Manuel Adorni se quedó sin apoyo y presionan para que renuncie si Milei no lo echa

La oposición presiona al Gobierno por Manuel Adorni y busca tratar una moción de censura en el Congreso de la Nación

Se cumplen 14 semanas desde que la esposa de Manuel Adorni, Bettina Angeletti, fue fotografiada junto a la comitiva oficial en los Estados Unidos. Desde entonces, la vida del jefe de gabinete entró en una pesadilla (consecuencia de sus actos) y el Gobierno en una crisis que parece no tener piso. A esta altura, salvo el presidente Javier Milei y su hermana Karina, el resto de los que están en el Gobierno cree que debe renunciar. Y aunque Milei insista en que todo se trata de operaciones, las idas y vueltas de su funcionario no convencen a nadie.

Pero algo cambió desde que Adorni presentó su declaración jurada y dio la entrevista para dar una increíble explicación de cómo consiguió la fortuna que ahora tiene. La novedad es que, en primer lugar, ya ninguno de sus compañeros de ruta sale a bancarlo. Lo segundo es que los bloques que son aliados dieron la señal de hartazgo y de que -ahora sí- le soltaron la mano. Los mensajes fueron contundentes el viernes (comunicado del PRO y de la UCR) y habrá, según pudo saber Infobae, una estrategia de arrinconamiento para que no haya más salida que la renuncia. El terreno será el parlamentario, más allá de lo que pueda decidir el juez de la causa, Ariel Lijo, ahora en Francia junto al ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques en un viaje oficial. El momento elegido generó todo tipo de suspicacias, aunque alguien que trata con el juez hace más de dos décadas se despachó ante Infobae: "Creer que porque Lijo viaja con el ministro eso significa que ya hay un acuerdo es no entender cómo trabaja Comodoro Py“, sentenció.

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El presidente Javier Milei y Manuel Adorni en la última presentación ante la Cámara de Diputados

Vayamos, entonces, al Senado. El miércoles habrá reunión de jefes de bloque para acordar si hay o no sesión este jueves. En caso de abrir el recinto, la oposición buscará aprobar la moción de censura contra el jefe de Gabinete. Se necesitan dos tercios. Son 48 senadores. Habría cerca de 45 confirmados. Un senador dialoguista explicó que la situación cambió con el correr de las semanas: "Este tema rompió la grieta. Nadie cree en una versión insostenible. La sociedad sabe que cometió el delito. Hasta ustedes, los periodistas, piensan todos igual. En el Gobierno todos te dicen que se tiene que ir, pero Milei no lo echa. Entonces lo que tenemos que hacer es presionar para que el propio funcionario entienda que ya no tiene margen. Se tiene que ir de una buena vez para no seguir trabando todo“, resumió.

Dentro de la Unión Cívica Radical (UCR) ya el tema no pasa por saber quién presiona. “Es cierto que la moción de censura la plantea el peronismo. Eso no agrada, pero es un tema que no da para más”, dijo uno de ellos a este medio tras la reunión de bloque que mantuvieron vía zoom este lunes. Hoy volverán a reunirse para buscar una alternativa que le dé un cierre al asunto. “El gobierno debió ya tomar una decisión. No tenemos intención de quedarnos con ese tema”, agregó. “Vos podés zafar de la punición del delito. Pero eso no significa que no hayas cometido el delito”. En la Cámara de Diputados, el pedido de sesión especial para tratar los pedidos de moción de censura será el 23 de junio. El PRO espera que el Gobierno tome antes una decisión.

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En Diputados, apuntan a tratar la moción de censura el próximo 23 de junio

Las voces de apoyo se apagaron. Un ejemplo lo dio el youtuber mileísta, Mariano Pérez. Siempre contundente a la hora de defender todo lo que haga Milei y su Gobierno, esta vez reconoció que la nueva versión de Adorni sobre su fortuna no lo convenció: “No termina de convencer la explicación. Hace 3 meses que está el Gobierno parado y que las buenas noticias están siendo tapadas por esta situación. Algo se tiene que hacer. No sé para qué dio esa entrevista si la explicación era tan vaga. Eso de ‘puse 200 mil y gané esto, gané lo otro’, no me termina de cerrar. Tampoco vi una manifestación tan fuerte del Presidente como la otra vez“, disparó.

