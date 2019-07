Por su parte, explicó por qué no quiso que su padre Roberto Pettinato lo visitara durante la internación. "No quería ver a mi papá porque no me estaba viendo regularmente con él. No me parecía copado que venga corriendo porque estaba en terapia o porque estaba en televisión. Yo no estaba en condiciones", manifestó Felipe y agregó que estuvo cinco días en terapia intensiva de los cuales tres perdió el habla: "Pudo derivar en un ACV".