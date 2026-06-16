La despedida a Gaspi: entre sonrisas y anécdotas sus compañeros de stream lo recordaron con un especial en vivo

El canal Blender emitió un segmento especial en homenaje a Gaspi y Lucas. Iván Liska, cofundador de Blender, habló de ellos

La noche del lunes en Blender estuvo marcada por el recuerdo, la emoción y el silencio. Un silencio extraño, pesado, que parecía haberse instalado desde el momento en que comenzó a circular la noticia que nadie quería confirmar. Durante horas, amigos, colegas y seguidores permanecieron aferrados a una misma esperanza: que en cualquier momento apareciera Gaspi en una historia de Instagram, en un vivo improvisado o en alguno de sus característicos videos para decir que todo había sido una broma. Una de esas bromas incómodas, absurdas e imposibles de clasificar que lo habían convertido en una de las voces más originales de internet. Pero eso nunca ocurrió.

La muerte de Gaspi y de Lucas Vignale, el realizador audiovisual que lo acompañaba, dejó una herida profunda en el ecosistema digital argentino. Ambos fallecieron el domingo en un accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro, cuando el helicóptero en el que viajaban colisionó con otra aeronave. La noticia se confirmó en las primeras horas de la tarde y rápidamente generó una conmoción que trascendió el universo de los streamers y creadores de contenido.

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El comienzo del especial de homenaje de Blender, que inicia con una pantalla negra que muestra el texto "En memoria de Gaspi y Lucas"

Por eso, apenas un día después, Blender decidió detener su programación para despedirlos. No fue un programa especial más, fue una reunión entre amigos, una ceremonia improvisada, un espacio para llorar, recordar y agradecer.

A las 21, Juan Ruffo, Manu Jove y Fio Sargenti aparecieron frente a cámara con una mezcla de tristeza y desconcierto imposible de ocultar. Desde los primeros segundos quedó claro que sería una transmisión distinta.

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“Vamos a intentar hacer un homenaje como podamos”, dijo Ruffo apenas comenzó el programa. Su voz sonaba quebrada. “Un momento para despedir a dos compañeros de trabajo, a dos amigos, a dos personas que formaban parte de esta casa”. La emoción atravesaba cada palabra.

Gaspi sonríe junto a una mujer en una animada calle de Brasil, en la que se conoce como su última foto antes de su accidente fatal. (X)

A su lado, Manu Jove intentó explicar una sensación que parecía repetirse entre todos los presentes: “La verdad es que lo que nos pasó a todos el domingo fue esperar que apareciera Gaspi desmintiéndolo”, confesó. “Era un domingo común. Estábamos todos en nuestras casas. Veíamos los mensajes, las publicaciones, las noticias, pero seguíamos esperando que apareciera diciendo que era una joda”. Porque en el fondo resumía quién había sido Gaspi, un artista que convirtió la confusión en una herramienta creativa.

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Un provocador capaz de hacer dudar a cualquiera sobre dónde terminaba el personaje y dónde comenzaba la persona.

A medida que avanzó la transmisión comenzaron a aparecer testimonios de quienes compartieron con él los últimos años. Uno de los más conmovedores fue el de Iván Liska, cofundador de Blender y amigo íntimo tanto de Gaspi como de Lucas.

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La llamada telefónica encontró a Liska todavía intentando procesar la tragedia: “Muchos de ustedes me cargaban por la cantidad de tiempo que pasaba con ellos”, recordó. “Nos podíamos quedar horas y horas pensando ideas. Había algo casi obsesivo en esa búsqueda. Gaspi delante de cámara y Lucas detrás eran dos personas brillantes y totalmente distintas a las que había conocido antes”

Luego hizo una pausa. La emoción se coló en el silencio. Y continuó: “Ellos se animaron a hacer algo distinto a lo que tenían acostumbrado incluso a su propio público, su propia audiencia, su comunidad, y lo que estaban pesiguiendo era una búsqueda artística, y en esta época eso es un acto de rebeldía”.

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Gaspi junto con Lucas Vignale

La definición pareció describir perfectamente la relación artística que habían construido. Porque si Gaspi era el rostro visible, Lucas era el arquitecto silencioso detrás de muchas de las ideas que terminaron transformándose en fenómenos virales.

Con apenas 28 años, Vignale ya había trabajado junto a algunos de los nombres más importantes de la música argentina contemporánea, entre ellos Bizarrap, Trueno, Duki, Wos y Nicki Nicole. Su mirada visual había comenzado a llamar la atención dentro de la industria audiovisual y recientemente había dado un paso importante hacia el cine con El tren fluvial, su debut en el largometraje.

