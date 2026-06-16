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Quién fue el último eliminado de Gran Hermano que hizo explotar a Yanina Zilli: “¿Qué ve la gente?”

La gala dejó una de las escenas más tensas de la semana cuando la participante no pudo contener el llanto tras la salida de su aliado y lanzó un fuerte reclamo que sacudió la casa

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Franco Zunino fue el eliminado de Gran Hermano Generación Dorada en la gala de eliminación de la semana 16 por Telefe (Video: GH, Telefe)

El lunes 15 de junio, Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) tuvo su gala de eliminación de la semana 16 y Franco Zunino se convirtió en el nuevo eliminado tras perder el versus contra Steffany “Campanita” Pereira. La decisión del público desató dos reacciones completamente opuestas dentro de la casa: los gritos de festejo de Campanita y sus aliadas, y el llanto incontenible de Yanina Zilli, que explotó contra sus compañeros con una frase que quedó resonando en el programa: “Tanta gente de mier... que hay acá y se va Zunino. ¿Qué mier... ven afuera?”.

La noche arrancó con seis participantes en placa: Campanita, Yisela “Yipio” Pintos, Alejandra Majluf, Leandro Nigro, Zunino y Luana Fernández. De a uno fueron bajando. Majluf fue la primera en salvarse, con el 1,6% de los votos negativos. La siguió Luana, con el 2,8%. Después Yipio, con el 6,4%, que agradeció a Uruguay y a Argentina por el apoyo. Y luego Nigro, con el 14,2%, que dejó el versus armado entre Campanita y Zunino.

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El conductor Santiago del Moro entró a la casa con el sobre en la mano y anunció la decisión. “Deja Gran Hermano, sale de la casa más famosa… ¡Zunino!”, dijo. La reacción fue inmediata y en dos velocidades: Campanita estalló en gritos y saltos, celebrando con Solange Abraham, Cinzia Francischiello y Tamara Paganini. Del otro lado, Zilli se quebró.

Yanina Zilli estalló en Gran Hermano tras la salida de Franco Zunino y cuestionó el voto del público con una frase que marcó la gala (Video: GH, Telefe)

“No quiero que te vayas”, le dijo al oído mientras lo abrazaba con fuerza. Zunino, lejos de derrumbarse, la contuvo. “Vamos a ponerle onda, dale. Te voy a estar mirando todos los días. Me acompañas hasta la puerta, ¿vamos juntos?”, le propuso. La escena se repitió como un eco de otras eliminaciones: Zilli más afectada que el propio eliminado, el eliminado consolándola a ella.

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Pero lo que vino después fue más intenso. Ya en el jardín, mientras Zunino se despedía del resto de los participantes, Zilli perdió el control por completo. “¡Mirá quién se va. Con la cantidad de gente de mier... que hay acá y se va Zunino! ¿Qué mierda ven afuera? ¿Qué ve la gente?”, gritó, sin filtro y con toda la casa como testigo. La frase generó rispidez de inmediato: Nenu López cruzó a Solange, Cinzia y Tamara por la forma en que festejaron la eliminación, pidiendo respeto por la salida del participante.

Zunino, en cambio, se fue sin rencores. Sus palabras de despedida marcaron el tono de quien elige irse con la cabeza en alto: “Me siento muy ganador. Nunca tuve una discusión muy fuerte con nadie. Me manejé con educación. Ojalá que gane el mejor. Los amo a todos, gracias por hacerme vivir 113 días espectaculares”. También tuvo palabras especiales para Nenu López: “Te espero afuera”. Y para Zilli, le prometió que iba a buscar a sus dos hijos para darles un beso de su parte.

Yanina Zilli estalló tras la salida de Franco Zunino y cuestionó la decisión del público con una frase que quedó resonando en Gran Hermano
Yanina Zilli estalló tras la salida de Franco Zunino y cuestionó la decisión del público con una frase que quedó resonando en Gran Hermano

El versus entre Zunino y Campanita fue uno de los más esperados afuera de la casa. Zunino era uno de los pocos participantes que habían ingresado desde el primer día y había esquivado la eliminación en múltiples ocasiones. Campanita, en cambio, es una de las jugadoras con más rechazo en redes sociales, algo que no se tradujo esta vez en los votos del público. La “maldición” de Titi Tcherkaski (apodada “yeta” porque los participantes del bando que ella apoyaba solían terminar eliminados) también se rompió esta semana: Titi estuvo del lado de Campanita y Campanita se quedó.

Con la salida de Zunino, quedan 21 participantes en competencia: Solange Abraham, Emanuel Di Gioia, Pincoya, Manuel Ibero Durigón, Titi Tcherkaski, Juani Car, Cinzia Francischiello, Yanina Zilli, Luana Fernández, Tamara Paganini, Charlotte Caniggia, Matías Hanssen, Nenu López, Sebastián Cola, Juan Carlos López, Campanita, Leandro Nigro, Mariela Prieto, Alejandra Majluf, Yipio y Andrea del Boca.

Este martes 16 de junio no habrá programa de Gran Hermano: Telefe transmitirá el primer partido de la Selección Argentina frente a Argelia en el Mundial 2026.

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