Mientras todas las miradas apuntan a Manuel Adorni, el Presidente busca demostrar que la situación económica ya está en una nueva etapa. Ayer la baja del riesgo país se profundizó. Descendió a 425 puntos (no sucedía hace más de 8 años) y las estimaciones privadas consideran que la inflación podría comenzar de nuevo con el 1 adelante.

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Sin duda, el Presidente se siente más a gusto en viajes al exterior que en la diaria de la Quinta de Olivos. Por eso aparecen nuevos destinos en el horizonte, aunque antes habrá actos protocolares en la Argentina. El sábado 20 estará en Rosario para el acto principal por el Día de la Bandera. También participará el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, que viene de recibir a Mauricio Macri. A propósito del expresidente, alguien que trabaja con él desde antes de asumir al frente de Casa Rosada, consideró casi imposible que busque una candidatura: “Ni fuerza ni ganas de jugar a ver qué pasa”, dijo ante Infobae.

Mientras Macri esté en Estados Unidos mirando el mundial, Milei viajará a España, el miércoles 24 y por tres días, para una conferencia y reuniones con empresarios. El 30 de junio estará en la cumbre del Mercosur, en Asunción del Paraguay, y luego irá una vez más a Estados Unidos para los festejos de la independencia de ese país, el 4 de julio.

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Mientras tanto, el Presidente volverá a viajar al exterior

La campaña ya está en marcha y en la provincia de Buenos Aires se da un hecho interesante que demuestra el hartazgo social con la política. El último informe de la consultora Eunomia, denominado "Termómetro digital PBA 2027" (datos de abril y mayo), arroja una radiografía para el peronismo bonaerense de cara a las próximas elecciones a gobernador. Ninguno de los siete potenciales candidatos medidos logra que la adhesión supere al rechazo, desnudando un problema estructural de marca política. Así, cuando una figura salta a la luz pública, el rechazo crece infinitamente más rápido que la aprobación.

El intendente de La Plata, Julio Alak, es “el rey de la visibilidad en volumen con 7.495 menciones (el 69,2% del total de la muestra), pero el 85% proviene de medios de comunicación y genera apenas 640 interacciones espontáneas. Su perfil es plano: 93% de neutralidad”, reza el informe. Detrás de él, Carlos Bianco registra 805 menciones (80% en medios) y muy pocas interacciones (561). Su conversación depende casi exclusivamente de sus declaraciones y su ligazón a la figura de Axel Kicillof. Del otro lado, aparecen figuras con una presencia genuina y nativa en redes sociales, pero que pagan un costo altísimo en términos de negatividad. Mayra Mendoza (Quilmes) es la que más conversación ciudadana real tracciona con 15.000 interacciones y un 82% de presencia en redes (especialmente en X). Sin embargo, la atención es hostil: tiene un 75% de negatividad. Algo similar ocurre con Sergio Berni, que tiene un alto debate (12.000 interacciones sobre solo 518 menciones), traccionando fuertemente por TikTok, pero con un 50% de sentimiento negativo impulsado por el enojo.

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Lejos de Capital Federal pero como puntapié clave para entender 2027, días atrás el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, anunció que aquella provincia desdoblará la elección de la nacional e irán a las urnas el segundo fin de semana de mayo. De esta manera, Tucumán será la primera elección del 2027. El mandatario dijo que irá por la reelección. “Acá ya estamos en campaña. Así que Jaldo seguramente se va a empezar a mover de una manera distinta, mirando encuestas y todo lo referido a la elección local. Para nosotros empezó el cuarto año de Milei”, dijo un aliado suyo.