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Quienes lo conocieron coinciden en que poseía una sensibilidad especial para narrar imágenes. Una capacidad para encontrar belleza, emoción o extrañeza donde otros apenas veían una escena cotidiana. Por eso muchos de los proyectos más celebrados de Gaspi llevaban también la firma invisible de Lucas.

Otro de los momentos más emotivos de la noche llegó con la participación de Gerónimo Momo Benavides. El streamer todavía parecía estar atravesado por el impacto: “Creí que era una joda”, reconoció apenas salió al aire. “Como todo lo creímos viniendo de él”. Después, con la voz cargada de angustia, agregó una reflexión que resonó en el estudio: “Desde el principio supe que era un rebelde, pero era muchísimo más que eso: era un gran actor”.

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No necesitaba remates, no buscaba la carcajada inmediata. Muchas veces el chiste consistía precisamente en romper la estructura clásica del humor, en dejar al espectador sin respuestas, en generar incomodidad, en provocar preguntas.

Los 'streamers' Ibai Llanos y Gaspi y la reacción del español en X a la muerte del argentino. / Youtube, montaje de Infobae

Miles de personas acompañaban la transmisión desde distintos puntos del país y del mundo. Los números del vivo crecían constantemente. Más de quince mil usuarios seguían cada recuerdo, cada anécdota y cada lágrima.

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Uno de los segmentos más emotivos estuvo dedicado a Camino a la Velada, la serie documental en la que registró su transformación física para participar de La Velada del Año V, el multitudinario evento organizado por Ibai Llanos que le abrió definitivamente las puertas de una audiencia internacional.

Las imágenes mostraban a un Gaspi diferente, más vulnerable, más comprometido, más humano. Entrenando hasta el agotamiento. Cayéndose, volviendo a levantarse.

En ese contexto apareció Sergio Bara, el entrenador que lo acompañó durante el proceso. Visiblemente emocionado, intentó describir la intensidad con la que Gaspi enfrentó aquel desafío, donde llegó a bajar 26 kilos en 6 meses: “El era muy intenso. Vino a cambiar ciertos hábitos para animarse a ir a un evento gigante y nosotros solamente lo ayudamos”.

La despedida de Sergio “Maravilla” Martínez para Gaspi

En las pantallas se sucedían imágenes de los entrenamientos junto a Sergio Maravilla Martínez. Golpes, saltos, ejercicios, risas, esfuerzo, vida, mucha vida.

Después de casi una hora y media de testimonios, la emisión tomó una decisión que terminó funcionando como el mejor homenaje posible. Blender puso al aire los cuatro episodios de Gaspi visita tu hogar, la ficción creada junto a Lucas Vignale.

Hasta ese momento apenas dos capítulos habían llegado a estrenarse antes del accidente. La serie combina entrevistas reales, humor incómodo y retratos de personajes extraordinarios escondidos en la aparente normalidad cotidiana.

Es una obra profundamente representativa de ambos. De la mirada de Lucas, de la locura creativa de Gaspi, de esa capacidad compartida para encontrar historias donde nadie más las veía.

Gaspi antes de entrar al ring de la Velada del Año (Gaspi)

Mientras los episodios avanzaban, resultaba imposible no pensar en todo lo que todavía tenían por delante. Porque ambos parecían estar apenas comenzando. Gaspi había construido un lenguaje propio, un humor salvaje, incómodo, políticamente incorrecto, capaz de generar rechazo y fascinación al mismo tiempo.

La despedida de Blender terminó siendo mucho más que un homenaje, fue el intento colectivo de procesar una ausencia, la constatación dolorosa de que una voz única se apagó demasiado pronto.

Y también la celebración de dos jóvenes que se animaron a buscar algo distinto cuando el camino fácil era repetir fórmulas. Dos amigos, creadores, obsesivos de las ideas.

Dos artistas que, cada uno desde su lugar, lograron dejar una marca imposible de borrar en quienes los conocieron y en quienes, aun sin haberlos visto nunca en persona, sintieron que formaban parte de sus vidas.

La transmisión terminó, pero la sensación permaneció. Como si nadie quisiera apagar la luz. Como si todos siguieran esperando que en algún rincón de internet apareciera Gaspi sonriendo a cámara para decir que nada de esto era real.