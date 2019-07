"Recuerdo, si se puede decir así, que yo, de repente, me morí. O sea… me morí. Me vi muerta. ¡Ay, qué impresión! Tuve la sensación de que me vi muerta, así, en la camilla. Digo: 'Ay, qué bueno, voy a dormir, la puta madre, qué bueno'. Eso es lo que me acuerdo. Me acuerdo; fue claramente un sueño. A los dos minutos me despertaron a las piñas. ¡Pero a las piñas! De un lado para el otro. Y veía que había gente con camisas azules. Y yo: '¡¿Pero por qué me despiertan si quiero dormir?! ¡¿Por qué me despiertan?!". En ese momento los médicos habrían realizado las maniobras de reanimación.