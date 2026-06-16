Deportes

La última práctica de Argentina antes del debut en el Mundial: del equipo ante Argelia al gesto de Scaloni que sorprendió

La selección campeona del mundo trabajó de cara a su estreno en el Mundial de este martes. Los detalles del entrenamiento y cuál sería la formación ante los africanos

Guardar
Google icon

La última práctica de la selección argentina en Kansas (Juan José Ciceri)

(Desde Estados Unidos) La selección argentina dirigida por Lionel Scaloni llevó a cabo su última práctica de cara al debut en el Mundial 2026 ante Argelia. Por lo visto hoy en Kansas, el entrenador trabajó sobre el elenco que saldrá a la cancha este martes en el Arrowhead Stadium.

Tal cual lo estipulado, se permitió la presencia de la prensa unos minutos en el inicio del entrenamiento e Infobae estuvo presente. En el comienzo de la actividad, mientras los jugadores hicieron el tradicional “loco”, por primera vez Scaloni reunió a todos y habló un minuto con ellos. Luego se llevó a cabo el precalentamiento.

PUBLICIDAD

Los trabajos en el Centro Nacional de Rendimiento Compass Minerals continuaron con piques y definición de primera a un mini arco. Acto seguido, se realizó otro “loco”, pero multitudinario y la actividad siguió con trabajos físicos.

Lo que arrojó este último trabajo previo al estreno en el certamen que se lleva a cabo en Canadá, Estados Unidos y México es que por primera vez el arquero Emiliano “Dibu” Martínez se entrenó con normalidad. El marplatense llegó con lo justo luego de su recuperación por la rotura del dedo anular de la mano derecha. Sin embargo, fue confirmado por Scaloni.

PUBLICIDAD

En la conferencia de prensa previa al entrenamiento, el entrenador había adelantado respecto al equipo: “Todavía no se los di a los chicos, lo daré esta tarde en el entrenamiento”. También precisó que la única baja confirmada es la de Nicolás Tagliafico, quien se recupera de un desgarro en el sóleo izquierdo. De hecho, el ex defensor de Independiente no se entrenó esta tarde.

De izquierda a derecha: Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Lionel Messi, Giovani Lo Celso y Nicolas Otamendi, en la práctica de este lunes (Reuters/Denny Medley)
De izquierda a derecha: Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Lionel Messi, Giovani Lo Celso y Nicolas Otamendi, en la práctica de este lunes (Reuters/Denny Medley)

En defensa, Cristian Romero ya está recuperado y sería de la partida, mientras que el DT debe definir a su acompañante entre Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez, una decisión que también impacta en el lateral izquierdo. Para reemplazar a Tagliafico, el que aparece como primera opción es Facundo Medina, aunque también existe la alternativa de que allí juegue Martínez y Otamendi pase a la zaga central.

Otra duda aparece en el lateral derecho: Nahuel Molina y Gonzalo Montiel llegan con lesiones musculares y poco rodaje. Según el panorama descripto, el jugador del Atlético de Madrid no sumó minutos en los amistosos y el de River Plate acumuló 20 minutos ante Islandia.

En el mediocampo, el estratega de Pujato proyecta a Enzo Fernández, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Thiago Almada. Arriba, Lionel Messi tendría como socio a Lautaro Martínez, quien se perfila para ser titular en lugar de Julián Álvarez: el delantero del Inter de Milán llega tras una temporada en la que se coronó campeón de la Serie A, mientras que el cordobés del Atlético Madrid viene de recuperarse de una molestia en un tobillo.

La probable formación ante Argelia es: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi o Lisandro Martínez, Facundo Medina o Lisandro Martínez; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

El debut de Selección será este martes ante Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas con capacidad para 69.000 espectadores, desde las 22:00 hora de Argentina. Ambas selecciones comparten el grupo J con Austria y Jordania, que se enfrentarán en el arranque del miércoles a partir de la 01:00 de la madrugada argentina en el Levi’s Stadium (68.827 personas) de Santa Clara, California.

