Así será el debut de Los Pumas 7’s, Las Yaguaretés y Los Teros 7’s en Valladolid

Luciano González de Los Pumas Sevens se lanza acrobáticamente para anotar un try crucial durante el torneo SVNS

El Seven de Valladolid, segunda etapa del SVNS World Championship, definió los horarios de los partidos para los equipos sudamericanos. Los Pumas 7’s, Las Yaguaretés y Los Teros 7’s competirán entre el 29 y el 31 de mayo en busca de avanzar en el circuito mundial. La competencia se desarrollará en el estadio José Zorrilla, el principal escenario deportivo de la ciudad española y reunirá a los principales seleccionados de la región junto a potencias internacionales.

Los Pumas 7’s, dirigidos por Santiago Gómez Cora, abrirán su participación el viernes 29 de mayo frente a Alemania a las 6:06 (hora argentina). Más tarde, ese mismo día, enfrentarán a Uruguay a las 10:35. El tercer encuentro del grupo será el sábado 30, cuando se midan ante Nueva Zelanda a las 7:39.

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Las Yaguaretés debutarán el viernes 29 de mayo a las 6:50 frente a Nueva Zelanda. El segundo partido del seleccionado femenino argentino será ante Japón a las 11:02. El cierre de la fase de grupos para el equipo femenino será el sábado 30, cuando se enfrenten a Brasil desde las 5:44.

Por su parte, Los Teros 7’s tendrán su primer desafío el viernes 29 a las 5:44 frente a Nueva Zelanda. El mismo día, disputarán su segundo encuentro ante Argentina a las 10:35. El sábado 30, el seleccionado uruguayo jugará su último duelo de grupo con Alemania a las 7:17.

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Sudáfrica es uno de los grandes rivales a vencer (REUTERS/Jennifer Gauthier)

El cronograma de partidos del Seven de Valladolid se presenta del siguiente modo:

Los Pumas 7’s

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Viernes 29 de mayo: 6:06: Argentina vs Alemania 10:35: Argentina vs Uruguay

Sábado 30 de mayo: 7:39: Argentina vs Nueva Zelanda



Las Yaguaretés

Viernes 29 de mayo: 6:50: Argentina vs Nueva Zelanda 11:02: Argentina vs Japón

Sábado 30 de mayo: 5:44: Argentina vs Brasil



Los Teros 7’s

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Viernes 29 de mayo: 5:44: Nueva Zelanda vs Uruguay 10:35: Argentina vs Uruguay

Sábado 30 de mayo: 7:17: Uruguay vs Alemania



El Seven de Valladolid representa una nueva oportunidad para los seleccionados sudamericanos de sumar puntos clave en el circuito, que continúa su calendario internacional tras la primera etapa del SVNS World Championship.

Santiago Gómez Cora, head coach del equipo

Cabe remarcar que el formato de la serie 2026 es resultado de una reestructuración de World Rugby para lograr mayor paridad de género y una ruta más clara de ascenso para selecciones emergentes. Por primera vez, todos los torneos reúnen a equipos masculinos y femeninos en igualdad de condiciones y premios.

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Los equipos que participan en esta instancia provienen de dos vías: los mejores de la temporada regular y los que lograron su lugar en torneos clasificatorios regionales. Esto abre la puerta a selecciones que no eran habituales en la elite, como Alemania y Uruguay en varones, y Brasil y Sudáfrica en mujeres.