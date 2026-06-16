Francia vs Senegal, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Horarios del partido: Ecuador (14:00 horas), Colombia (14:00 horas), Perú (14:00 horas), Venezuela (15:00 horas), Bolivia (15:00 horas), Chile (15:00 horas), Paraguay (16:00 horas), Uruguay (16:00 horas), Argentina (16:00 horas), Brasil (16:00 horas), El Salvador (13:00 horas), Panamá (16:00 horas), México (13:00 horas) y España (21:00).
Canales de transmisión: Argentina (DSports, Telefe, Disney+ y Paramount+) / España (DAZN y RTVE - La 1) / Uruguay (Canal 5, AUF TV, DSports, Disney+ y Paramount+) / Chile (Chilevisión, DSports, Disney+ y Paramount+) / Ecuador (Teleamazonas, DSports, Disney+ y Paramount+) / Colombia (DirecTV, DSports, Disney+ y Paramount+) / Perú (América TV, DSports, Disney+ y Paramount+) / Paraguay (GEN y Trece) / Venezuela (Televen, DSports, Disney+ y Paramount+) / México (TUDN, Canal 5 y ViX) / Estados Unidos (FOX Network, FS1, Telemundo, fuboTV, Tubi y Peacock).
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