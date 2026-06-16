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La selección Colombia ya se encuentra en Ciudad de México previo a su debut en el Mundial 2026 ante Uzbekistán

El equipo Tricolor ultima detalles para su séptima participación en la historia de los mundiales

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Este fue el momento cuando la delegación de 26 jugadores, cuerpo técnico y miembros de trabajo de la Tricolor llega a Ciudad de México-crédito @lizzycardonas/Instagram

Este 15 de junio de 2026, la selección Colombia llegó a Ciudad de México para preparar los últimos detalles para su debut ante Uzbekistán en el estadio Azteca.

Tras la salida de Guadalajara, en su llegada al hotel Westin (ubicado en el distrito financiero y de negocios de Lomas de Santa Fe, oeste de Ciudad de México), la Tricolor descansa para lo que será un día movido en la agenda previa a su partido.

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La Tricolor tendrá su séptima participación en Copas del Mundo a lo largo de la historia-crédito Federación Colombiana de Fútbol
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El bus llegó pasadas las 8:00 p. m. (hora de Colombia) con un público que esperaba a los 26 a los jugadores “Cafeteros”, y que se comenzaron a reunir a partir de las 6:00 p. m. (hora de Colombia).

Ya instalados en la capital mexicana, Colombia entrenará el martes 16 de junio de 2026 por primera vez en la sede del Club América, con 15 minutos abiertos a la prensa, a partir de las 4:15 p. m. (hora de Colombia).

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La rueda de prensa de Néstor Lorenzo está programada para las 4:45 p. m. en el estadio Azteca, donde se espera que el entrenador entregue las últimas novedades del cuadro “Cafetero” de cara al debut ante los uzbekos.

Finalmente, dos futbolistas de la selección Colombia también hablarán en la zona mixta para la atención a los medios de comunicación.

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