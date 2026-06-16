Costa Rica

Motocicletas lideran los decomisos vehiculares en carreteras costarricenses, seguidas por placas de sedán

De acuerdo con datos oficiales, el 92% de los vehículos retirados de circulación hasta mayo corresponden a motocicletas. Además, más de la mitad de las placas decomisadas pertenecen a autos tipo sedán

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El 92% de los vehículos retirados de circulación corresponde a motocicletas, según datos oficiales hasta mayo. Crédito: MOPT
El 92% de los vehículos retirados de circulación corresponde a motocicletas, según datos oficiales hasta mayo. Crédito: MOPT

Los operativos de control vial en Costa Rica han tenido como resultado el decomiso de 3,726 vehículos a mayo, según datos oficiales del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. El 92% de estos retiros corresponde a motocicletas, lo que evidencia el predominio de este tipo de transporte en el volumen de sanciones relacionadas con infracciones de tránsito.

Las autoridades han informado que, junto con la retención de vehículos, se han decomisado 18,252 juegos de placas en total durante el mismo periodo. De esa cifra, 9,974 placas —equivalente al 55%— corresponden a vehículos sedán, lo que posiciona a este segmento como el más afectado por la medida entre los automóviles particulares.

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La información oficial señala que los decomisos de placas y vehículos no se limitan a motocicletas y sedanes. En los reportes también figuran bicicletas, vehículos de carga y unidades de transporte público, así como otros tipos de automotores que han sido retirados de las vías por incumplimiento de la normativa vial.

Las autoridades han decomisado 18.252 juegos de placas, de los cuales 9.974 son de sedanes. Crédito: El Observador
Las autoridades han decomisado 18.252 juegos de placas, de los cuales 9.974 son de sedanes. Crédito: El Observador

El predominio de las motocicletas en la estadística de decomisos ha generado atención en sectores vinculados a la seguridad vial. Los registros muestran que más de nueve de cada diez vehículos retirados de circulación son motocicletas, una tendencia que se mantiene estable en los informes de los últimos años. Este dato refleja la alta penetración de este medio de transporte, así como los desafíos asociados al cumplimiento de las regulaciones para conductores de este sector.

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Entre las causas más frecuentes de decomiso se encuentran la falta de documentos en regla, el incumplimiento de revisiones técnicas, la circulación sin placas y la reincidencia en faltas administrativas, según ha detallado el MOPT. La institución ha reiterado que los operativos buscan reducir la accidentabilidad y promover una cultura de respeto a la ley en las carreteras.

En relación con las placas, el informe evidencia que más de la mitad de los decomisos corresponde a autos tipo sedán, una cifra que supera ampliamente a la de otros segmentos de vehículos particulares. Este fenómeno ha sido atribuido en parte al uso masivo de sedanes en zonas urbanas y periurbanas, donde la fiscalización tiende a ser más intensiva por la densidad del tránsito.

Los operativos, además de estar enfocados en grandes ciudades como San José, se extienden a zonas rurales y carreteras nacionales, donde se han detectado vehículos de carga y unidades de transporte público circulando sin los permisos y revisiones requeridos. Distintos cuerpos policiales han intervenido para garantizar que todos los automotores retirados cumplan con el proceso de regularización antes de regresar a las vías.

La falta de documentos en regla y el incumplimiento de revisiones técnicas son causas frecuentes de decomiso vehicular. Crédito: Teletica
La falta de documentos en regla y el incumplimiento de revisiones técnicas son causas frecuentes de decomiso vehicular. Crédito: Teletica

El MOPT también ha reportado decomisos de bicicletas en casos de transporte irregular de personas o mercancías, así como sanciones a propietarios de vehículos particulares y comerciales que reinciden en faltas graves.

La retención de motocicletas y el retiro de placas a sedanes tienen impacto directo en la movilidad de miles de personas.

Expertos en movilidad han advertido que el incremento de decomisos puede estar vinculado tanto a un mayor número de controles como a un relajamiento en el cumplimiento de la normativa vial por parte de conductores. Las autoridades insisten en la importancia de mantener la documentación y las revisiones técnicas al día para evitar sanciones que derivan en el retiro del vehículo y la inmovilización de las placas.

El proceso para la recuperación de los vehículos y placas retenidas exige el cumplimiento de los requisitos legales y el pago de las multas correspondientes. Las autoridades han señalado que la reincidencia en infracciones puede implicar sanciones más severas y demoras en la devolución de documentos y automotores.

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