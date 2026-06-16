La economía uruguaya inició el año con crecimiento pero el agro sufrió un retroceso por la caída de la soja y el arroz

El campo uruguayo sufrió un retroceso en el inicio del año (REUTERS/Martin Varela Umpierrez)

El Banco Central del Uruguay (BCU) publicó este lunes el resultado de cuentas nacionales del primer trimestre del año, que concluye que la actividad económica se expandió 0,8% en comparación al trimestre inmediato anterior al tiempo que registró un crecimiento de 0,9% en comparación al inicio de 2025.

El informe del BCU destaca los desempeños positivos de sectores como el transporte y el almacenamiento, información y comunicaciones, comercio y suministro de bebidas y servicios financieros.

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Sin embargo, hubo otras actividades –como el agro– que mostraron un desempeño negativo en el arranque del año. De acuerdo al documento, el rubro agropecuario, de pesca y minería del primer trimestre del 2026 cayó un 3,7% respecto al mismo trimestre del año anterior.

Fotografía de la primera carga de la Pastora UPM que llega al puerto de Montevideo en el viaje inaugural del Tren desde Pueblo Centenario, este martes en Montevideo (Uruguay). EFE/ Gaston Britos

¿Por qué sucedió esto? Porque se observó una reducción de la producción de arroz y de soja. Además, hubo una caída por la menor faena de ganado vacuno, que fue parcialmente compensada por un aumento de la remisión de leche a las plantas. En el sector silvícola, en cambio, hubo un crecimiento que estuvo principalmente asociado a una mayor demanda para exportación de rolos y, en menor medida, a la demanda con destino a la industria procesadora de madera.

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Otro rubro que cayó fue el de la construcción, un 3,4%. Hubo una menor inversión en proyectos de vialidad, obras portuarias y líneas de comunicación. También un menor dinamismo en la construcción de edificios.

La industria, en tanto, registró un aumento de la actividad del 1,3% en el trimestre. La elaboración de jarabes y concentrados, la fabricación de productos de panadería y confitería y las industrias químicas incidieron en este crecimiento. En sentido contrario influyó la refinación de petróleo y la industria frigorífica.

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Una vista aérea muestra contenedores apilados en el puerto, en Montevideo, Uruguay el 3 de enero de 2024. REUTERS/Mariana Greif

La actividad eléctrica, de gas y agua presentó un incremento de 0,9%, explicado por una mayor generación de energía, un crecimiento de las exportaciones y una reducción de las exportaciones.El comercio, alojamiento y suministro de comidas y bebidas creció 1,4%. Esta suba se vinculó principalmente al comercio exterior de granos y a las importaciones de combustibles, carne, vehículos y otros bienes para consumo.

Este dato se conoce a dos semanas del plazo límite para que el gobierno presente el proyecto de Rendición de Cuentas, una ley clave de cada año en la que se pueden redestinar o incrementar los recursos establecidos en el Presupuesto quinquenal. Además, es la oportunidad que tiene el equipo económico de corregir las proyecciones que hace para la economía del país.

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Hace algunas semanas las autoridades adelantaron que la estimación de crecimiento del Productor Interno Bruto (PIB) de un 2,2% para el promedio de 2026 sería ajustado a la baja a cerca de un 1,6%, como consignó Búsqueda. La explicación de esto es algunos eventos adversos mundiales que impactaron en el país, como el conflicto en medio oriente.

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, junto al ministro de Economía, Gabriel Oddone, en un Consejo de Ministros (Presidencia)

Meses atrás, entrevistado en La Diaria, el ministro de Economía, Gabriel Oddone, señaló que existe la “posibilidad bastante elevada” de revisar a la baja el crecimiento previsto para 2026. Otra posibilidad que el gobierno tiene sobre la mesa es una revisión de las metas fiscales

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“Si mirás la tasa de crecimiento de Argentina, Brasil, de Chile e incluso de Paraguay, se registra en el segundo semestre del año pasado, en particular en el último trimestre, una desaceleración importante de las economías. Eso tiene que ver con un efecto asociado a la incertidumbre internacional y al flujo de inversiones, y en particular en Uruguay a algunos elementos más específicos”, analizó Oddone.

Consultado en esa oportunidad sobre si en la Rendición de Cuentas puede haber alguna medida de recorte de gasto, Oddone señaló: “En este momento, con la información que tenemos, no podemos descartar ninguna medida. Hay que tener una mirada cuidadosa, pero podría ser necesario. No necesariamente un recorte generalizado, pero sí asumir que hay algunos compromisos que tenemos que diferir”.

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