– Sí, creo que cada vez estamos mas fuertes y con más posibilidades de competir en el exterior. Vienen competidores de afuera y compiten con nosotros y no nos ha ido tan mal, obviamente es competencia, y creo que es buena porque le acerca al consumidor posibilidad de elegir. Cuando no hay competencia, el consumidor no puede elegir y se encuentra limitado. Como nuestra empresa que tiene 80 años, hay otras que tienen muchos años en Argentina que siguen compitiendo y siguen invirtiendo en tecnología y siguen creyendo en este país y yo creo que sí es bueno.