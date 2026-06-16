La última práctica de Argentina antes del debut en el Mundial: del equipo ante Argelia al gesto de Scaloni que sorprendió

La última práctica de la selección argentina en Kansas (Juan José Ciceri)

(Desde Estados Unidos) La selección argentina dirigida por Lionel Scaloni llevó a cabo su última práctica de cara al debut en el Mundial 2026 ante Argelia. Por lo visto hoy en Kansas, el entrenador trabajó sobre el elenco que saldrá a la cancha este martes en el Arrowhead Stadium.

Tal cual lo estipulado, se permitió la presencia de la prensa unos minutos en el inicio del entrenamiento e Infobae estuvo presente. En el comienzo de la actividad, mientras los jugadores hicieron el tradicional “loco”, por primera vez Scaloni reunió a todos y habló un minuto con ellos. Luego se llevó a cabo el precalentamiento.

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Los trabajos en el Centro Nacional de Rendimiento Compass Minerals continuaron con piques y definición de primera a un mini arco. Acto seguido, se realizó otro “loco”, pero multitudinario y la actividad siguió con trabajos físicos.

Lo que arrojó este último trabajo previo al estreno en el certamen que se lleva a cabo en Canadá, Estados Unidos y México es que por primera vez el arquero Emiliano “Dibu” Martínez se entrenó con normalidad. El marplatense llegó con lo justo luego de su recuperación por la rotura del dedo anular de la mano derecha. Sin embargo, fue confirmado por Scaloni.

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En la conferencia de prensa previa al entrenamiento, el entrenador había adelantado respecto al equipo: “Todavía no se los di a los chicos, lo daré esta tarde en el entrenamiento”. También precisó que la única baja confirmada es la de Nicolás Tagliafico, quien se recupera de un desgarro en el sóleo izquierdo. De hecho, el ex defensor de Independiente no se entrenó esta tarde.

De izquierda a derecha: Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Lionel Messi, Giovani Lo Celso y Nicolas Otamendi, en la práctica de este lunes (Reuters/Denny Medley)

En defensa, Cristian Romero ya está recuperado y sería de la partida, mientras que el DT debe definir a su acompañante entre Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez, una decisión que también impacta en el lateral izquierdo. Para reemplazar a Tagliafico, el que aparece como primera opción es Facundo Medina, aunque también existe la alternativa de que allí juegue Martínez y Otamendi pase a la zaga central.

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Otra duda aparece en el lateral derecho: Nahuel Molina y Gonzalo Montiel llegan con lesiones musculares y poco rodaje. Según el panorama descripto, el jugador del Atlético de Madrid no sumó minutos en los amistosos y el de River Plate acumuló 20 minutos ante Islandia.

En el mediocampo, el estratega de Pujato proyecta a Enzo Fernández, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Thiago Almada. Arriba, Lionel Messi tendría como socio a Lautaro Martínez, quien se perfila para ser titular en lugar de Julián Álvarez: el delantero del Inter de Milán llega tras una temporada en la que se coronó campeón de la Serie A, mientras que el cordobés del Atlético Madrid viene de recuperarse de una molestia en un tobillo.

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La probable formación ante Argelia es: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi o Lisandro Martínez, Facundo Medina o Lisandro Martínez; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

El debut de Selección será este martes ante Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas con capacidad para 69.000 espectadores, desde las 22:00 hora de Argentina. Ambas selecciones comparten el grupo J con Austria y Jordania, que se enfrentarán en el arranque del miércoles a partir de la 01:00 de la madrugada argentina en el Levi’s Stadium (68.827 personas) de Santa Clara, California.

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