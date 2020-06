Recorrido gastronómico: las mejores propuestas de sushi en Buenos Aires

El sushi es un plato tradicional japonés que ha cobrado mucha popularidad por su fusión con la gastronomía de cada país. Aunque la fecha no está reconocida por la ONU, el Día del Sushi tiene alcance a nivel mundial, y se celebra el 18 de junio.

Infobae propone un recorrido gastronómico para pedir delivery de las mejores piezas de sushi que ofrece Buenos Aires.

Selvática

Selvática es una invitación a disfrutar de una exótica diversidad de sabores. Está ubicado dentro del centro comercial Palmas del Pilar, pero por la cuarentena sus puertas hoy están cerradas al público. Con un estricto protocolo de seguridad e higiene, reabrió para hacer el delivery del mejor sushi de Zona Norte.

Entre su top five de rolls de sushi están: “Latin Lover”, con salmón, philadelphia, mango por fuera, castañas de cajú crocantes y salsa de maracuyá; “Sake Truffle” con salmón, aceite de trufa blanca, ralladura de limón y sal patagónica; “Avocado” con salmón tempura y philadelphia, láminas de palta por fuera y salsa tare; “Cautiva”, tartare de salmón y palta, salmón tataki por fuera y salsa oriental y el “Mío Maki”.

¿Cómo pedir? A través de los teléfonos 0230-466-7509 o 11 3599 5568 y ellos hacen el delivery. Zona Pilar.

Casa Koi- Boutique

Tiene una propuesta boutique, con un nivel de sofisticación que logra romper con los límites del sushi tradicional, acercando un abanico de sabores nuevos e inesperados. Con un especial cuidado en la estética y detalle en la elaboración de sus piezas.

Entre las piezas sugeridas por la casa están Tuna Roll, atún rojo y palta, cubierto de pesca blanca fresca y salsa acevichada con un toque de togarashi; Rocoto ahumado roll, salmón ahumado y palta, cubierto de salmón flambeado con una salsa de rocoto y maíz chuspillo; y “Ceviche hot”, ceviche de salmón y lenguado, rebozado con panko, topeado con un salsa acevichada y chicharron de pescado blanco.

¿Cómo pedir? Se realizan por WhatsApp. Para Zona Norte 1134404288 y CABA al 1168784796.

Osumi

Patricio Rivas en el 2002 probó por primera vez sushi en Nueva York y fue un camino de ida. A pesar de ser abogado decidió involucrarse a la gastronomía y abrir locales de sushi. Tiene uno en Santa Bárbara y otro en Nordelta, que tiene delivery propio para pedir sushi.

Su top 5 son: “Nigiris de Salmón”, fina Lámina de salmón rosado y arroz; el “New York” con queso crema, roll relleno con salmón rosado, palta y queso crema; “Buenos Aires Roll”, relleno con palta, langostinos, queso crema y por fuera salmón rosado con salsa teriyaki; “Hot Panko Teriyaki”, relleno con salmón teriyaki y queso crema y por fuera apanado con panko y por último, “Hot Langostinos”, relleno con langostinos, queso crema y palta, empanizado con panko.

¿Cómo pedir? A través de WhatsApp al 1531464028 (Santa Bárbara) o 47187733 para Laguna del Sol, Nordelta.

Osaka

Hace más de 20 años rinden tributo la gastronomía Nikkei, capaz de combinar la comida y técnica japonesa con la explosiva y siempre creativa cocina peruana. Para este Día del Sushi, dijeron cuáles son las más pedidas por sus clientes.

El “Maki Katsu”, ventresca de salmón, ralladura de cítricos y aceite de trufa blanca; “Dos Salmones”, spicy salmón y palta, por fuera salmón tataki, bañado en su salsa Osaka; “Crispy Quinua”, centolla, langostino batayaki, palta, quinua crocante y togarashi; “Maki Furai”, salmón, palta y queso crema, empanizado por fuera. “Carpassion”, salmón, miel de maracuyá, berros y masa crocante(tiradito).

