Argentina vs Argelia, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

El equipo de Petkovic basa su propuesta en la disciplina táctica y las transiciones rápidas, un esquema que puede resultar peligroso ante una Argentina que monopoliza la posesión. La velocidad de Mahrez, Gouiri y Amoura representa la principal amenaza para la defensa de Scaloni.

La preparación arrojó resultados que alimentan la confianza del equipo africano. Petkovic llevó a sus jugadores a victorias ante Bolivia (4-0) y Países Bajos (1-0), además de un empate ante Uruguay (0-0) y una goleada a Guatemala (7-0). En la fase clasificatoria, Argelia promedió 2,4 goles por partido y concedió apenas 0,8, aunque registró solo tres porterías a cero en 24 encuentros, una cifra que expone la asignatura pendiente en solidez defensiva. La única baja confirmada para el debut es Ramy Bensebaini, defensor del Borussia Dortmund, por una lesión en el tobillo izquierdo.

Riyad Mahrez , a sus 35 años y probablemente en su último Mundial, lidera un ataque que también integran Mohamed Amoura —máximo goleador de la clasificación africana con diez tantos— y Amine Gouiri . El mediocampo cuenta con Houssem Aouar y Nabil Bentaleb , mientras que en defensa destaca Aïssa Mandi . En el arco, una particularidad llama la atención: el titular será Luca Zidane , hijo del legendario Zinedine Zidane .

Del otro lado del campo estará una selección que regresa a un Mundial por primera vez desde Brasil 2014 , cuando llegó a octavos de final y forzó una prórroga a la Alemania que terminaría siendo campeona. Los Zorros del Desierto afrontan apenas la sexta Copa del Mundo de su historia bajo la conducción del técnico bosnio Vladimir Petkovic , quien ya demostró en Suiza su capacidad para convertir selecciones en rivales incómodos para cualquier favorito.

09:06 hs

Argentina abre su camino en el Mundial 2026 con la carga de defender una corona que nadie ha revalidado en más de seis décadas. Lionel Messi, a sus 38 años y en lo que todo indica será su última Copa del Mundo, encabeza a la Albiceleste ante Argelia en el Estadio Kansas City —también conocido como Arrowhead Stadium— en el primer partido del Grupo J del torneo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá. El arbitraje estará a cargo del polaco Szymon Marciniak.

El técnico Lionel Scaloni llega al debut con buenas noticias en materia de lesiones. Messi, que venía con una molestia en el isquiotibial, disipó dudas al participar durante 20 minutos y anotar en el amistoso ante Islandia, el último ensayo previo al torneo. El único ausente confirmado es el lateral Nicolás Tagliafico, con una rotura muscular en el sóleo de la pierna izquierda. Su lugar se lo disputan Facundo Medina y Licha Martínez, este último le cedería su puesto en la zaga central a Nicolás Otamendi. Además, la otra duda está en el lateral derecho: Gonzalo Montiel o Nahuel Molina.

“Los jugadores de la selección son todos atletas de elite, y si bien algunos vienen con algunas molestias, esta vez solo Nico tiene un problema, nadie más tiene algo serio”, afirmó Scaloni en conferencia de prensa.

La estructura del equipo campeón se mantiene casi intacta. De los 26 futbolistas que conquistaron Catar 2022, 16 continúan en el plantel. El arco sigue en manos de Emiliano Martínez —quien juega pese a una fractura en el dedo anular—, la defensa se apoya en Cristian Romero y Lisandro Martínez, y el mediocampo repite la fórmula ganadora de Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister. La delantera combina la jerarquía de Messi con Lautaro Martínez y Thiago Almada como compañeros de ataque.