Salud

Cuál es la diferencia entre la demencia y el Alzheimer, según expertos

Comprender qué trastornos provocan dificultades en la memoria y la resolución de problemas permite un mejor pronóstico y una mejor calidad de vida. Qué tener en cuenta

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Una pantalla de resonancia magnética cerebral en primer plano muestra imágenes del cerebro con regiones en azul, verde y rojo, y gráficos de datos. Al fondo, un portátil y un cuaderno.
La demencia es un término general que agrupa trastornos del pensamiento y la memoria, mientras que el Alzheimer es una causa específica de demencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

La confusión entre demencia y enfermedad de Alzheimer es frecuente tanto entre pacientes como entre profesionales de la salud. Aunque ambas se asocian al deterioro cognitivo, describen realidades distintas, y separarlas es determinante para un diagnóstico y un abordaje adecuados.

Según el Dr. Aaron Bonner-Jackson, neuropsicólogo de la Cleveland Clinic, “demencia es el término general bajo el que se agrupan varios trastornos del pensamiento y la memoria, mientras que el Alzheimer es una causa y tipo específico de demencia”.

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Demencia funciona como un paraguas clínico que reúne afecciones capaces de alterar funciones como la memoria, el lenguaje y la capacidad para resolver problemas. La enfermedad de Alzheimer, en cambio, es la variante más común dentro de ese conjunto y se vincula con mecanismos biológicos y manifestaciones clínicas particulares. Comprender la diferencia orienta a familias, cuidadores y pacientes en decisiones informadas sobre diagnóstico, prevención y alternativas terapéuticas.

Infografía detallada sobre Demencia y Alzheimer con ilustraciones del cerebro, neuronas, personas haciendo ejercicio, alimentación saludable y símbolos médicos.
La demencia provoca un deterioro cognitivo que afecta la memoria, el razonamiento, el lenguaje y la capacidad para resolver problemas más allá del envejecimiento normal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué es la demencia y cuáles son sus síntomas principales

De acuerdo con la Cleveland Clinic, la demencia implica una disminución significativa de la capacidad para pensar, con impacto en áreas como memoria, razonamiento y comunicación. Este deterioro excede el olvido ocasional asociado al envejecimiento.

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Quienes atraviesan un cuadro de demencia suelen tener problemas para sostener conversaciones, recordar nombres conocidos u organizar rutinas como tomar medicamentos o pagar facturas. El Dr. Bonner-Jackson indicó que esta afectación compromete la autonomía y dificulta la vida diaria, con consecuencias directas en la calidad de vida.

Se trata de un declive mental más marcado del esperable por la edad, lo que permite distinguir estos trastornos de los lapsos de memoria propios del envejecimiento normal.

Tipos de demencia y diferencias en sus manifestaciones

Existen distintos tipos de demencia además del Alzheimer. Uno de ellos es la demencia frontotemporal, caracterizada por cambios en la conducta y la personalidad. Puede incluir impulsividad, gastos inusuales o comentarios inapropiados.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La demencia frontotemporal se manifiesta con cambios en la conducta y la personalidad, como impulsividad, gastos inusuales o comentarios inapropiados (Imagen Ilustrativa Infobae)

En otro plano, la afasia progresiva primaria afecta sobre todo al lenguaje. Quienes la padecen pueden tener dificultades para encontrar palabras, nombrar objetos o comprender lo que comunican otras personas, según explicó el Dr. Bonner-Jackson en declaraciones recogidas por la Cleveland Clinic.

Cada variante presenta síntomas y trayectorias evolutivas propias. Por eso, resulta indispensable una evaluación neurológica detallada para identificar la causa específica.

Qué diferencia a la enfermedad de Alzheimer de otras demencias

La enfermedad de Alzheimer es la causa más frecuente de demencia a nivel mundial. En el cerebro de las personas afectadas, las neuronas mueren por la formación de placas de amiloide y acumulaciones anómalas de proteína tau.

Estos cambios suelen iniciar en el hipocampo, región relacionada con la memoria, y luego se extienden a otras áreas, lo que intensifica el daño. La señal inicial suele ser la pérdida de memoria a corto plazo, en particular la dificultad para retener sucesos recientes o conversaciones inmediatas.

Imagen 3D de células inmunes (neutrófilos y linfocitos) en un vaso sanguíneo, conectadas por haces de luz a un cerebro transparente con zonas difusas.
La enfermedad de Alzheimer es la causa más frecuente de demencia y se asocia con placas de amiloide y acumulaciones anómalas de proteína tau en el cerebro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es habitual que quienes desarrollan esta enfermedad repitan preguntas, olviden nombres de amigos y familiares y presenten una desorientación progresiva. El Dr. Bonner-Jackson remarcó que, aunque el es solo una de las causas posibles de demencia, su alta prevalencia contribuye a que ambos términos se usen como sinónimos.

Cómo se diagnostican la demencia y la enfermedad de Alzheimer

Un diagnóstico sólido requiere estudios neurológicos avanzados. Según la Cleveland Clinic, estos pueden incluir evaluaciones clínicas integrales y pruebas orientadas a detectar alteraciones típicas de cada afección.

Para confirmar el diagnóstico de Alzheimer, los especialistas pueden buscar proteínas anómalas en el líquido cefalorraquídeo. Además, existe la posibilidad de utilizar una tomografía por emisión de positrones para identificar la acumulación de proteínas características del trastorno.

Estas herramientas permiten diferenciar la enfermedad de Alzheimer de otras formas de demencia y orientar el manejo médico más adecuado.

Prevención y recomendaciones para la salud cerebral

Aunque no existe una cura para la demencia ni para el Alzheimer, desde la Cleveland Clinic se hace énfasis en la prevención. La clave consiste en cuidar la salud cerebral mediante estimulación mental, una alimentación adecuada, la reducción de factores de riesgo cardiovascular y el control de condiciones como diabetes, pérdida auditiva o problemas de visión.

Una mujer en bata de laboratorio señala un monitor grande que muestra una resonancia magnética funcional de un cerebro con vías neuronales de colores.
El diagnóstico de demencia y Alzheimer requiere evaluación neurológica, y la prevención se apoya en hábitos saludables, control cardiovascular y estimulación mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

Incorporar hábitos saludables y modificar factores de riesgo —como mantener actividad física, evitar el tabaco o gestionar el estrés— puede contribuir a reducir la probabilidad de deterioro cognitivo o a demorar la aparición de síntomas durante años.

Si bien los antecedentes familiares no pueden modificarse, fortalecer la salud física y mental aumenta la posibilidad de conservar la autonomía y la calidad de vida, con menores niveles de discapacidad asociados a la demencia.

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