Vaca Muerta: la Argentina exportará gas a Alemania por más de 7.000 millones y se suma al mapa energético europeo

En su columna en Infobae al Mediodía, el analista internacional Andrei Serbin Pont desglosó el contrato que marca un antes y un después en la inserción de la Argentina como proveedor energético global.
El consorcio Southern Energy, integrado por Pan American Energy, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG, firmó un acuerdo con la empresa alemana Securing Energy for Europe para exportar dos millones de toneladas anuales de gas natural licuado (GNL) durante ocho años.
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En diálogo con Maru Duffard, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan, Serbin Pont sostuvo: “Somos importantes. Hay que convencerse de que somos relevantes”. Remarcó que la Argentina “empieza a ocupar un lugar estratégico que nunca tuvo en el tablero energético”.
El acuerdo de Vaca Muerta: cifras, metas y actores
El contrato entre Southern Energy y Securing Energy for Europe establece que la Argentina exportará dos millones de toneladas anuales de gas natural licuado hasta 2035.
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Según el analista, “es el primer contrato de exportación de GNL a largo plazo que tiene la Argentina, con un valor total de más de 7.000 millones de dólares”.
La operación implica desarrollar infraestructura estratégica. “Hay que construir gasoductos, plantas compresoras y oleoductos para garantizar el transporte del gas hasta los buques”, puntualizó.
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El acuerdo forma parte de una meta más amplia. “La Argentina proyecta alcanzar exportaciones energéticas por 30.000 millones de dólares para 2030”, señaló Serbin Pont.
Europa y Alemania: crisis energética y diversificación
Serbin Pont contextualizó el acuerdo en la crisis energética europea. “Desde 2022, tras la invasión rusa a Ucrania, Alemania quedó en una situación crítica por su dependencia energética de Rusia”, planteó.
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La ruptura con Moscú forzó a Berlín a buscar nuevos proveedores. “Hoy, el 95% del GNL que importa Alemania proviene de Estados Unidos, lo que genera nuevas dependencias y tensiones”, advirtió.
El especialista remarcó que Alemania no se conforma con sustituir dependencia rusa por estadounidense. “No están cómodos con pasar de ser sobredependientes de los rusos a depender ahora de los norteamericanos”, afirmó.
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Además, la región enfrenta otros riesgos. “El cese de operaciones qataríes y los conflictos en Medio Oriente también presionan sobre el suministro de gas a Europa”, explicó Serbin Pont.
En este contexto, la Argentina se presenta como alternativa occidental. “Este acuerdo nos abre una ventana de oportunidad para insertarnos en la cadena de suministro que busca diversificar Europa”, aseguró el analista.
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Los retos de la Argentina para ser proveedor confiable
Serbin Pont recalcó que el éxito del contrato depende de cumplir condiciones técnicas y logísticas. “Esto es para 2027. Todavía faltan los buques, el gasoducto de San Matías y las plantas necesarias para la exportación”, advirtió.
Insistió en la urgencia de avanzar sin demoras. “La Argentina tiene que asegurarse de terminar los proyectos en tiempo y forma si quiere consolidarse como un proveedor confiable”, subrayó.
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El analista también vinculó la coyuntura energética con otros recursos estratégicos. “El litio, el oro, el cobre y los alimentos son herramientas para impulsar el desarrollo argentino. No vas a desarrollarte solo exportando materiales, pero generan oportunidades de negocios”, reflexionó.
Finalmente, planteó la importancia del vínculo regional. “Brasil y Chile siguen de cerca el desarrollo argentino. Mejorar la relación con los vecinos puede potenciar aún más el papel exportador del país”, concluyó.
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