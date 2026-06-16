“Fue decepcionante”: una de las figuras de Inglaterra brindó detalles de la charla en la que Tuchel lo dejó sin Mundial

El defensa inglés Harry Maguire quedó fuera de la nómina de Thomas Tuchel para el Mundial (Reuters/Paul Childs)

El defensor inglés Harry Maguire reveló que su exclusión de la selección de Inglaterra para la Copa del Mundo 2026 se concretó a través de una videollamada realizada por el entrenador Thomas Tuchel, una decisión que definió como “incómoda” y que marcó el posible final de su ciclo con el equipo nacional. El experimentado zaguero se enteró de su ausencia en la lista mundialista a través de una conversación por FaceTime, en la que el técnico alemán admitió que no podía ofrecerle una razón concreta para la determinación tomada.

A los 33 años, Maguire fue uno de los grandes ausentes en la convocatoria de Inglaterra para la cita mundialista que se disputa en Estados Unidos. La decisión sorprendió a buena parte del entorno futbolístico británico, dado que el jugador de Manchester United había sido una pieza fundamental en la defensa inglesa durante los últimos nueve años, participando en tres grandes torneos internacionales y disputando todos los partidos de las dos últimas Copas del Mundo. El central relató que la noticia lo dejó “conmocionado y devastado”.

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En el podcast The Rest is Football, conducido por Gary Lineker, Alan Shearer y Joe Cole, Maguire explicó los detalles de la conversación sostenida con el seleccionador nacional: “(Tuchel) habla con todos, para ser justos. Así que hace videollamadas a todos... Sí, es una llamada bastante incómoda... Es una forma bastante singular de hacerlo. Probablemente lo hace más difícil para él mismo al ver nuestras reacciones y cosas así”, describió el defensor.

La exclusión de Maguire se produce después de una etapa marcada por dificultades físicas. El defensor no integró la convocatoria para la Eurocopa 2024 debido a una lesión y apenas participó en tres partidos internacionales desde entonces. Su presencia bajo la dirección de Tuchel se limitó a los recientes amistosos disputados en marzo, lo que terminó por influir en la decisión final. “Dijo realmente que no podía darme una excusa... Que se inclinó por los cuatro muchachos que llevaron adelante la clasificación, donde sintió que hicieron un buen trabajo durante esos seis partidos. Pero sí, dijo que no podía darme una excusa. Así es el fútbol. Fue duro de aceptar”, relató el futbolista.

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Además de Maguire, Thomas Tuchel dejó fuera de la nómina de Inglaterra a Phil Foden, Cole Palmer y Trent Alexander-Arnold. (Reuters/Jay Biggerstaff)

El impacto personal de la noticia también tuvo eco en el entorno familiar de Maguire. Su madre, Zoe, calificó la decisión como “repugnante”, mientras que su esposa, Fern, manifestó estar “más que devastada” por la exclusión. El propio jugador reconoció que, a pesar de su edad y su rol de veterano, no esperaba un trato especial: “Tengo 33 años, así que tendría 37 en el próximo Mundial. Se ve muy lejos. Por eso quería ir, no solo a jugar, sino como le dije al entrenador, no exigía ir para ser titular. Me habría conformado con jugar un solo minuto mientras estuviera con los muchachos. Así que sí, fue decepcionante”, expresó el defensor.

Durante los últimos dos torneos mundialistas, Maguire fue titular indiscutido en la zaga inglesa y formó parte del equipo que alcanzó las semifinales en Rusia 2018 y los cuartos de final en Qatar 2022. Sin embargo, la falta de continuidad y las lesiones limitaron su protagonismo en el último ciclo. Tras la Eurocopa, su única aparición como titular se produjo bajo la dirección interina de Lee Carsley en el amistoso frente a Irlanda en septiembre de 2024, mientras que sus minutos con Tuchel se redujeron a los amistosos previos al Mundial.

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El contrato inicial de Tuchel con la Asociación de Fútbol de Inglaterra (FA) preveía una duración de 18 meses, hasta el Mundial de 2026, pero en febrero el entrenador firmó una extensión por dos años, lo que podría alejar definitivamente a Maguire de futuras convocatorias internacionales. De acuerdo con Daily Mail, la decisión del técnico alemán se apoyó en la confianza depositada en los defensores que disputaron el tramo final de la clasificación.

Tras conocerse su ausencia en la lista, Maguire optó por aprovechar el receso y viajó junto a su esposa a Saint-Tropez. Según imágenes difundidas en redes sociales, el futbolista mostró un semblante relajado mientras disfrutaba de un paseo en helicóptero con amigos en el sur de Francia, en un intento por mitigar el impacto emocional de su exclusión.

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El debut de Inglaterra en el Mundial está programado para el miércoles frente a Croacia en Dallas. El equipo de Tuchel buscará iniciar su camino mundialista sin la experiencia de uno de los defensores más reconocidos de la última década. Además de Maguire, el entrenador dejó fuera de la nómina a otros nombres de peso, como Phil Foden, Cole Palmer y Trent Alexander-Arnold.

Los campeones del mundo en 1966 son los cabeza de serie del Grupo L. Tras su choque contra Croacia enfrentarán el 23 de junio en Boston a Ghana y el 27 de junio cerrarán su participación en su zona ante Panamá en Nueva Jersey.

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