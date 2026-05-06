Un reciclador murió atropellado por un camión en el Predio de Disposición Final de Residuos de Mar del Plata

Un joven murió atropellado por un camión en el Predio de Disposición Final de Residuos de Mar del Plata

Este miércoles, la miseria y la tragedia se unieron en la costa atlántica cuando un reciclador, mientras revisaba la basura en el Predio de Disposición Final de Residuos de Mar del Plata, murió atropellado por un camión.

Según le informaron fuentes policiales a Infobae, fueron agentes de la propia fuerza de seguridad que cumplían servicio adicional en el lugar quienes alertaron sobre el accidente. Medios locales identificaron a la víctima fatal como Luis Alberto Mosqueira, de 29 años.

PUBLICIDAD

El joven fue atropellado por un camión Mercedes Benz perteneciente a una empresa de contenedores que era conducido por un hombre de 51 años.

Fuentes de la investigación le indicaron a este medio que la víctima habría intentado treparse a revisar el contenido de un contenedor con el vehículo en movimiento y cayó del mismo, siendo aplastado por las ruedas traseras.

PUBLICIDAD

Una ambulancia del SAME se trasladó rápidamente al lugar, donde el médico interviniente constató la muerte de Mosqueira.

Se hizo cargo de la investigación la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°11, especializada en Delitos Culposos, a cargo del fiscal Germán Vera Tapia. El funcionario judicial caratuló el trágico hecho como homicidio culposo y notificó al conductor del camión, quien fue liberado.

PUBLICIDAD

Por otro lado, la Policía Científica realizó las pericias correspondientes en el sitio y se ordenó el relevamiento de las cámaras del predio. También se tomaron testimonios de quienes estaban presentes en el momento del accidente con el fin de esclarecer lo sucedido. Personal de Tránsito intervino para realizarle el test de alcoholemia al conductor del camión.

Antecedente de un enfrentamiento a tiros en el Predio de Disposición Final de Residuos de Mar del Plata: un muerto

Se enfrentaron a tiros dos bandas en Mar del Plata y murió un hombre

Dos bandas de alrededor de cien personas se enfrentaron a golpes en el predio de disposición final de residuos de Mar del Plata. El episodio, ocurrido en agosto de 2024, dejó un muerto, al menos dos heridos de bala, y la sospecha de que el disparo mortal fue efectuado por uno de los policías que custodiaban el lugar.

PUBLICIDAD

Según informó en aquel momento La Capital, en medio de la batalla, uno de los bandos logró arrebatarles las armas reglamentarias a dos de los cuatro policías que trabajaban habitualmente en el lugar. Inmediatamente, cayó muerto de un tiro en la cabeza Emanuel Márquez, uno de los recicladores que estaba cerca del puesto policial durante la pelea. La víctima fue un joven de 23 años que llegó muerto al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) después de que lo trasladaran agonizante en una camioneta.

En un video del hecho, se observa cómo varios de los agentes reaccionaron a las agresiones con disparos contra el grupo que los atacaba. Es por eso que tomó fuerza la hipótesis de que fue en esa secuencia que murió el joven.

PUBLICIDAD

“Es un momento muy doloroso, no lo esperábamos. Él fue a trabajar para traerle el plato de comida a su familia”, comentó Melany, pareja de la víctima, a un canal de TV local.

El intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, se expresó al día siguiente respecto de la violencia en ese lugar. “Esto no sucede todos los días, pero crece en silencio en todas las ciudades, nadie hace nada, y al cabo de unos años se terminan perdiendo todos los valores. Todos vimos las imágenes de la decadencia: robar, agredir y no respetar a un agente de seguridad es un delito que tiene que ser investigado”, consideró el jefe comunal en un posteo en la red social X, y reclamó a los investigadores resolver con rapidez el caso, especialmente por la situación del policía.

PUBLICIDAD

“Frente a la acción, la respuesta. A eso se enfrentan día a día las fuerzas que nos cuidan. Le pido a la Justicia que actúe velozmente para esclarecer el caso. Y le pido a Dios que cuide de la familia del policía detenido que velaba por su seguridad, la de sus compañeros y la de todos los marplatenses”, escribió Montenegro tras el hecho.