Crimen y Justicia

El fusil de guerra que le encontraron al acusado de ser el cerebro del intento de robo boquetero al Banco Provincia

Carlos Maidana fue arrestado junto a una mujer paraguaya a cien metros de la sucursal de Baradero mientras sus cómplices se fugaban al oír una alarma. Los otros hallazgos en su casa de Moreno

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El allanamiento y seguimiento a Carlos Maidana, acusado de ser el cerebro del intento de robo boquetero al Banco Provincia

Carlos Daniel Maidana, ex policía de la Federal, ex informante de la Justicia federal, fue detenido este fin de semana luego de que un buchón lo delatara a la Bonaerense. Ese buchón arruinó, si es que Maidana es culpable, el mayor plan criminal de su vida: el intento de robo boquetero al Banco Provincia de Baradero.

La propia Bonaerense lo arrestó el pasado domingo a la madrugada mientras viajaba a bordo de una Volkswagen Amarok junto a una mujer paraguaya y dos pistolas cargadas, a una cuadra del banco que supuestamente intentó robar. Dos patrulleros le cortaron el paso mientras un drone con cámara lo seguía por el aire: la filmación aérea ilustra esta nota.

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Horas más tarde, la Dirección de Investigaciones Contra El Crimen Organizado del área de Delitos Complejos allanó su casa en Moreno, en una causa a cargo del Juzgado Federal N°2 de Morón con el juez Jorge Rodríguez y el secretario Claudio Galdi. Maidana, de 59 años, ciertamente estaba listo para lo que sea: le encontraron un chaleco antibalas y un fusil FAL marca Herstal, de fabricación belga, calibre 7,62, con 19 balas. También, le secuestraron una Toyota Hilux con pedido de secuestro de robo, denunciada el 5 de mayo de este año en Miramar.

El allanamiento y seguimiento a Carlos Maidana, acusado de ser el cerebro del intento de robo boquetero al Banco Provincia
El FAL encontrado a Maidana

Le encontraron, también, tres palas de obra, ganchos para escalar, guantes de trabajo, arneses, clavos miguelitos, agujereadoras, cortafierros, tres celulares que podrán ser peritados, un inhibidor de señales y una vieja foto familiar. El FAL y la camioneta robada le sumaron dos nuevas imputaciones a Maidana, por las que deberá responder en su indagatoria esta semana: encubrimiento y tenencia ilegal de arma de guerra.

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Varios testimonios revelaron que, en la casa de Moreno, también vivía Carlos César Almada, oriundo de Paraguay, otro sospechoso del caso.

Almada -de 46 años, DNI argentino, de apararente situación migratoria irregular en el país- fue arrestado en Baradero al mismo tiempo que Maidana. El ciudadano paraguayo y otros nueve cómplices - “una ensalada de pesados y cacos viejos”, los definiría luego un investigador-, cayeron a pocas cuadras del Banco Provincia, sobre la Ruta 41 en dos vehículos, con herramientas como taladros de perforación en el baúl.

Carlos Daniel Maidana
Carlos Daniel Maidana

Los cómplices de Maidana, literalmente, estaban escapando. Apenas habían rasguñado la superficie. Según fuentes judiciales, intentaron romper un viejo piso de madera en el depósito de una vieja ferretería para comenzar su boquete hacia la bóveda del banco. Sin embargo, a pesar de toda su preparación e inversión en herramientas, los ladrones activaron un sensor de alarma. La Bonaerense los esperaba con una vigilancia que había comenzado días atrás.

Dos documentos legales se encontraron en el domicilio de Maidana: un certificado de libertad con fecha de 2025 y un certificado de antecedentes penales. El ex policía, años atrás, fue un arrepentido en la causa contra el ex fiscal Claudio Scapolán, acusado de fraguar procedimientos narco con la ayuda de policías sucios. La Cámara Federal de San Martín consideró flojo e inconsistente el relato del ex policía convertido en boquetero. Irónicamente, el buchón que denunció el plan para robar el banco mencionó a Maidana con nombre y apellido.

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