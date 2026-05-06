Eva de Dominici practica coreografías de lucha en Tailandia y crecen los rumores que la acercan a La Mujer Maravilla: el video

Eva de Dominici está en Tailanda, entrenando coreografías de lucha que refuerzan los rumos que podría ser la elegida para interpretar a La Mujer Maravilla

En medio de versiones crecientes, el entrenamiento físico de Eva de Dominici en Tailandia ha encendido rumores sobre su posible incorporación como la nueva Mujer Maravilla de DC Studios. La actriz argentina compartió videos practicando coreografías de lucha en Bangkok, y la interpretación de esas imágenes llevó a que seguidores y medios postularan su figura como una candidata fuerte para corporizar a la icónica superheroína, reforzando la expectativa internacional por la posible presencia de una artista latinoamericana en este rol clave.

Rumores sobre Eva de Dominici como nueva Mujer Maravilla

El interés se multiplicó después de la confirmación de que Gal Gadot dejará de personificar a Diana Prince, la Mujer Maravilla, en la próxima etapa dirigida por James Gunn y Peter Safran en DC Studios.

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Así, el nombre de Eva de Dominici empezó a figurar como uno de los favoritos en comunidades virtuales y redes, destacando su proyección internacional y su experiencia en el mercado angloparlante.

Eva De Dominici en la premiere de la película Balls Up en Los Angeles, California, el 14 de abril de 2026 (Crédito: REUTERS/Jill Connelly)

Con 31 años, nacida en Lanús y residiendo en Los Ángeles, Eva de Dominici se consolidó en escenarios internacionales. Ha trabajado en cine y televisión en inglés, destacándose su participación en la serie The Cleaning Lady y en la comedia de acción Balls Up, estrenada el 15 de abril en Amazon Prime.

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Durante la promoción de Balls Up, donde compartió elenco con figuras como Mark Wahlberg y Sacha Baron Cohen, Eva de Dominici sorprendió por su impecable dominio del inglés, cuando habló en la rueda de prensa. Eso dejó la percepción de que es una de las actrices argentinas con mayor proyección fuera de su país.

La actriz también había sido mencionada como una de las cuatro candidatas finalistas a interpretar el rol de Máxima, antagonista en la película Man of Tomorrow, fue adjudicado recientemente a Adria Arjona, la hija del cantante guatemalteco que por estos días se presenta durante 14 noches en Buenos Aires. Esto deja a De Dominici como contendiente relevante para la saga de las Amazonas. Ciertas pruebas de casting suelen funcionar como preámbulo para selecciones clave, incluida la de la próxima Mujer Maravilla.

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Eva de Dominici y La Mujer Maravilla: ¿la actriz argentina se alzará con el papel?

Todo sobre Paradise Lost y el universo de las Amazonas

Según los rumores, Paradise Lost es el proyecto principal donde se especula la llegada de la nueva protagonista. Esta serie en desarrollo para HBO Max, dirigida por Gunn y Safran, integra el “Capítulo Uno: Dioses y Monstruos” del universo DC.

La historia de Paradise Lost se sitúa en la isla de Temiscira antes del nacimiento de la Mujer Maravilla. La trama estaría vinculada a explorar el origen de las Amazonas y los conflictos internos que enfrentan, basándose en los cómics de Wonder Woman.

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Entre los seguidores, la combinación del perfil atlético y la experiencia internacional de De Dominici es vista como una cualidad alineada con las demandas del proyecto.

El entrenamiento de coreografías de lucha de Eva de Dominici en Tailandia

Reacciones y expectativas ante el posible fichaje

La publicación de los videos de entrenamiento y el material detrás de escena provocaron numerosas reacciones en línea, tanto de latinos como opiniones en otros idiomas. “Me muero si mi heroína favorita es argentina 😍“, “Una latina Wonder Woman”, “Está más que lista para ser la Mujer Maravilla”, “Es el tipo de actriz que podría llevar toda una franquicia sobre sus hombros”, “Preparándote para la gran interpretación que nos vas a dar en universo de DC!”, “Clearly Wonder Woman in my opinion 💙“, y “Se re merece la oportunidad” son algunos de los mensajes que se repitieron en sus perfiles y en cuentas de fans de los cómics de DC.

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Ya posicionada entre las artistas argentinas que logran trascender en Hollywood, el futuro de Eva de Dominici como posible nueva Mujer Maravilla mantiene altas las expectativas entre seguidores y observadores de la industria del cine.