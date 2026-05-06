Para qué sirve tirar cáscara de papas a las brasas del asado

El aporte de las cáscaras de papa permite estabilizar el calor en la parrilla y favorece una cocción uniforme en el asado argentino (Imagen Ilustrativa Infobae)

El asado ocupa un lugar central en la cultura argentina. Más allá de la comida, representa un ritual social que reúne familias y amigos en torno al fuego. Desde cortes tradicionales como el vacío y la tira de asado hasta las achuras, cada encuentro es una celebración de sabores y costumbres transmitidas de generación en generación.

Bajo este panorama, teniendo en cuenta que asar carne trasciende la cocción y se posiciona como una actividad en sí misma, surgen nuevas tendencias que buscan optimizar la experiencia. Una de las más recientes propone el uso de cáscaras de papas como aliadas en el proceso, aportando beneficios tanto para el asador como para el resultado final en la parrilla.

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Para qué sirve tirar cáscaras de papa a las brasas del asado

Arrojar cáscaras de papa sobre las brasas del asado es un truco que, aunque poco difundido, puede aportar mejoras concretas al proceso de cocción. Esta técnica aprovecha las propiedades naturales del tubérculo, que contiene humedad y almidón. Cuando se colocan sobre las brasas, no se consumen de inmediato como otros residuos secos, sino que se queman de manera lenta y controlada.

La principal utilidad de este método es su capacidad para reducir pequeñas llamas que suelen aparecer cuando la grasa de la carne gotea sobre el carbón caliente. Al actuar como un “amortiguador” natural, las cáscaras ayudan a controlar el fuego sin apagarlo completamente, permitiendo que el asado continúe de manera estable y sin sobresaltos.

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Además, al quemarse despacio, las cáscaras de papa generan un humo más suave y menos invasivo que otros materiales. Esto contribuye a que el sabor de la carne no se vea alterado por residuos improvisados, manteniendo la calidad del resultado final. Un beneficio adicional es que favorecen una combustión más pareja de las brasas, ayudando a mantener una temperatura constante sin que se disparen las llamas.

Las propiedades naturales del tubérculo, con humedad y almidón, amortiguan el fuego y disminuyen las pequeñas llamas al cocinar carne (Imagen Ilustrativa Infobae)

Utilizarlas no reemplaza la técnica del asador ni soluciona problemas graves de manejo del fuego, pero ofrece una ayuda precisa para controlar las llamas en el momento justo, sin necesidad de mover el producto ni enfriar el calor de la parrilla. De esta forma, quienes buscan una cocción más uniforme y menos riesgo de quemar la carne por fuera encuentran en este truco casero una herramienta sencilla y eficaz.

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House Digest, especializado en trucos caseros para el hogar, indica que el uso de las cáscaras colabora en el manejo de los residuos y control del fuego en chimeneas, otro lugar en donde es importante controlar las llamas, al igual que en el tradicional proceso de la cocina argentina.

Cuándo conviene tirar las cáscaras de papa a las brasas

El momento adecuado resulta crucial para obtener todos los beneficios de este truco. No se trata de un recurso para cualquier instante de la cocción, sino de una acción puntual que responde a señales claras en la parrilla.

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La situación ideal se da cuando el fuego ya está estabilizado y la carne se encuentra en proceso de cocción. Es decir, cuando las brasas están bien formadas, los fierros mantienen un calor parejo y comienzan a caer gotas de grasa que, al contacto con el carbón, generan pequeñas llamas repentinas. En ese punto preciso, lanzar un puñado de cáscaras directamente permite el control sin la necesidad de mover ni enfriar la superficie.

No resulta recomendable utilizar este recurso al principio, cuando el fuego aún se encuentra alto y en pleno proceso de formación. Si se tiran demasiado pronto, se consumirán rápidamente y perderán su efecto amortiguador, ya que en esa etapa todavía no se ha alcanzado el punto de cocción estable que requiere la carne.

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Qué efecto tiene este truco sobre la carne

El humo suave generado por este truco mantiene la intensidad de los sabores tradicionales y evita alterar la calidad de los cortes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gracias al humo que desprenden las cáscaras, que es más tenue y menos invasivo en comparación al habitual con leña o carbón, da como resultado un sabor que no se ve alterado de forma agresiva y que mantiene el perfil tradicional del asado. Asimismo, la combustión de este proceso contribuye a mantener la temperatura de los fierros caliente, favoreciendo una cocción pareja de cualquier corte, así sea ancho, angosto o cualquier achura.

Cómo saber cuando las brasas están listas para cocinar la carne

Cada persona tiene su propia manera de asar la carne. Hay algunos que prefieren que sea jugoso con un ligero tono colorado en el centro, mientras que otros lo prefieren bien cocido con un color más marrón. No obstante, el papel de las brasas es fundamental para lograr cualquier punto y evitar errores que afecten tanto al sabor como a la textura.

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Las ideales se caracterizan por un color rojo intenso, cubierto por una capa fina de ceniza grisácea. En este punto, el fuego directo ha desaparecido y queda un calor uniforme, sin llamas altas ni chispas. Este equilibrio garantiza una cocción pareja, permitiendo que se cocine de manera lenta y controlada, evitando que se queme por fuera y quede crudo por dentro.

Para identificar el momento exacto, es útil observar que la parrilla mantiene un calor parejo en toda su superficie y que las brasas no emiten humo denso ni destellos de fuego. Se recomienda, además, colocar la mano a unos 20 centímetros de la parrilla (sin tocarla) y comprobar que el calor es intenso pero soportable durante unos segundos. Si resulta demasiado fuerte, conviene esperar un poco más hasta que se estabilicen.

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Después de cocinar, es fundamental asegurarse de que las brasas estén apagadas, privándolas de oxígeno o mojándolas para evitar accidentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo asegurarse de que las brasas estén apagadas después de hacer el asado

La limpieza también forma parte del proceso del asado y tirar los restos es un desafío. Bajo este contexto, es importante aguardar que todo esté completamente apagado para evitar accidentes y dejar todo impecable para el próximo uso. No obstante, es recomendable esperar al día siguiente para asegurar que todo esté frío o, incluso, muchas personas optan por mojarlas para acelerar el proceso, indica Brasas y Sabores.

Otro método, también seguro, consiste en privar a las brasas de oxígeno, lo que acelera el proceso de apagado. Si la parrilla dispone de tapa, colocarla es la forma más sencilla y eficaz para sofocar el fuego, ya que el oxígeno se consume y el calor se disipa paulatinamente. Para quienes utilizan parrillas sin tapa, una alternativa es trasladar las brasas a un recipiente metálico con tapa, como un cubo, y esperar a que se enfríen de manera natural.

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