¿Cómo pedir? Delivery y take away vía WhatsApp al +5491128150727 y delivery take away: todos los días de 12 a 16 y Noche de 19 a 23h.

La Causa Nikkei

Este restó deleita con platos que combinan clásicas recetas peruanas y sabores de la milenaria cocina japonesa. Para los fanáticos del sushi, su carta integra originales piezas de autor, rolls de estilo Nikkei (fusión peruano-japonesa) y tablas combinadas.

Entre sus piezas de creación propia, las más pedidas son el roll Máncora, relleno de langostinos rebozados y palta, cubierto con pesca blanca, bañado en salsa nikkei y coronado con furikake ( de 5u o 10u), el roll Miraflores, relleno salmón y queso philadelphia, coronado con mango y bañado en miel de maracuyá (5u o 10u) y el maki Huancaína, de langostino rebozado, queso philadelphia y hojas verdes, coronado con papas crocantes picantes y bañado en salsa huancaína (5u o 10u ). A su vez, cuentan con rolls vegetarianos, como el Yasai, de verduras en tempura, batata glaseada y queso philadelphia (5u o 10u ).

¿Cómo pedir? Los pedidos se pueden realizar desde las 17:30 hasta las 22:30 hs por Whatsapp al 11 28485783 y retirar por el local de Palermo o Recoleta o con entrega a domicilio a través plataforma de Rappi.

Shout

Shout presenta una propuesta basada en una variedad de platos de la cocina asiática, entre ellos el Sushi, una de sus especialidades.

Entre sus cinco elegidos están: “Sakana Fry” con pescado blanco empanizado, cebolla tempura, kyuri encurtido, salmón y mayo sriracha; “Spicy Maki”, con langostino furai, palta, negi coronado con mix de mariscos picante y sellado a fuego directo; “Tempura Maki”, con salmón, palta, mayo con salsa de ajo picante, rebozado por fuera y salsa tare; “Acevichado”, con langostino empanizado, palta, pescado blanco, salsa acevichada e hilos de batata; “Veggie Maki con Shiitake”, queso crema, palta y pepino; por fuera, mix de ajonjolí.

¿Cómo pedir? Todos los días de 19 a 23 horas al 11.5491.2390 o a través de Rappi. CABA, zona Centro.

Sipan

Este restaurante es reconocido por el gobierno de Perú como el mejor restaurante de cocina nikkei fuera de Perú y actualmente, además de estar activos con delivery con una amplia carta con 28 opciones de platos, lanzó una propuesta de “kits en casa” para elaborar los platos fusión peruano-japonés.

Los rolls más pedidos en Sipan son: “Maki Sipan”, relleno de tartare de salmon, langostinos furai y queso. cubierto de láminas de palta y bañado con salsa tare; “Amano”, calentito y crocante relleno de salmón queso y palta, bañado en suave mayonesa de wasabi; “Maki Costero”, relleno de tartare de salmón con mango y cubierto con fetas de salmón fresco, acompañado con mayonikkie; “Maki Sipan soho”, relleno de salmón, kiuri y queso, cubierto con finas láminas de palta y bañado en salsa acevichada y crocantes de maíz canchita; “Ikatori”, calamar, tori salad y palta. bañado en salsa mayonikkei.

¿Cómo pedir? Pedidos a través de WhatsApp al 1125776000. Zona Palermo y Nordelta.

Fabric Sushi

Nació en el año 2008 con la inauguración de su ópera prima en el palpitante corazón de Palermo Hollywood, uno de los polos gastronómicos más importantes de Buenos Aires. Fue el primer restaurante de delivery & take away que cautivó a los exigentes paladares porteños con una exclusiva y cuidada carta de autor.

