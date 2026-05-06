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FC Thun: cómo un equipo recién ascendido logró hacer historia y salir campeón por primera vez

Este club, perteneciente a una comunidad de apenas 40.000 habitantes, hizo historia el último fin de semana al conquistar la Superliga Suiza en su primera temporada en la máxima división del país

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El FC Thun se consagró campeón de la Superliga Suiza por primera vez en su historia (Instagram/FC Thun)
El FC Thun se consagró campeón de la Superliga Suiza por primera vez en su historia (Instagram/FC Thun)

FC Thun hizo historia el último fin de semana al proclamarse campeón, de la Superliga Suiza por primera vez en sus 128 años de existencia. La hazaña cobró mayor relevancia al tratarse de un equipo que estaba disputando apenas su primera temporada tras ascender desde la segunda división. La consagración se consumó tras la derrota de su perseguidor más cercano, el St. Gallen, ante el Sion por 3-0, a falta de tres jornadas para que culmine el torneo, rompiendo, además, con el dominio de potencias nacionales como el Basilea, Young Boys de Berna y Zúrich.

Este club, que está ubicado en una localidad de poco más de 40.000 habitantes a los pies de los Alpes suizos, mostró una superioridad y constancia ejemplar durante gran parte de la campaña. Llegó a establecer una diferencia máxima de 18 puntos respecto del segundo clasificado durante el tramo más sólido del campeonato, dominando desde mediados de octubre hasta la actualidad.

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Se trata del primer club suizo en conquistar el campeonato de liga tras ascender, y el primero en hacerlo en la era moderna.

El club suizo, de una ciudad de 40.000 habitantes, rompió el dominio de potencias como Basilea y Young Boys (Instagram/FC Thun)
El club suizo, de una ciudad de 40.000 habitantes, rompió el dominio de potencias como Basilea y Young Boys (Instagram/FC Thun)

La historia del FC Thun

El FC Thun fue fundado el 1 de mayo de 1898 en el cantón de Berna. Durante la mayor parte de su historia, el equipo alternó entre la segunda división y algunas temporadas en la élite del fútbol suizo. El primer ascenso relevante ocurrió en 1954, seguido de un descenso inmediato, y la consolidación definitiva se dio a comienzos del siglo XXI. El salto significativo llegó en 2002, y su mejor resultado antes de este campeonato fue el subcampeonato en la temporada 2004-05, lo que le permitió disputar la fase de grupos de la UEFA Champions League 2005-06 ante equipos como el Arsenal, el Ajax y el Sparta Praga, de acuerdo con One Football.

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A pesar de haber sido finalista de la Copa de Suiza en 1955 y 2019 y de varias participaciones en la Liga Europa, el equipo jamás había conseguido un trofeo de primera división. Su ciudad, con poco más de 40.000 habitantes, es la más pequeña en festejar un campeón local en tiempos recientes, lo que resalta la particularidad de este logro.

El último ascenso se produjo en 2025, luego de cinco temporadas en la Swiss Challenge League. Con Mauro Lustrinelli —nacido en el Tesino y exjugador del club— al mando desde enero de 2023 tras su paso por la sub-21 de Suiza, la institución apostó por un plantel unido y la promoción de jóvenes talentos.

El camino al titulo

Durante esta temporada, el Thun implementó un sistema de presión alta y ataque colectivo. El delantero Elmin Rastoder fue el máximo anotador con 13 tantos, mientras Christopher Ibayi, internacional con la República del Congo, contribuyó con 10 goles y 3 asistencias. El español Genís Montolio disputó 23 de los 29 partidos de liga.

El equipo aseguró el campeonato a pesar de sufrir cuatro derrotas en sus últimos cinco compromisos, lo que demostró la importancia de la ventaja acumulada en la primera mitad del torneo. Aunque el logro matemático no se concretó en el Stockhorn Arena, la celebración involucró a toda la población, símbolo del arraigo local tras décadas en divisiones inferiores, según lo que reportó ESPN.

Obtener el título fue resultado del rendimiento colectivo y del desarrollo de jugadores jóvenes, sin acudir a fichajes costosos. El próximo objetivo del FC Thun será consolidarse en la élite y defender el campeonato, con posible participación en torneos continentales.

El modelo táctico basado en presión y colaboración ofensiva convierte al club en una opción representativa en el panorama de las grandes ligas europeas. Individualmente, nombres como Rastoder, Ibayi, Montolio y Bertone ya han atraído la atención de equipos más grandes, lo que implicará el desafío de mantener la estructura competitiva en la próxima temporada.

El equipo afrontará el reto de consolidarse en la élite del fútbol suizo y disputar torneos continentales por primera vez como campeón(Instagram/FC Thun)
El equipo afrontará el reto de consolidarse en la élite del fútbol suizo y disputar torneos continentales por primera vez como campeón(Instagram/FC Thun)

Antecedentes de equipos campeones recién ascendidos

Pocos equipos lograron conquistar el título doméstico inmediatamente después de ascender. Los ejemplos más emblemáticos incluyen al 1. FC Kaiserslautern en Alemania (campeón de Bundesliga en 1998), el Nottingham Forest en Inglaterra (First Division 1978 y luego doble campeón de Europa en 1979 y 1980), Ipswich Town en 1962 y AS Mónaco en 1978.

Mientras que en Latinoamérica, equipos como Rosario Central (Argentina, 1987), Unión San Felipe (Chile, 1971) y Central Español (Uruguay, 1984) lograron emular este tipo de hazañas.

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