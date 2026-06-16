Se pronunció activista que señaló a un extranjero por presunto abuso a un menor en Bogotá: “Se tiene que respetar el debido proceso”

El caso se conoció a través de redes sociales el domingo 21 de junio de 2026 y llevó hasta la intervención del presidente Gustavo Petro - créditos @camirojas_g/IG | Red social X

Continúa el debate en redes sociales luego de que el presidente Gustavo Petro afirmara el lunes 15 de junio de 2026 que el caso del ciudadano estadounidense detenido en Bogotá, tras la difusión de un video con un menor en un balcón de Usaquén, habría sido malinterpretado y que, si se confirman los indicios reunidos hasta ahora, no habría existido el abuso denunciado por vecinos.

Un nuevo episodio del caso se abrió luego de que una de las ciudadanas que difundió el caso a través de videos en redes sociales el domingo 14 de junio, la activista y defensora de los derechos de los niños Camila Rojas, pidiera prudencia tras los detalles revelados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

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La defensora por los derechos de la niñez Camila Rojas se refirió luego de que el presidente Gustavo Petro afirmó que el menor de edad no habría sido abusado por parte del ciudadano norteamericano detenido el domingo 21 de junio de 2026 en la capital colombiana - crédito @camirojas_g/IG

Con esto, el proceso tomó un giro que reordenó la investigación abierta desde la tarde del domingo.

El dato que hoy pesa sobre el expediente es el testimonio del niño de siete años que, según una versión revelada por El Tiempo, dijo que se enojó por un juguete y que el hombre lo sacó al balcón para calmarlo. Esa declaración se convirtió en una de las piezas centrales del caso, aunque las autoridades todavía no emitieron una conclusión judicial definitiva.

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En un extenso mensaje publicado en X, Petro dijo que debía “notificar a la sociedad colombiana” que el ciudadano estadounidense detenido en un apartamento del barrio Navarra, en la localidad de Usaquén, “al parecer no violó ninguno de sus hijos adoptados en Colombia”.

El mandatario añadió: “Lo sacó al balcón por un atoramiento por comer mal la comida. Las imágenes engañaron a los colombianos que fueron en masa a defender el niño”.

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El caso continúa en investigación, pero el mandatario reveló nuevos detalles antes de anunciarse la liberación del ciudadano norteamericano - crédito Gustavo Petro / X

Por tal motivo, Rojas afirmó en el segundo video que compartió el domingo, luego de las palabras por parte de Petro.

“Quiero no minimicen el acto. ¿Por qué? Porque esa no es la forma de tratar a un menor, porque esa no es la forma de corregir a un menor, porque eso que estaba pasando es un abuso y ustedes lo tienen que tener completamente claro", inicia su declaración la activista, y en parte, como réplica a la respuesta por parte del jefe de Estado.

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En el segundo punto del video, la defensora por los derechos de la niñez precisó sobre el motivo que habría dado pie a la reacción de la comunidad en el barrio Navarra (“que fue una mujer que salió a gritar”, indica Rojas de acuerdo con un testimonio), es que “hay cuatro testigos que vieron desde diferentes ángulos”, que, según la activista habrían observado las presuntas conductas inadecuadas del ciudadano norteamericano.

“Una persona, un testigo, está desde el edificio de al frente y están las denuncias en la Fiscalía. Entonces, por favor, les pido que sean prudentes y no interfieran con lo que realmente pasó. Por eso no he querido dar más pronunciamientos, porque se tiene que respetar el debido proceso legal, para que lo tengan muy claro”, afirmó la mujer al final de su declaración.

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La secuencia que activó la denuncia comenzó el domingo, cuando circularon imágenes del hombre junto a un menor en el balcón de un edificio y varias personas que presenciaban la escena gritaron que estaba cometiendo un abuso sexual. Horas después, la versión inicial empezó a modificarse con el avance de las verificaciones.

El despacho aseguró que la coordinación con la Policía de Infancia, la Sijín y la Metropolitana permitió una intervención oportuna, y señaló que los niños permanecen en observación médica y psicológica, destacó en declaraciones a medios de comunicación César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá - crédito @SeguridadBOG / X

“Le pedimos a la ciudadanía que sea prudente con la información que comparte y que no difunda versiones sin confirmar. No se trata únicamente del video que circula en redes sociales; existen otros elementos de prueba y testimonios que hacen parte de la investigación”, menciona el mensaje adjunto en la publicación que Rojas compartió desde su cuenta en Instagram.

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En la parte final, la creadora de la fundación Legado Mujer concluyó que “lo más importante es proteger a los menores”.

“Como sociedad tenemos el deber de reaccionar, denunciar y nunca guardar silencio ante cualquier posible acto de abuso o maltrato infantil. La protección de los niños debe estar por encima de cualquier interés, porque actuar a tiempo puede evitar una tragedia y salvar una vida”, finalizó Rojas.

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El alcalde Carlos Fernando Galán confirmó la atención inmediata del caso y respaldo institucional a la investigación - crédito @CarlosFGalan/X

El testimonio del niño y los exámenes a otros dos menores son la base de la investigación

De acuerdo con la información conocida hasta ahora, y antes de anunciarse la liberación del ciudadano de Estados Unidos, se conoció que él había llegado a Bogotá con el propósito de adoptar a tres menores junto con su pareja.

Uno de esos niños sería el que aparece en el video que se viralizó durante el fin de semana.

Las autoridades ordenaron exámenes periciales a los otros dos menores, que fueron trasladados a un centro de salud en Bogotá. Esos resultados serán los que permitan establecer con mayor precisión qué ocurrió dentro del apartamento y si existió o no algún delito.

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La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Astrid Cáceres, dijo a Noticias Caracol: “Se descarta el tema de violencia física. Por supuesto, hay muchos otros factores que toca revisar en un presunto abuso sexual, pero se descarta un escenario de violencia física”.

En otra publicación en X, Cáceres escribió: “Les reitero que el proceso está en investigación y lo que más nos importa es el bienestar de los niños y tenemos reporte preliminar de tranquilidad, sin embargo, hay que esperar las entidades investigadoras y los resultados”. Esa fue la posición institucional mientras el caso seguía bajo examen.

El Icbf pidió esperar los resultados de la investigación y evitar pronunciamientos que afecten el proceso y a los menores implicados - crédito @AstridCaceresC / X

Petro también planteó qué debería ocurrir si la investigación confirma la hipótesis hoy dominante.

En su mensaje el jefe de Estado escribió: “Si se confirman estos indicios de los hechos, la justicia debe entregarle todos sus derechos como ser humano, al estadounidense que al parecer, solo quiso adoptar niños y niñas colombianas en el Icbf a través de una tercerización privada para las adopciones”.