Temas Relacionados

Selección Argentina 2026Selección de Argelia 2026Lionel ScaloniMundial 2026CopaMundial2026

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los mejores memes del empate de Uruguay ante Arabia Saudita: el amuleto de Bielsa, “la 5ta” y el grupo de la muerte

Los internautas hicieron arder las redes sociales luego del empate 1-1 en Miami

Los mejores memes del empate de Uruguay ante Arabia Saudita: el amuleto de Bielsa, “la 5ta” y el grupo de la muerte

“Marcelo Bielsa” descolocó a Tinelli en Infobae Mundial con una insólita conferencia tras el empate de Uruguay

El imitador del entrenador uruguayo visitó Infobae Mundial y recreó una conferencia de prensa ficticia tras el empate de la Celeste. Entre frases absurdas y guiños al estilo del DT, generó carcajadas y complicidad en el estudio

“Marcelo Bielsa” descolocó a Tinelli en Infobae Mundial con una insólita conferencia tras el empate de Uruguay

Neymar anunció que será padre por quinta vez: el emotivo video que compartió junto a Bruna Biancardi

La modelo publicó en su cuenta de Instagram un video del gender reveal junto al crack brasileño y sus hijos, donde la familia descubrió cubierta de pintura rosa que el nuevo bebé será una niña

Neymar anunció que será padre por quinta vez: el emotivo video que compartió junto a Bruna Biancardi

“Es un equipo como cualquier otro”: las frases de Argelia que encendieron la previa del debut ante Argentina en el Mundial

Rafik Belghali y Vladimir Petkovic coincidieron en que los Fennec tienen las condiciones para competirle a Argentina, el campeón del mundo al que enfrentarán este martes en el debut del Grupo J

“Es un equipo como cualquier otro”: las frases de Argelia que encendieron la previa del debut ante Argentina en el Mundial

La confesión de Mbappé sobre su momento más difícil en Francia: “Fue el peor ambiente que he vivido con la selección”

En una entrevista con preguntas hechas por sus propios compañeros, el capitán de Les Bleus se sinceró sobre las derrotas que más le dolieron en su carrera y habló de la interna del vestuario

La confesión de Mbappé sobre su momento más difícil en Francia: “Fue el peor ambiente que he vivido con la selección”

DEPORTES

“Marcelo Bielsa” descolocó a Tinelli en Infobae Mundial con una insólita conferencia tras el empate de Uruguay

“Marcelo Bielsa” descolocó a Tinelli en Infobae Mundial con una insólita conferencia tras el empate de Uruguay

Neymar anunció que será padre por quinta vez: el emotivo video que compartió junto a Bruna Biancardi

“Es un equipo como cualquier otro”: las frases de Argelia que encendieron la previa del debut ante Argentina en el Mundial

La confesión de Mbappé sobre su momento más difícil en Francia: “Fue el peor ambiente que he vivido con la selección”

La protesta más absurda del Mundial 2026: el reclamo de un penal que incomodó al cuarto árbitro

TELESHOW

Manu Urcera, el marido de Nicole Neumann, dejó sin palabras a Juana Viale por el regalo que le dio a su hijo de 2 años

Manu Urcera, el marido de Nicole Neumann, dejó sin palabras a Juana Viale por el regalo que le dio a su hijo de 2 años

La tremenda pelea de Yanina Zilli y Tamara Paganini en Gran Hermano: “No soy una perra ni una resentida como vos”

La dura caída de Adrián Dárgelos de Babasónicos en pleno show: el video del momento

El Festival de Cine de Berlín homenajeó a Lucas Vignale, el cineasta argentino que murió en Brasil

Chiche Gelblung volvió a la televisión en silla de ruedas: “El médico me dijo que estaba golpeando las puertas del Cielo”

INFOBAE AMÉRICA

Reforma legal que busca eliminar adulterantes en la venta de lácteos en El Salvador recibe aval de diputados

Reforma legal que busca eliminar adulterantes en la venta de lácteos en El Salvador recibe aval de diputados

Extienden prisión preventiva para sospechoso de matar a su pareja e hijastra en Costa Rica

La Embajada de México en El Salvador convoca a alentar ante Corea con pantallas gigantes, antojitos y un mercadito mexicano

Analistas advierten que reabrir el estrecho de Ormuz llevará meses

Las reservas de petróleo de Estados Unidos alcanzan su nivel más bajo en 43 años mientras Trump intenta controlar los precios