A diferencia de la versión industrializada, la preparación casera no contiene espesantes ni aditivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La leche condensada casera es una preparación espesa, cremosa y muy dulce que se elabora a partir de unos pocos ingredientes básicos disponibles en cualquier hogar. La mezcla se cocina a fuego bajo hasta que los sólidos de la leche y el azúcar se concentran, lo que produce la textura y el sabor característicos de este ingrediente presente en la pastelería Argentina y de toda la región.

A diferencia de la versión industrializada, la preparación casera no contiene espesantes ni aditivos, lo que la convierte en una alternativa más natural y económica para quienes buscan mayor control sobre lo que consumen.

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Su elaboración no requiere equipamiento especial ni técnicas complejas. La elección del recipiente adecuado y el control de la temperatura son los factores que más inciden en el resultado final, junto con la paciencia durante el tiempo de cocción. El proceso es accesible tanto para quienes tienen experiencia en la cocina como para quienes se inician en la preparación de postres caseros, y el resultado puede adaptarse a distintas recetas con facilidad.

Receta de leche condensada casera rápida y fácil

Durante la cocción, la mezcla atraviesa distintas etapas de transformación hasta alcanzar el color y la consistencia propios de la leche condensada. Un aspecto que suele generar dudas es que la preparación no adquiere su textura definitiva mientras está caliente. Al retirarse del fuego, luce más líquida de lo esperado, pero espesa de forma considerable al enfriarse en la heladera. Por eso, se recomienda dejarla reposar a temperatura ambiente antes de refrigerarla, paso que no debe omitirse para obtener el resultado esperado.

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El producto terminado admite conservación en frío durante un período prolongado, con la opción de guardarlo también en el freezer para extender su vida útil. En la pastelería argentina, la leche condensada casera aparece en flanes, tortas, rellenos y recetas familiares que se transmiten entre generaciones, con la ventaja adicional de poder ajustar el nivel de dulzor según las preferencias de cada preparación.

Su presencia en la cocina argentina responde tanto a una tradición culinaria arraigada como a la búsqueda de opciones más frescas y controladas frente a los productos industrializados que se encuentran en el mercado. La posibilidad de elaborarla en casa la posiciona como una opción vigente dentro de la gastronomía cotidiana.

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Tiempo de preparación

Tiempo total: 15 minutos

Preparación: 5 minutos

Cocción: 10 minutos

Ingredientes

200 ml de leche entera

200 g de azúcar

25 g de manteca

1 pizca de sal

1/2 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer leche condensada casera, paso a paso

Colocar la leche entera y el azúcar en una cacerola pequeña. Llevar a fuego bajo y revolver suavemente hasta que el azúcar se disuelva por completo. Cocinar a fuego bajo, sin dejar de revolver, durante 10 minutos. Es fundamental evitar que hierva fuerte: la mezcla debe reducirse y espesarse sin quemarse. Agregar la manteca y la pizca de sal; mezclar hasta integrar. Si se desea, añadir la esencia de vainilla y revolver. Apagar el fuego y dejar enfriar. Al enfriarse, la mezcla tomará más cuerpo y la textura clásica de la leche condensada. Guardar en un frasco limpio con tapa y llevar a la heladera.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 6 porciones (unas 2 cucharadas por porción).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 180 kcal

Grasas: 4 g

Carbohidratos: 33 g

Proteínas: 3 g

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En la heladera, dentro de un frasco limpio y bien cerrado, se conserva hasta 7 días. Puede congelarse hasta 2 meses; para usar, descongelar en la heladera y mezclar bien antes de servir.

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