecto de la integración plena, Gao encuentra que la distancia fue clave: “Cuando me fui a Francia, pensé que me iba, pero me di cuenta de lo valioso que era lo que tenía en Argentina. Hablamos mucho en el libro sobre el yin y el yang. Yo solo miraba el punto negro de la discriminación, pero afuera pude ver todo lo blanco que había y era muchísimo”. Agregó: “Volví reconciliada con el país, amándolo”.

Desafíos personales y visión de vida

Hoy, la influencer atraviesa su experiencia migratoria con una mirada positiva: “Siempre encuentro el lado positivo de las cosas”. Explicó que esa actitud no era bien vista en el contexto competitivo de China: “Siempre me decían que tenía que ser la mejor. Yo pensaba: pero hay peores que yo”.

Karina Gao Boda
Karina Gao junto a su pareja, Dominique Croce

La pandemia fue un momento crítico para la autora quien tuvo que atravesar el covid-19. “Yo no lo pasé mal. Lo pasaron mal los que estaban despiertos: mi marido, mis padres, mis suegros. Cuando me desperté fue más difícil, pero ahí te das cuenta de lo importante que es la vida. Irse es la solución fácil. La vida es lo difícil”.

Ante la pregunta sobre el sentido de sus decisiones y su satisfacción personal, Gao respondió: “Estoy contenta con mi vida. Cuando pensé que no me iba a despertar, no sentí lástima de nada de lo que no viví. Ahora es todo disfrute”.

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