Luego, se refirió a la historia de la mujer: "El marido no estaba de acuerdo. Más allá de lo económico, le pregunté por qué quería hacer esto, me dijo que había nacido, crecido, estudiado, tenido hijos pero sentía que no había hecho algo por el mundo, quería donar sus óvulos y cuando salió este método dijo que quería ser vientre subrogado. Ella dijo que era una necesidad de ella".