Entre los rolls más pedidos están: “Fabric Roll”, salmón, palta y phila, envuelto en arroz, rebozado en panko por fuera; La “sugerencia de 30 piezas”, 5 NY. phila, 5 spring, 5 dos salmones, 5 tropical, 5 huancainos, 2 niguiri de langostinos, 1 niguiri de salmón, 2 geishas de salmón; El “NY phila” con salmón, palta y phila con sésamo blanco por fuera; El “placer roll” con palta, palmito, tamago y phila, envuelto en salmón, sin arroz, cubierto en hilos de batata y bañado en salsa de maracuyá; y el “Tropical” con salmón y phila, envuelto en mango, con salsa de maracuyá y batata frita.

¿Cómo pedir? A través de su página web y ellos mismos se encargan del delivery.

Dashi

Es un restaurante de cocina peruana-japonesa nikkei moderno que tiene propuestas para todo el día. Sin embargo ahora está apostando a las piezas veganas y también aptas para celíacos.

Entre los elegidos están: el nigiri de palta con chutney de mango y frambuesa; nigiri de tofu flambeado con teriyaki y guacamole; “midori vegano”, con palta, mango, tomate seco y rúcula sobre el arroz; tofu apanado y por fuera finas láminas de avocado con salsa criolla; y por último, tofu dorado y palta envuelto en batata crocante con salsa de maracuyá y guacamole.

¿Cómo pedir? A través de su WhatsApp 1159931908.

SushiClub

Fue uno de los pioneros en sushi de estilo “fusión” en el país, con una propuesta que se distingue por su amplia variedad y calidad. Sus restaurantes y locales Deli & Take ofrecen piezas clásicas y de autor, rolls fríos y calientes (rebozados y fritos), creaciones sin arroz, niguiris, sashimis y temakis, con una tentadora combinación de texturas y de sabores cítricos, dulces y agri-picantes.

Los favoritos de su carta son el “Futurama2 Roll”, una pieza rebozada en panko y frita, rellena de langostinos rebozados y queso crema saborizado, bañada en salsa de miel y mostaza; el “Placer Real Roll”, una pieza sin arroz, rellena de palta, palmito y queso crema, envuelta en láminas de tamago y salmón, bañada en salsa de maracuyá y terminada con crocante de batata por encima; y el “SPF Roll”, relleno de salmón, palta y queso, cubierto de semillas de sésamo. Asimismo, se destaca el “Camembert Roll”, vegetariano, relleno de tomates secos en conserva, espinaca, palta y cebolla morada caramelizada, semi cubierto con queso camembert flameado, acompañado con crocante de plátano y salsa de mango.

¿Cómo pedir? Delivery online en su página web con un 35% de descuento en la carta. Esta promoción incluye costos de envío en las principales zonas de entrega.

Media Naranja Market con Futu Sushi

Es un mercado virtual para realizar compras de manera práctica y eficiente. Entre la gran variedad de productos que ofrecen –platos al vacío y congelados, pastelería y panadería, frutas y verduras y más– cuentan con una sección especial de bandejas de sushi de 15 unidades por el restaurante especializado Futu Sushi.

El combo más pedido es el “Full Salmón” que se compone de 5 rolls Phila (relleno de queso philadelphia y salmón, cubierto con sésamo), 5 New York Roll (relleno de palta y salmón, cubierto con sésamo) y 5 Golden Roll (relleno de palta, queso philadelphia y verdeo, cubierto por salmón por fuera). Otro destacado es el “combo Black” que incluye 5 Dos Salmones Roll (relleno de salmón rosado y palta, cubierto con salmón ahumado flambeado yaceite de sésamo), 5 Placer Real (un roll sin arroz y sin alga, relleno de philadelphia, palta y palmito, envuelto en láminas de tamago y salmón con salsa de maracuyá y crocante de batata) y 5 rolls New York Phila (relleno de palta, philadelphia y salmón, cubierto con sésamo).

¿Cómo pedir? Pedidos a través de su web y aplicaciones móviles como Rappi, Glovo y Pedidos Ya, con envíos por CABA y Zona Norte.

